Le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2025/2026 mostrano tendenze consolidate e alcune novità. Le iscrizioni ai Licei registrano una leggera crescita, mentre gli istituti tecnici subiscono un lieve calo. Spicca il boom del sistema formativo “4+2”, mentre il Liceo del Made in Italy fatica a decollare, sebbene sia stato annunciato con grande soddisfazione un, seppur leggero, aumento delle iscrizioni.

Iscrizioni scolastiche: il bilancio per il nuovo anno

Si sono chiuse le iscrizioni ai Licei per l’anno scolastico 2025/2026 e il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i primi dati relativi alla distribuzione degli studenti tra i diversi indirizzi di studio. Il quadro generale conferma la preferenza delle famiglie italiane per i licei, che registrano una lieve crescita, mentre gli istituti tecnici subiscono una leggera flessione.

Rimane invariata, invece, la percentuale di iscritti agli istituti professionali. Tra le novità delle nuove iscrizioni ai Licei, il Liceo del Made in Italy mostra un incremento, sebbene i numeri assoluti restino contenuti. Questo dato è stato diffuso con grande contentezza e soddisfazione al Ministro Giuseppe Valditara, nonché ideatore dell’indirizzo stesso, che ha creato il nuovo corso di studi superiori per approfondire la conoscenza della storia e della tradizione italiana.

Sebbene si parli in maniera eclatante di questa escalation di iscrizioni al liceo del Made in Italy, i dati dimostrano che l’aumento è leggero, se non molto debole, e coinciderà con qualche centinaia di iscritti al prossimo anno scolastico.

Lieve crescita per i licei, calo per gli istituti tecnici

I dati ufficiali indicano che i licei sono in crescita, passando dal 55,63% al 56% delle preferenze tra gli studenti. Gli istituti tecnici, al contrario, subiscono una lieve diminuzione, attestandosi al 31,3% rispetto al 31,6% dello scorso anno.

Gli istituti professionali mantengono una quota stabile del 12,7%, senza variazioni significative.

Il liceo del Made in Italy: crescita modesta nonostante la spinta governativa

Il Ministero dell’Istruzione ha evidenziato un incremento del 10% nelle iscrizioni al Liceo del Made in Italy, un indirizzo introdotto recentemente con l’obiettivo di valorizzare la produzione e la cultura economica italiana. Tuttavia, sebbene la percentuale sembri significativa, in termini assoluti il numero di iscritti rimane basso: si parla di circa una cinquantina di studenti in più rispetto all’anno precedente, distribuiti su tutto il territorio nazionale.







Questo solleva dubbi sulla sostenibilità dell’indirizzo, già in crisi dall’inizio del 2024, soprattutto considerando la difficoltà nel raggiungere il numero minimo necessario per la formazione delle classi.

L’esperimento del sistema 4+2: un successo o un’illusione?

Un altro dato interessante riguarda il modello formativo del sistema 4+2, che prevede quattro anni di studi seguiti da un biennio di specializzazione. Le iscrizioni a questo percorso sono più che triplicate rispetto all’anno scorso, passando da 1.669 a 5.449 studenti.

Tuttavia, il sindacato della Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil ha sollevato perplessità sull’effettiva sostenibilità del sistema. Con una media di 8,6 alunni per classe nei percorsi attivati, molte classi potrebbero non essere avviate per insufficienza di iscritti.

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso grande soddisfazione per l’incremento, dichiarando che il numero di iscritti potrebbe superare quota 6.000 entro settembre. Nonostante l’entusiasmo governativo, resta da verificare se il sistema potrà effettivamente consolidarsi o se si rivelerà un fenomeno passeggero.

La piattaforma Unica e l’efficienza del sistema di iscrizioni

Oltre ai numeri sulle scelte scolastiche, un altro aspetto positivo dell’annuale iscrizioni ai Licei sottolineato dal Ministero riguarda la piattaforma Unica, utilizzata per le iscrizioni online. Quest’anno ha ottenuto un gradimento del 92,5% da parte delle famiglie, confermandosi come uno strumento efficace e apprezzato per semplificare le procedure burocratiche.

Una scuola in evoluzione tra conferme e incognite

Il panorama delle iscrizioni ai Licei per il nuovo anno scolastico evidenzia una sostanziale continuità con le tendenze precedenti, con i licei che si confermano la scelta predominante. L’attenzione si concentra ora sulle novità introdotte, come il Liceo del Made in Italy e il sistema 4+2, che potrebbero rivelarsi innovazioni significative o, al contrario, esperimenti difficili da sostenere nel lungo periodo.

Lucrezia Agliani