L’Iran sta vivendo un periodo di grave repressione, caratterizzato dall’intensificarsi delle esecuzioni statali, che hanno suscitato una crescente ondata di indignazione sia all’interno che all’esterno del paese. Una delle risposte più forti a questa situazione è stata la nascita della campagna “I martedì del no alle esecuzioni”, un movimento che, ormai giunto alla 57ª settimana, ha visto l’adesione di prigioni in tutto il paese, tra cui la recente adesione della prigione di Chubindar a Qazvin. Questa iniziativa ha dato voce ai detenuti che, nonostante le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere, continuano a lottare per la fine delle esecuzioni e della pena di morte.

La repressione del regime iraniano e l’intensificarsi delle esecuzioni

Il governo iraniano, sotto la guida di una dittatura clericale, ha aumentato le sue azioni violente contro i detenuti, utilizzando la pena di morte come strumento di intimidazione e silenziamento per coloro che si oppongono al regime. Le esecuzioni sono diventate sempre più frequenti: solo nei giorni 20 e 21 febbraio 2025, ben 17 prigionieri sono stati giustiziati, con 10 di loro impiccati nella prigione di Ghezel Hesar. Questo episodio, tuttavia, non è isolato: sono numerosi i casi di prigionieri che vengono privati della vita tramite esecuzioni sommarie, spesso senza un giusto processo.

In aggiunta alle esecuzioni, una serie di altre violazioni dei diritti umani si è verificata nelle prigioni iraniane, con tre prigionieri che sono morti la scorsa settimana a causa di una deliberata negligenza medica. Le prigioni di Urmia, Lajevardi-Iranshahr e Dehdasht sono state scene di questo omicidio sistematico, dove il regime ha scelto di ignorare le necessità mediche fondamentali dei detenuti, causandone la morte. Tali atti sono considerati una forma di omicidio di stato, che alimenta ulteriormente il clima di paura e disperazione in tutto il paese.

La solidarietà dei detenuti e lo sciopero della fame

Di fronte a questa violenza, i detenuti non hanno cessato di opporsi. Il 25 febbraio 2025, un gruppo di prigionieri a Qazvin ha deciso di aderire alla campagna con uno sciopero della fame. La loro protesta è volta a sensibilizzare il mondo contro le ingiuste condanne a morte che stanno subendo, sia prigionieri politici che non. Hanno dichiarato che il loro sciopero continuerà fino a quando le esecuzioni non verranno fermate e si chiede il rilascio dei prigionieri politici. Questo gesto coraggioso ha suscitato solidarietà a livello internazionale, con organizzazioni per i diritti umani che hanno chiesto la fine immediata delle esecuzioni in Iran.







Le difficoltà legali e la mancanza di giustizia

Le difficoltà per i prigionieri politici in Iran non si fermano alle esecuzioni. La Corte Suprema iraniana, sotto la guida di Jafar Montazeri, ha recentemente respinto gli appelli di Mehdi Hassani e Behrouz Ehsani, due prigionieri politici che si trovano ora di fronte a un rischio imminente di esecuzione. Montazeri, ex procuratore generale, ha portato la magistratura sotto il controllo delle agenzie di sicurezza, rendendo i processi ancora più ingiusti e accelerando le condanne a morte, senza alcuna possibilità di un giusto processo. Questo è stato visto come una mossa premeditata per rendere la magistratura iraniana uno strumento di oppressione ancora più forte, favorendo il regime nella repressione della dissidenza.

Le richieste della campagna “I martedì del no alle esecuzioni”

La campagna “I martedì del no alle esecuzioni” si è trasformata in una delle principali voci contro la pena capitale in Iran, chiedendo al regime di fermare le esecuzioni e di garantire un processo giusto e trasparente per tutti i detenuti. Gli attivisti chiedono solidarietà internazionale per fare pressione sul governo iraniano e fermare l’uso della pena di morte. In particolare, la campagna ha messo in evidenza la manipolazione dei casi da parte delle autorità iraniane, con l’intento di giustificare le condanne ingiustificate, e ha chiesto a tutti i difensori dei diritti umani di unirsi contro l’uso delle esecuzioni come strumento di repressione politica.

La mobilitazione globale per fermare la pena di morte in Iran

Il movimento sta cercando di amplificare le voci dei prigionieri nel braccio della morte e ha invitato attivisti politici, gruppi della società civile e cittadini di buona volontà a unirsi per opporsi fermamente alla pena di morte in Iran. La solidarietà globale è vista come un elemento fondamentale per fermare la macchina delle esecuzioni, che sta mietendo vittime innocenti ogni giorno. La campagna, che continua ad espandersi nelle prigioni iraniane, chiede che la comunità internazionale prenda una posizione più forte, chiedendo il rilascio dei prigionieri politici e l’abolizione della pena di morte in Iran.

Vincenzo Ciervo