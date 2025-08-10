In Italia, il divario tra centro e periferia si manifesta anche attraverso l’isolamento bancario, ossia la progressiva scomparsa degli sportelli bancari dalle aree interne del Paese. Un fenomeno che si è intensificato negli ultimi anni, assumendo contorni sempre più allarmanti, con ricadute significative sulla qualità della vita dei cittadini e sull’equilibrio economico e sociale dei territori interessati. Secondo i dati più recenti, oltre tredici milioni di italiani – pari a circa il 22,6% della popolazione – vivono in aree che rischiano seriamente di rimanere prive di presìdi bancari entro pochi anni.

Una rete sempre più fragile

Il 2024 ha segnato un ulteriore passo verso la rarefazione della rete bancaria nelle zone interne. A lanciare l’allarme è il Centro Studi Uilca Orietta Guerra, la cui analisi, ripresa anche da Il Sole 24 Ore, fotografa con chiarezza la situazione. In dodici mesi, il saldo netto è stato negativo: 101 sportelli bancari in meno nelle aree interne rispetto al 2023. In termini assoluti, dei 614 sportelli chiusi su scala nazionale, ben 135 si trovavano in queste aree, mentre le nuove aperture si sono fermate a 34, su un totale di appena 108.

Si tratta di numeri che, letti nella loro crudezza, raccontano di un lento processo di desertificazione finanziaria. Le filiali, che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento non solo economico ma anche sociale, vengono smantellate in nome di una razionalizzazione che spesso non tiene conto delle specificità dei territori meno centrali.

L’effetto domino sul tessuto sociale

Il progressivo venir meno della presenza bancaria genera conseguenze a catena. Non si tratta, infatti, soltanto di una questione economica o logistica. La banca, in molte realtà periferiche, è anche un presidio di legalità, un luogo di aggregazione, un contatto diretto con il sistema creditizio. La sua chiusura priva intere comunità di un servizio fondamentale, spingendo spesso i cittadini più anziani o meno digitalizzati verso forme di esclusione involontaria.

In queste aree, dove la connettività è ancora discontinua e l’alfabetizzazione digitale non è uniformemente diffusa, il passaggio al digitale – spesso indicato come la soluzione principale – rischia di escludere interi segmenti della popolazione. Per un pensionato ultraottantenne, dover affrontare viaggi di decine di chilometri per una semplice operazione bancaria rappresenta un ostacolo non trascurabile.

Chi paga davvero il prezzo della razionalizzazione?

La riduzione degli sportelli viene giustificata dalle banche come una risposta razionale ai cambiamenti nelle abitudini dei clienti, sempre più orientati verso i servizi online. Ma questa narrazione, sebbene parzialmente vera nei grandi centri urbani, mostra tutti i suoi limiti quando viene applicata indiscriminatamente ai piccoli comuni dell’entroterra. Qui, le esigenze non si possono leggere solo attraverso la lente del profitto: occorrerebbe un approccio più bilanciato, che consideri l’importanza del servizio per la comunità.

L’assenza di un dialogo costruttivo tra istituzioni, sistema bancario e cittadini sta contribuendo ad alimentare un senso di abbandono già diffuso in molte aree interne. Dove lo sportello chiude, spesso segue una lunga serie di altre chiusure: uffici postali, presidi sanitari, scuole. È il preludio a un lento spopolamento, a una marginalizzazione che rischia di diventare irreversibile.







Le aree interne non sono solo territori “difficili” o marginali: rappresentano un patrimonio inestimabile per l’Italia, in termini paesaggistici, culturali e produttivi. Agricoltura, artigianato, turismo diffuso: molte delle filiere più autentiche del Made in Italy nascono e si sviluppano proprio in questi contesti. Abbandonare questi territori equivale a minare le basi di un’economia diversificata e resiliente.

Inoltre, le politiche europee e nazionali di coesione territoriale hanno spesso ribadito l’importanza di riequilibrare lo sviluppo, sostenendo le comunità locali attraverso investimenti infrastrutturali, digitalizzazione e servizi di prossimità. Tuttavia, senza un sistema bancario radicato, molti progetti rischiano di non trovare gambe su cui camminare.

Quali soluzioni all’orizzonte?

Davanti a questo scenario, emergono alcune proposte che potrebbero arginare il fenomeno, se accompagnate dalla volontà politica e dalla collaborazione degli istituti bancari. Una di queste è il potenziamento dei servizi bancari alternativi: dagli sportelli mobili, alle filiali condivise tra più comuni, fino all’integrazione con altri presidi pubblici o privati (come le edicole o i negozi di prossimità). Modelli già sperimentati in altri Paesi europei dimostrano che è possibile conciliare sostenibilità economica e servizio al cittadino.

Un’altra leva importante è rappresentata dalla digitalizzazione assistita. In molti comuni si stanno attivando sportelli comunali o associazioni che affiancano le persone meno esperte nelle operazioni online. Questo modello, però, richiede investimenti mirati in formazione e infrastrutture, oltre a una forte sinergia tra pubblico e privato.

Infine, è necessario che il legislatore intervenga per definire un quadro normativo che garantisca un livello minimo di accesso ai servizi bancari, soprattutto nei territori più fragili. Si parla da tempo di una “Carta dei Servizi Finanziari di Prossimità”, ma finora le proposte sono rimaste sulla carta.

Il rischio di un’Italia a due velocità

Questa frattura non è solo economica, ma anche culturale e civile. Una società che accetta di lasciare indietro milioni di cittadini nei servizi fondamentali è una società che rinuncia a un’idea condivisa di coesione e solidarietà. E il prezzo, prima o poi, lo pagheremo tutti.

Patricia Iori