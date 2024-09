Andrea Umbrello

Direttore Editoriale di Ultima Voce

Le forze israeliane stanno proseguendo la costruzione di una strada asfaltata lungo il Corridoio Philadelphi, una fascia di terra strategica che corre tra il confine meridionale della Striscia di Gaza e l’Egitto. Questa strada, visibile dalle immagini satellitari e dalle riprese video raccolte tra il 26 agosto e il 5 settembre, si estende per circa 6,4 chilometri, a partire dalla costa e inoltrandosi lungo la recinzione di confine. Il progetto di costruzione, monitorato e confermato da BBC Verify, rappresenta un chiaro segnale che Israele intende mantenere il controllo militare su quest’area in un momento in cui sono in corso intensi negoziati per un cessate il fuoco con Hamas.

Un nuovo sviluppo nella zona cuscinetto

La costruzione di una nuova strada nel Corridoio Philadelphi, parte di una zona cuscinetto stabilita lungo il confine, ha una forte valenza simbolica e strategica. Questa area è da tempo oggetto di disputa e un punto focale nei negoziati di pace. La presenza militare in quest’area è considerata essenziale, secondo Iraele, per impedire il contrabbando di armi, motivo per cui la recente attività di costruzione è vista come una mossa strategica per rafforzare la sicurezza lungo il confine.

Hamas, il movimento che governa Gaza, ha più volte espresso la sua ferma opposizione a qualsiasi forma di presenza israeliana permanente lungo il corridoio. Tuttavia, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che, anche in caso di un accordo di tregua, Israele non abbandonerà il controllo delle aree di Philadelphi e Netzarim, un’altra importante zona di sorveglianza nel centro di Gaza. La decisione di costruire ulteriormente nel corridoio è un segnale chiaro che Israele non ha intenzione di ritirarsi, nonostante le pressioni internazionali e locali.

Importanza strategica del Corridoio Philadelphi

Il Corridoio Philadelphi è una striscia di terra di circa 14 chilometri, istituita lungo il confine tra Egitto e la Striscia di Gaza in base ad accordi bilaterali siglati diversi decenni fa. Originariamente concepito per monitorare e controllare il confine, il corridoio è stato mantenuto e rafforzato nel corso degli anni per prevenire traffici illeciti, in particolare il contrabbando di armi e materiali utilizzati da gruppi armati palestinesi.

Nel contesto attuale, il corridoio è diventato un punto cruciale per le operazioni militari israeliane. Oltre alla sorveglianza, la costruzione di nuove infrastrutture permette alle forze israeliane di muoversi più rapidamente e con maggiore efficienza lungo il confine, consolidando il controllo dell’area. Questo è fondamentale in un momento in cui la sicurezza dei confini è diventata una priorità assoluta per Israele, in particolare alla luce delle continue tensioni con Hamas e gli altri gruppi armati a Gaza.

Critiche alla posizione di Netanyahu

Nonostante l’importanza strategica che Netanyahu attribuisce alla permanenza nel Corridoio Philadelphi, ci sono figure di spicco all’interno di Israele che hanno espresso dissenso. Tra questi, l’ex capo dello Shin Bet (il servizio di sicurezza interno israeliano), Nadav Argaman, ha criticato la strategia del premier in una recente intervista trasmessa dal canale televisivo israeliano Channel 12.

Argaman ha dichiarato che Netanyahu starebbe esagerando l’importanza del controllo della zona cuscinetto per motivi politici, sostenendo che la presenza militare in quell’area non ha più la stessa rilevanza operativa che poteva avere in passato. Ha affermato che non ci sarebbero prove di un significativo traffico di armi attraverso il Corridoio Philadelphi, facendo così cadere uno degli argomenti principali che il primo ministro utilizza per giustificare la permanenza israeliana. Secondo Argaman, la retorica di Netanyahu su questa zona sarebbe più legata al mantenimento del potere politico che alla sicurezza nazionale. Le sue dichiarazioni hanno scatenato un dibattito pubblico in Israele sulla reale necessità di continuare a investire risorse militari e infrastrutturali in questa specifica area.

Il Corridoio Netzarim e il suo ruolo nel conflitto

Parallelamente alla questione del Corridoio Philadelphi, anche il Corridoio Netzarim si è rivelato un altro punto di interesse strategico per Israele. Questo corridoio, situato nel cuore della Striscia di Gaza, è stato istituito di recente dalle forze israeliane per monitorare i movimenti palestinesi. La sua creazione ha ulteriormente complicato la situazione sul campo, diventando un altro fattore di tensione tra Israele e Hamas.

L’occupazione di queste due strisce di terra permette a Israele di esercitare un controllo diretto su due punti nevralgici della Striscia di Gaza, ostacolando potenzialmente gli sforzi di riconciliazione e pace tra le parti.

Un futuro nebuloso per il Corridoio Philadelphi

Il futuro del Corridoio Philadelphi rimane incerto. Da una parte, Israele sembra determinato a mantenere la sua presenza e a continuare i lavori di costruzione per consolidare ulteriormente il controllo dell’area. Dall’altra, le pressioni internazionali e le critiche interne sollevano dubbi sull’effettiva efficacia di questa strategia nel lungo termine. Se è vero che il corridoio ha svolto un ruolo importante nella sicurezza lungo il confine, molti esperti, come Argaman, sostengono che i tempi sono cambiati e che la minaccia di contrabbando attraverso quest’area sia stata drasticamente ridotta.

Con le crescenti tensioni tra Israele e Hamas, la strada appena asfaltata nel Corridoio Philadelphi potrebbe diventare l’ennesimo simbolo della difficoltà di raggiungere una pace duratura nella regione. Tuttavia, il suo significato strategico non può essere sottovalutato, poiché rappresenta uno dei principali mezzi con cui Israele cerca di controllare il confine meridionale di Gaza, mantenendo una sorveglianza costante sulla Striscia.