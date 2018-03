iPhone X: ecco perché la ricarica wireless rovina maggiormente la batteria

Apple, grazie all’uscita di iPhone X ha lanciato nel 2017 la ricarica wireless, un sistema già adoperato da tempo da Samsung ed ora di rilevanza per tutti i nuovi smartphone in uscita quest’anno.









Il sistema wireless, per chi non ne fosse a conoscenza è un sistema molto più veloce e molto più comodo rispetto quello tradizionale con il caricabatterie. Basta infatti appoggiare il proprio iPhone X sulla base wireless e aspettare che si ricarichi velocemente.

E’ stato però, purtroppo, verificato che questo sistema a lungo andare è in grado anche di danneggiare più in fretta la stessa batteria dell’iPhone X.









iPhone X: perché la ricarica wireless danneggia la batteria?

Dunque non va bene lasciare per tropo tempo in carica un iPhone X, poiché va a rovinare più velocemente la batteria integrata, in particolare quando lo si ricarica appoggiandolo alla base wireless, è la batteria ad alimentare il dispositivo, ciò comporta un grosso stress nel dispositivo.

Come ammesso da Apple, inoltre, la batteria dei suoi dispositivi è progettata interamente per effettuare un massimo di 500 cicli di ricarica conservando l’80% della capacità originale, sorpassata questa soglia, ci potrebbero essere svariati problemi.









Dunque se si dovesse lasciare iPhone X una notte intera a caricare su una base wireless è come il dispositivo ricevesse più cicli di ricarica, arrivando così a danneggiare velocemente la batteria.

In particolare quest’ultimo consiglio è bene applicarlo anche in un caso differente, laddove non ci sia il wireless ma un semplice caricabatterie con tanto di spine. Finito il ciclo di ricarica, cioè quando iPhone X sarà arrivato al 100%, è inutile continuare a tenere attaccata la spina, poiché la batteria continuerà a lavorare, consumandosi di conseguenza.

Dunque, fate particolarmente attenzione se siete possessori di iPhone X, nonostante la tecnologia wireless, il prodotto mantiene le sue debolezze e i punti deboli, quindi se lo si vuole mantenere longevo è bene stare accorti a questi piccoli dettagli, che a lungo andare faranno la differenza.

Jacopo Pellini