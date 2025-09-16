Il mondo odierno è caratterizzato da una comunicazione istantanea e connessioni digitali illimitate, motivo per cui ci si potrebbe aspettare un mondo più unito e solidale. Invece, i dati scientifici più recenti raccontano una realtà profondamente diversa: la solitudine – o, più correttamente, l’isolamento sociale – è in allarmante crescita, con implicazioni sanitarie che non possono più essere ignorate.

Un’indagine su scala planetaria, pubblicata dalla prestigiosa rivista JAMA Network Open, rivela che il livello medio di isolamento sociale è aumentato del 13,4% tra il 2009 e il 2024, con una impennata improvvisa a partire dal 2020, in concomitanza con l’inizio della pandemia da COVID-19. I risultati, che si basano su un’analisi dettagliata condotta dal team del professor Thomas Fuller-Rowell della Auburn University (Alabama, USA), mostrano una dinamica preoccupante.

Dati su scala mondiale: una fotografia della solitudine

La solidità dello studio è fondata su una vasta mole di dati: 2.483.935 valutazioni individuali raccolte in 159 Paesi del mondo, distribuite su 16 punti temporali e analizzate con rigore scientifico. Ogni anno, campioni rappresentativi di mille persone per nazione sono stati intervistati per misurare i livelli percepiti di isolamento sociale. L’età media dei partecipanti era di 41,7 anni, e le donne costituivano il 53,1% del campione complessivo.

Questa raccolta dati sistematica e longitudinale ha permesso di tracciare una traiettoria chiara e inquietante: fino al 2019, l’isolamento sociale appariva relativamente stabile a livello globale. Ma con l’avvento del SARS-CoV-2 e le conseguenti misure di contenimento – confinamenti domiciliari, distanziamento fisico, chiusura dei luoghi di aggregazione – si è assistito a un rapido deterioramento della coesione sociale percepita. Il fenomeno, già presente in precedenza, è stato aggravato e accelerato dalla crisi sanitaria internazionale.

L’isolamento come fattore di rischio per la salute

Gli effetti dell’isolamento sociale non si limitano alla sfera emotiva o psicologica. La letteratura scientifica è ormai concorde nell’associare la solitudine a un incremento del rischio di sviluppare malattie croniche, tra cui ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, e persino demenza. Alcuni studi sono arrivati a paragonare il suo impatto negativo alla salute a quello di abitudini nocive come il fumo di sigaretta.

Secondo gli esperti, l’isolamento incide non solo sulla salute mentale, aumentando l’incidenza di depressione e ansia, ma anche su quella fisica, attraverso meccanismi complessi che coinvolgono il sistema immunitario, l’infiammazione cronica e la regolazione ormonale.

Non si tratta più, dunque, di un disagio marginale o soggettivo, ma di un problema sanitario pubblico a tutti gli effetti, che richiede strategie di intervento comparabili a quelle messe in atto per combattere l’obesità, il tabagismo o l’abuso di alcol.

Pandemia e solitudine

L’impatto del COVID-19 sull’isolamento sociale globale è stato devastante. La pandemia ha colpito le reti sociali esistenti, interrompendo abitudini, rapporti e routine. Il lavoro da remoto ha ridotto l’interazione tra colleghi; le scuole chiuse hanno privato bambini e adolescenti di fondamentali esperienze sociali; le persone anziane, già vulnerabili, sono state tra le più colpite, spesso tagliate fuori da ogni contatto umano per lunghi periodi.

Secondo l’indagine coordinata da Fuller-Rowell, l’incremento più marcato dei livelli di solitudine si è verificato proprio nel primo anno della pandemia, il 2020, segnando una cesura netta rispetto al passato recente. L’emergenza sanitaria ha innescato un cambiamento strutturale nelle modalità di socializzazione, che in molti casi non è stato ancora completamente riassorbito, nemmeno con il ritorno alla normalità.

In alcune aree del mondo, come nei Paesi ad alto reddito, la solitudine può essere legata a modelli abitativi individualistici e a uno stile di vita iper-digitalizzato; altrove, può derivare da fattori economici, migrazioni forzate o instabilità politica.







L’urgenza di contrastare questa emergenza silenziosa ha iniziato a farsi largo anche nei corridoi del potere. In alcuni Paesi, si è già avviato un dibattito politico su come promuovere il benessere sociale e prevenire la solitudine cronica.

Nel Regno Unito, ad esempio, è stato istituito un Ministero per la Solitudine, e iniziative analoghe sono state proposte anche in Giappone.

La responsabilità collettiva

Contrastare l’isolamento sociale richiede uno sforzo collettivo. Non basta delegare tutto alle politiche istituzionali o ai professionisti della salute mentale. Ciascuno di noi può contribuire a ridurre la solitudine – propria e altrui – attraverso piccoli gesti quotidiani, attenzione verso gli altri, e una cultura della cura e dell’empatia.

Patricia Iori