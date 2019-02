IQOS: nuova sigaretta elettronica, nessun beneficio

IQOS nociva – Gli ultimi aggiornamenti non promettono nulla di buono: sembrerebbe che la sigaretta elettronica non costituisca una sana alternativa come si sperava; lo conferma la European Lung Foundation, includendola tra i modelli nocivi.

Sigarette normali, elettroniche, IQOS: nessuna delle tre tipologie garantirebbe la salvaguardia delle cellule umane. Sulle sigarette ordinarie non avevamo dubbi, ma le ultime novità destano una certa sorpresa; quanto pubblicizzato finora additerebbe i modelli che riscaldano il tabacco come meno pericolosi – si calcolava il 95% in meno degli agenti nocivi per i polmoni. In realtà, dai recenti studi, il mito della “sigaretta che non fa male” parrebbe crollare definitivamente.

I ricercatori hanno esposto per 72 ore cellule umane (epiteliali e muscolari lisce) a diverse concentrazioni di fumo (sigaretta, sigaretta elettronica e IQOS): le sigarette che riscaldano il tabacco sono tossiche quanto le tradizionali, sia a basse che ad alte concentrazioni – mentre le sigarette elettroniche risultavano più tossiche esclusivamente ad alte concentrazioni. Dati curiosi, considerata la divulgazione pubblicitaria (sia per via telematica che negli stessi negozi).

“Negli esperimenti realizzati nel corso delle ultime settimane è stata rilevata la presenza di black carbon, non rilasciato dalle sigarette elettroniche, nelle polveri sottili emesse dalle IQOS – afferma Roberto Boffi, pneumologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – abbiamo rilevato anche una significativa presenza di aldeidi, tra cui la formaldeide“(quest’ultima inserita recentemente nella lista delle sostanze cancerogene dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro).

Gli ultimi aggiornamenti non saranno forse il massimo per chi, fino all’anno scorso, era impegnato nella scelta del perfetto vaporizzatore o e-cig. Smettere di fumare non è semplice e questo ormai è chiaro; eppure i consigli degli esperti sono parecchi ed è la volontà, soprattutto, a fare da padrona. Chiariamoci: non è una passeggiata; da un lato, tuttavia, si tratta soprattutto (ed esclusivamente) di ritrovare un briciolo di amor proprio. Siamo a conoscenza di tutto ciò che serve per dare un taglio netto; non sprechiamo il benessere scientifico di cui disponiamo.

Eugenio Bianco