iPhone X Plus, nei progetti di Apple per il 2018

iPhone X Plus potrebbe divenire realtà nei prossimi mesi. Grazie alle forniture di pannelli Oled sono stati scoperti 3 diversi modelli/prototipi mai pensati prima: ci sarebbe la possibilità di creare un dispositivo da 6,5 pollici (probabile iPhone X Plus), un’altro da 5,8 pollici e un altro ancora con schermo Lcs. Tre interessanti combinazioni che sfoceranno definitivamente nella creazione del più grande smartphone mai creato da Apple.









I sudcoreani di LG sarebbero i diretti fornitori dei display Lcd che garantirebbero a Apple la creazioni di molti iPhone, principalmente iPhone 8 e iPhone 8 Plus.









Il display Oled di iPhone X Plus

15 milioni sono i pannelli Oled previsti per la consegna ad Apple per i nuovi iPhone di quest’anno. Forse per quest’ultimo motivo le azioni in Borsa della LG si sono innalzate di colpo… dando adito anche a molti rumors sulla questione forniture. Eppure in pochi sanno che la fornitura dei display Oled ad Apple è riservata a Samsung.

Dati i volumi di vendita a cui consuetamente Apple ci ha abituati, però questi 15 milioni di display non sarebbero poi così tanti. Che fosse iPhone X Plus un device di fascia molto alta lo si era capito sin dall’uscita di iPhone X, per l’appunto probabilmente in quest’occasione i prezzi di un singolo smartphone potranno davvero decollare.









Tim Cook, amministratore delegato dell’azienda di Cupertino, secondo alcuni rumors potrebbe lanciare più modelli di iPhone nel 2018, non solo la versione Plus dell’attuale iPhone X. Da notare che tutti i prossimi modelli ideati e immessi sul mercato, quasi sicuramente vanteranno un display Oled. Lo schermo Lcd, fornito da LG, sarà adoperato per la creazione degli smartphone più economici.

Il Face ID per i prossimi dispositivi sarà assicurato, da questa punto di vista non si farà dietro front al lettore di impronta digitale. Anzi, iPhone X Plus dovrebbe addirittura avere uno scanner facciale migliorato.

Jacopo Pellini