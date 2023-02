Iran: duecento studentesse avvelenate a scuola

Sono oltre duecento le studentesse avvelenate in Iran. Si tratta di un’azione intenzionale da parte del governo iraniano.

Purtroppo, ancora notizie sconvolgenti dall’Iran, parliamo di studentesse avvelenate a scuola. Sono ormai mesi che l’Iran è al centro dell’attenzione e quando pensiamo di aver già letto le atrocità più assurde, la realtà viene a bussarci alla porta e capiamo di esserci sbagliati.

Ora immaginate di andare a scuola, seguire le lezioni con costanza e impegno, scherzare, ridere con una compagna di classe, guardare poi la lancetta dell’orologio in attesa del suono della campanella. Ecco, finalmente, suona. Siete felici di pranzare con tutte le compagne di scuola, anche se c’è un odore strano a mensa oggi. Pesce avariato? No, sono “solo” composti chimici. No, ahimè non stiamo scherzando.

Tutto questo sta accadendo in Iran proprio in questi istanti. Sono oltre duecento le studentesse avvelenate in Iran da estremisti religiosi. Provengono da ben quattordici diverse scuole femminili. Gli avvelenamenti registrati ad oggi provengono anche dalle città di Teheran, Ardebil e Boroujerd.









I primi fenomeni preoccupanti risalgono a dicembre e sarebbero avvenuti nella città di Qom. All’epoca, alcune studentesse erano già state ricoverate a seguito di disturbi e problemi di salute al rientro da scuola come nausea, mal di testa, palpitazioni e difficoltà respiratoria. Oggi però la vicenda si infiamma e le famiglie delle ragazze iniziano a protestare contro questa atrocità che sta avvenendo all’interno delle scuole.

Seppur non ci siano molti dettagli, secondo media e fonti locali, l’avvelenamento partirebbe dai movimenti di estremisti religiosi: tutto tristemente in linea con le politiche dei talebani afghani che proibiscono l’accesso alle scuole a bambine e ragazze ormai da qualche mese.

Le parole del viceministro della Salute

La notizia più sconvolgente risale a domenica, quando il viceministro della Salute Younes Panahi ha confermato che gli avvelenamenti sono stati «intenzionali» e che “alcuni individui volevano che tutte le scuole, in particolare quelle femminili, fossero chiuse“.

Non ci sono molti approfondimenti da parte sua. Si è però voluto assicurare, come se fosse possibile, che la vicenda non sembrasse troppo grave. L’avvelenamento è stato causato da composti chimici ma, secondo Panahi, niente che una qualche cura leggera non avesse guarito. Insomma, ogni sintomo sarebbe potuto scomparire e gli agenti chimici non potevano essere definite “armi chimiche” a tutti gli effetti.

Tutto questo fa accapponare la pelle e viene da chiedersi fin dove può arrivare il male, se c’è un limite o se forse lo abbiamo già superato.

Giulia Sofia Fabiani

