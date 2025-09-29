In Israele si riaccende il dibattito sulla pena di morte per i terroristi. Dopo l’approvazione preliminare da parte del gabinetto di sicurezza, il parlamento israeliano – la Knesset – dovrà esprimersi su una proposta di riforma che estenderebbe l’applicazione della pena capitale anche ai casi di terrorismo. Si tratta di una misura senza precedenti nella storia recente del Paese, dove la pena di morte è stata utilizzata una sola volta, nel 1962, per giustiziare Adolf Eichmann, uno degli architetti dell’Olocausto.

Le polemiche sul voto in commissione

La proposta è stata presentata dall’ultranazionalista Limor Son Har-Melech del partito Otzma Yehudit ed è stata approvata in commissione con quattro voti favorevoli e uno contrario. L’unico dissenso nei confronti della pena di morte per i terroristi è arrivato dal deputato laburista Gilad Kariv, espulso dall’aula dopo un intervento particolarmente acceso.

Ma il procedimento non è privo di ombre: il consulente legale della commissione, Iddo Ben Yitzhak, ha messo in dubbio la legittimità del voto, sostenendo che sia stato effettuato in un momento non previsto dalla prassi parlamentare e senza un reale confronto con i servizi di sicurezza.

A sostenere con forza la riforma sulla pena di morte per i terroristi è stato Itamar Ben-Gvir, ministro per la Pubblica Sicurezza e figura di spicco dell’ala più radicale del governo Netanyahu. Ben-Gvir ha celebrato il voto come una “vittoria della giustizia contro il terrorismo”, ignorando le numerose voci contrarie. Secondo i critici, il ministro starebbe sfruttando la questione a fini mediatici, senza considerare le conseguenze reali sulla sicurezza del Paese.







L’angoscia delle famiglie degli ostaggi

Tra le opposizioni più forti alla pena di morti per i terroristi si levano quelle dei familiari degli israeliani rapiti da Hamas e ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Molti di loro temono che la minaccia della pena di morte possa peggiorare le condizioni dei prigionieri e rendere più difficile il dialogo per il loro rilascio. Lishai Miran, moglie di uno degli ostaggi, ha accusato Ben-Gvir di cinismo politico: “Ogni dichiarazione pubblica su questo tema – ha scritto sui social – peggiora la vita dei nostri cari e aumenta i rischi di violenze contro di loro”.

Anche Gal Hirsch, coordinatore governativo per la questione degli ostaggi, ha invitato alla prudenza. Secondo lui, introdurre la pena di morte per i terroristi in questo momento delicato potrebbe compromettere le trattative in corso con Hamas. Hirsch ha ricordato che attualmente ci sono ancora 48 israeliani prigionieri, di cui 20 vivi e due in condizioni critiche: una realtà che rende ogni decisione politica particolarmente sensibile.

Le ONG e le critiche sul piano etico

Organizzazioni come il Comitato pubblico contro la tortura in Israele hanno espresso preoccupazione per quella che viene vista come una pericolosa deriva. Secondo gli attivisti, la legge non farebbe altro che alimentare un ciclo infinito di crudeltà e vendette, minando i principi fondamentali dei diritti umani. Alcuni esperti di diritto sottolineano anche che una definizione troppo ampia di “terrorismo” potrebbe portare a interpretazioni arbitrarie e strumentali.

Intanto, il disegno di legge sulla pena di morte per i terroristi dovrà affrontare ora il percorso parlamentare formale, che prevede tre letture prima dell’approvazione definitiva. L’esito resta incerto: da una parte, la coalizione di governo potrebbe spingere per una rapida adozione della norma; dall’altra, le resistenze interne e la pressione internazionale potrebbero rallentarne l’iter.

La proposta di introdurre la pena di morte per i terroristi non è soltanto una questione giuridica, ma un nodo politico e morale che tocca l’identità stessa di Israele. Da un lato c’è la volontà di mostrare fermezza contro il terrorismo, dall’altro il timore di compromettere i principi democratici e la sicurezza degli ostaggi. La decisione finale della Knesset non avrà solo conseguenze immediate, ma potrebbe influenzare a lungo termine il rapporto tra Stato, giustizia e diritti umani in Medio Oriente.

Lucrezia Agliani