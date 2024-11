Le proteste per la liberazione di Imran Khan, ex primo ministro del Pakistan e figura centrale della politica nazionale, hanno scosso profondamente Islamabad, evidenziando un clima di forte instabilità. Accusato di corruzione e altre imputazioni che lui stesso definisce politicamente motivate, Khan si trova al centro di una crisi che intreccia tensioni politiche, disordini sociali e difficoltà economiche per il paese e l’asse geopolitico. Mentre le manifestazioni paralizzano la capitale, il Pakistan affronta una fase critica della sua storia recente. La capitale del Pakistan, Islamabad, sta affrontando il secondo giorno di lockdown a causa del forte e inarrestabile movimento che chiede la liberazione di Imran Khan, in detenzione da più di un anno.

Un paese in agitazione

Le proteste in Pakistan per la liberazione di Imran Khan continuano a scuotere la capitale Islamabad, con migliaia di cittadini che chiedono la sua scarcerazione. Imran Khan è l’ex primo ministro e leader del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Arrestato nell’agosto 2023 con accuse di corruzione e istigazione alla violenza, Khan nega ogni addebito, sostenendo che si tratti di una manovra politica per estrometterlo dalla scena pubblica. Il movimento popolare in suo sostegno, che ha visto la partecipazione di convogli provenienti dalle province del Punjab e del Khyber Pakhtunkhwa, è stato contrastato duramente dalla polizia, che ha arrestato oltre 4.000 manifestanti, inclusi parlamentari del PTI.

I sostenitori infatti negano la sua colpevolezza e, da più di due mesi, scendono in piazza con fermezza e determinazione, nonostante la militarizzazione massiccia nelle piazze della Capitale. Le autorità hanno cercato in tutti i modi di fermare le proteste, attraverso blocchi totali delle strade o il taglio di alcuni servizi, come Internet. Ad oggi, secondo ciò che è stato affermato dalla Polizia, 139 sarebbero le persone arrestate, mentre 14 i poliziotti feriti.

La paralisi della capitale

Le manifestazioni per la liberazione di Imran Khan, guidate dai principali leader del PTI, hanno paralizzato Islamabad, con le autorità che hanno bloccato le principali vie d’accesso e sospeso l’accesso a internet nelle aree più colpite. Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine si sono intensificati, con lanci di pietre e utilizzo di gas lacrimogeni. Nonostante i tentativi di raggiungere il centro del potere politico, i sostenitori di Khan non sono riusciti a entrare nelle zone che ospitano gli uffici governativi principali.

La moglie del detenuto, Bushra Bibi, è attualmente una delle leader del movimento di protesta: continua infatti ad incitare le masse, ad invitare tutti quanti a non lasciare la Capitale per i prossimi giorni e a continuare a sostenerla nella battaglia per la liberazione di Imran Khan.

Contesto politico e accuse contro il governo

La crisi attuale affonda le radici nella rimozione di Imran Khan dal potere nel 2022, un evento che ha diviso profondamente il paese. Il governo attuale, guidato dal primo ministro Shehbaz Sharif, è accusato dal PTI di manipolare le elezioni e utilizzare le istituzioni per eliminare gli avversari politici. Recenti modifiche legislative, come l’estensione del mandato dei capi militari, hanno alimentato i timori di una possibile deriva autoritaria.







Le difficoltà politiche nell’interlocuzione con le proteste di massa si intrecciano con una grave crisi economica. L’inflazione elevata, la stagnazione della crescita e la percezione di una crescente instabilità aggravano il malcontento della popolazione. Neanche un recente accordo con il Fondo Monetario Internazionale è bastato a mitigare le difficoltà economiche. Le proteste rappresentano un ulteriore ostacolo per un paese già alle prese con profonde sfide strutturali.

Il ruolo di Imran Khan

Khan rimane una figura polarizzante. Per i suoi sostenitori, rappresenta un baluardo contro la corruzione e le élite tradizionali, mentre per i detrattori è un leader divisivo. Le accuse contro di lui, che includono decine di capi d’imputazione, sono viste dai suoi alleati come una strategia per impedirgli di tornare al potere.

Nonostante la condanna che lo ha estromesso dal Parlamento due anni fa, Imran Khan è ancora la forza politica predominante nel Paese. Anche il suo partito è stato bandito dalle elezioni, ma i candidati indipendenti che facevano parte o che erano sostenuti dal PTI sono riusciti comunque a vincere gran parte dei seggi.

Il Pakistan si trova a un bivio. La combinazione di instabilità politica, difficoltà economiche e tensioni sociali rischia di aggravare una situazione già fragile. Le proteste per la liberazione di Imran Khan sono solo l’ultimo capitolo di una crisi più ampia, che richiede interventi urgenti e una leadership capace di ricucire le profonde divisioni del paese.

Lucrezia Agliani