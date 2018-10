Iron Ox lancia la prima fattoria autonoma

Iron Ox una società di robotica che reinventa l’agricoltura da zero. Fondata nel 2015 da Brandon Alexander e Jon Binney ha sede a San Carlos, in California. Iron Ox ha creato la prima fattoria del mondo completamente autonoma facendo leva sui progressi nelle scienze delle piante, nell’apprendimento automatico e nella robotica. Per coltivare prodotti locali, sostenibili e convenienti in grado di sfamare la crescente popolazione mondiale.

Inaugurata pochi giorni fa, negli Stati Uniti, con la speranza che i sistemi di intelligenza artificiale vengano utilizzati per riconvertire un settore che manca di lavoro e aumentare la resa dei raccolti. La fattoria al coperto si concentra sull’aumento della disponibilità, della qualità e del sapore delle verdure a foglia verde. Tra cui lattuga romana, lattuga a testa di burro e cavolo. Oltre a erbe culinarie tra cui basilico, coriandolo ed erba cipollina. In aggiunta costruire piccole fattorie vicino ai centri urbani, in grado di offrire qualsiasi prodotto si voglia e in qualsiasi stagione.









La Iron Ox ha progettato l’ intero processo di crescita con un approccio alla robotica”, come ha affermato il co-fondatore e CEO dell’azienda, Brandon Alexander. Che precedentemente ha lavorato al laboratorio di robotica Willow Garage e in seguito a Google X. “Ciò significa non solo aggiungere un robot a un processo esistente, ma ingegnerizzare tutto, incluso il sistema di coltivazione idroponica, attorno ai robot. ”

Robotica e sistema di coltivazione idroponica

Per la fattoria al coperto media, l’attività come la raccolta, la semina e l’ispezione delle piante avviene migliaia di volte al giorno. Questi compiti ripetitivi e laboriosi sono perfetti per la robotica. Integrando l’apprendimento automatico e la intelligenza artificiale, Iron Ox è in grado di far sì che i suoi robot rispondano alle esigenze di un singolo impianto.

Inoltre utilizzando un sistema di coltivazione idroponica, senza suolo, che utilizza il 90% in meno di acqua rispetto all’agricoltura tradizionale. Il sistema robotico consente di risparmiare sui costi di manodopera, poiché i robot sono in grado di gestire colture di semina, aggiungere sostanze nutritive, trapiantare le piante mentre crescono e raccogliere e confezionare i green per i consumatori.

Spostando le piante da un vassoio all’altro con piante che crescono in uno schema ben distanziato, il sistema può anche fare uso di spazi limitati. Nell’attuale azienda agricola di 1.000 piedi quadrati, la startup afferma di poter coltivare 26.000 capi di lattuga e altri ortaggi ed erbe all’anno, o circa 30 volte di più di quelli che potrebbero essere coltivati ​​in una fattoria all’aperto di un acro.

Il robot mobile utilizza sensori simili a un’auto a guida autonoma per navigare nella stanza, trasportando unità da 800 libbre sul braccio robotico.

Un “cervello” basato su cloud monitora l’intera coltivazione e dirige i robot. Il team di scienziati di piante, della società, sta lavorando con per costruire algoritmi per i robot per identificare le malattie delle piante. In definitiva, la fattoria può funzionare completamente da sola.

Altre aziende agricole al chiuso stanno adottando approcci alquanto diversi. Aerofarm, che gestisce massicce fattorie all’interno di un’ex acciaieria e un’ex arena di paintball a Newark, New Jersery, usa anche la robotica pesantemente , ma afferma che il processo è una “scienza e un’arte” che richiede ai tecnici delle aziende agricole di garantire la qualità.









Queste sono alcune delle grandi sfide che l’agricoltura deve affrontare e che hanno investitori in sospeso. L’anno scorso, gli investimenti nelle startup agricole sono cresciuti del 29% rispetto al 2016 e hanno totalizzato un totale di dieci miliardi di dollari in tutto il mondo.

Felicia Bruscino