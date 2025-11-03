L’Iran torna al centro della scena internazionale, tra la determinazione a difendere la propria sovranità scientifica e le minacce di nuove ritorsioni militari da parte degli Stati Uniti. Dopo mesi di tensioni, il presidente Masoud Pezeshkian ha annunciato la ricostruzione degli impianti nucleari colpiti, definendola “più potente che mai” e ribadendo che il Paese non persegue obiettivi militari. Una dichiarazione che, se da un lato vuole rassicurare la comunità internazionale, dall’altro segna la volontà di Teheran di non piegarsi alle pressioni di Washington. Sullo sfondo, la costruzione di un nuovo sito sotterraneo nel cuore della montagna di Natanz.

Un nuovo impianto nel cuore della montagna

Mentre la tensione con gli Stati Uniti resta alta, Teheran continua a muoversi su un doppio binario: da un lato ribadisce il carattere pacifico del proprio programma nucleare, dall’altro accelera la ricostruzione degli impianti nucleari sotterranei per proteggere le sue infrastrutture strategiche.

Un recente rapporto del Center for Strategic and International Studies (CSIS), think tank con sede a Washington, ha rivelato che l’Iran ha avviato la ricostruzione degli impianti nucleari all’interno del monte Kolang Gazla, circa 1,6 chilometri a sud di Natanz. Le immagini satellitari analizzate tra giugno e settembre 2025 mostrano la presenza di un muro di sicurezza e lavori in corso nelle aree orientali, occidentali e meridionali del sito.

Secondo gli esperti del CSIS, gli attacchi americani dei mesi scorsi hanno rallentato le attività di arricchimento dell’uranio nei siti di Fardu, Natanz e Isfahan, ma non sono riusciti a fermare il programma nucleare iraniano. Già nel 2020, dopo un incendio nella sala centrifughe di Natanz, Teheran aveva annunciato la decisione di spostare parte delle attività “nel cuore della montagna”, al riparo da eventuali bombardamenti. Oggi, quel progetto sembra tornare al centro della strategia di resistenza nucleare del Paese.

Le dichiarazioni di Pezeshkian: “Ricostruiremo con più forza”

Durante un incontro con i dirigenti dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran farà una ricostruzione degli impianti nucleari “con maggiore vigore”, sottolineando tuttavia che “l’Iran non intende produrre armi atomiche”.

“Distruggere edifici e fabbriche non è un problema – ha affermato – la scienza è nella mente dei nostri scienziati. Ricostruiremo ancora, e con più potenza”.

Pezeshkian ha ribadito che l’obiettivo del programma nucleare iraniano resta “civile e sanitario”, volto a “curare malattie, garantire salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Ha poi respinto le accuse occidentali di un tentativo di costruire una bomba atomica, ricordando che, secondo la fatwa della Guida Suprema Ali Khamenei, l’uso di armi nucleari è “proibito dal punto di vista religioso e morale”.







Washington e le minacce di nuovi attacchi

Le dichiarazioni di Pezeshkian arrivano in un clima di forte tensione con gli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump, nel corso di un’intervista, ha minacciato di colpire nuovamente i siti nucleari iraniani qualora Teheran riprendesse le attività di arricchimento. “Se l’Iran tenterà di riavviare il suo programma nucleare, non esiteremo ad agire”, ha affermato.

A giugno, durante la guerra di dodici giorni con Israele, le forze statunitensi avevano già bombardato alcuni impianti ritenuti parte del presunto programma di armamento iraniano. Washington sostiene che quei siti fossero destinati allo sviluppo di materiale bellico, mentre Teheran ha sempre ribadito che si trattava di strutture civili.

Durante la sua visita in Israele ed Egitto, Trump ha persino collegato il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza alla distruzione di quegli impianti, dichiarando che “senza i bombardamenti contro il nucleare iraniano, la tregua non sarebbe stata possibile”.

La reazione di Khamenei e la risposta iraniana

Le parole del presidente americano hanno scatenato una dura replica da parte della leadership iraniana. Dopo settimane di silenzio, la Guida Suprema Ali Khamenei ha risposto pubblicamente durante un incontro con giovani ricercatori e atleti: “Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto di decidere se l’Iran debba o meno avere un’industria nucleare. È una questione che riguarda solo noi e il nostro popolo”.

Khamenei ha definito le affermazioni di Trump “false e arroganti”, sottolineando che l’Iran non rinuncerà al diritto di sviluppare la propria scienza e tecnologia. “Pensateci – ha detto – se un Paese ha un’industria nucleare, perché dovrebbe discuterne con gli Stati Uniti? È un affare interno, non una concessione politica.”

Nuove aperture diplomatiche e segnali di dialogo

Nonostante lo scontro verbale, nelle ultime settimane sono emersi segnali di un possibile riavvicinamento tra Teheran e Washington. La portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajrani, ha confermato che il ministero degli Esteri ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti per riavviare i colloqui sul nucleare e, in particolare, sulla ricostruzione degli impianti nucleari.

L’iniziativa, secondo diverse fonti internazionali, potrebbe essere mediata da Paesi terzi e dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

Il direttore dell’AIEA, Rafael Grossi, ha dichiarato all’Associated Press che “Teheran non sembra arricchire attivamente l’uranio”, ma ha segnalato “nuovi movimenti sospetti nei siti nucleari iraniani”. Grossi ha aggiunto che una delle principali preoccupazioni dell’Agenzia riguarda il materiale arricchito al 60%, che si trova ancora in territorio iraniano e necessita di ispezioni dirette per garantire che non venga usato per scopi militari. In assenza di accesso ai siti, l’AIEA deve fare affidamento su immagini satellitari e sensori remoti, strumenti che, tuttavia, forniscono informazioni parziali.

Il nuovo corso della politica nucleare iraniana si muove tra la sfida alla pressione occidentale e il tentativo di salvaguardare un’immagine di legittimità internazionale. Da un lato, Teheran rivendica il diritto allo sviluppo tecnologico e scientifico; dall’altro, Washington teme un ritorno a un programma atomico che potrebbe destabilizzare il Medio Oriente.

Dietro le dichiarazioni e i rapporti tecnici, resta aperta la domanda di fondo: l’Iran sta davvero perseguendo un obiettivo civile, o usa il pretesto della scienza per mantenere viva la sua leva politica? In un contesto globale segnato da nuove guerre e da vecchi sospetti, la risposta – come sempre – si trova sotto le montagne di Natanz, dove il silenzio dei tunnel vale più di mille parole.

Lucrezia Agliani