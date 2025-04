La Repubblica Romana ha il diritto di difendersi dagli attacchi di Cartagine. Ha anche il diritto di raderla al suolo e spargere sale sulle sue rovine? L’Austria ha il diritto di difendersi dagli attentati dei nazionalisti Serbi. Ha anche il diritto di scatenare la prima guerra mondiale? Gli Stati Uniti hanno il diritto di difendersi dall’attentato dell’11 Settembre. Hanno anche il diritto di occupare e rovinare due Paesi? Israele ha il diritto di difendersi dall’attacco del 7 Ottobre. Ha anche il diritto di distruggere la Striscia di Gaza?

Tema ricorrente nel dibattito pubblico è il diritto degli stati di difendersi. Tra i suoi protagonisti principali vi sono Israele e la Palestina. Lo stato di Israele all’indomani dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ha in più occasioni cercato di legittimare le proprie azioni in Palestina appellandosi al diritto internazionale, in particolare al diritto di difesa e al c.d. diritto di esistere.

Israele e il diritto di esistere

Per fronteggiare le numerose critiche rivolte alla reazione israeliana all’attacco del 7 ottobre, il governo di Israele e i suoi sostenitori hanno spesso fatto ricorso a un quesito: Israele ha diritto di esistere?

La domanda, dietro un velo di semplicità, nasconde una profonda palude concettuale: non vi è, infatti, alcuna risposta corretta o soddisfacente. Il quesito è posto per sviare e deflettere l’indifendibile, quanto è stato fatto sul territorio palestinese. Durante una conferenza stampa, Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, alla domanda “Israele ha diritto di esistere?” rispose: “Israele esiste. Israele è un membro riconosciuto delle Nazioni Unite. Oltre questo, non c’è niente di simile a un ‘diritto di uno stato di esistere’ nel diritto internazionale. […] Ciò che è sancito dal diritto internazionale è il diritto dei popoli a esistere.”

Gli stati hanno diritti?

L’osservazione di Albanese solleva una questione di non poco conto, ad avere diritti sono solitamente i popoli o le persone, non gli stati.

Con il termine diritti, generalmente, si intendono particolari situazioni giuridiche che, perché siano significative, devono essere riconosciute da un’autorità superiore impegnatasi a farle rispettare. Ad assumersi questa autorità furono fin dall’antichità gli stati. Questi ultimi, però, a differenza dei propri cittadini, non riconoscono un’autorità superiore alla propria, come possono allora essere detentori di diritti? Chi dovrebbe garantirli?

Storicamente ogni stato si dovette mostrare abbastanza forte da garantirsi da sé i propri diritti. Di conseguenza, quando a calpestarli era qualcuno più forte, o si accettava di subire la violazione o ci si alleava con altri membri della comunità internazionale nel tentativo di sconfiggere l’oppressore.

Nel 900 dopo due conflitti mondiali si sognò una soluzione diversa: un’autorità superiore e indipendente ai singoli stati: l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa in cambio della rinuncia dei suoi membri di parte della propria sovranità, avrebbe dovuto risolvere pacificamente le controversie internazionali. Nonostante la Carta delle Nazioni Unite sia oggi una delle principali fonti del diritto internazionale, l’Organizzazione si è mostrata in più occasioni insufficiente o inutile. Allora, ancora oggi, qualunque stato voglia vedere i propri diritti rispettati, deve essere abbastanza forte da dissuadere o sconfiggere chiunque voglia violarli.

Anche la strategia delle alleanze non è venuta meno. L’alleanza più potente, quindi quella più rilevante per venir riconosciuti i propri diritti, è la NATO, ossia l’Occidente. L’Occidente, per puro merito militare, è una delle poche forze che potrebbero far rispettare il diritto internazionale.

Il diritto alla difesa

Il diritto alla difesa, a differenza di quello immaginato dai propagandisti israeliani di esistere, è sancito dalla Carta delle Nazioni Unite.

L’Ucraina nel 2022 è stata per l’ennesima volta invasa da un vicino di casa più forte che si è sentito provocato, la Russia. L’Occidente riconobbe il diritto di difesa all’Ucraina. La Palestina nel 2023 è stata per l’ennesima volta invasa da un vicino di casa più forte che si è sentito provocato, Israele. L’Occidente riconobbe il diritto di difesa a Israele.

A giustificare la diversa reazione occidentale possono essere o la natura della provocazione generatrice dell’invasione o l’identità dei Paesi coinvolti. L’Ucraina alla vigilia della guerra fu accusata dal governo russo di un bouquet di crimini, tradimenti e complotti. Tutti per la maggior parte senza vittime, tranne uno, la soppressione del movimento filorusso sviluppatosi in diverse regioni ucraine nel 2014. All’origine della provocazione palestinese c’è l’azione armata del 7 ottobre 2023, quando militanti di Hamas oltrepassarono il confine tra la Striscia di Gaza e Israele uccidendo circa 1200 israeliani (tra civili e militari) e rapendone 250.

Qui si trova la differenza tra le due provocazioni: i conflitti in Ucraina sono avvenuti all’interno del territorio nazionale ucraino; gli uomini di Hamas per portare a termine l’attacco di ottobre hanno invece oltrepassato il confine tra la Striscia di Gaza e Israele.

Tuttavia, se nell’oltrepassare il confine, i militanti palestinesi hanno garantito a Israele il diritto di difendersi, l’esercito di quest’ultimo, nelle innumerevoli operazioni e attacchi compiuti a Gaza e in Cisgiordania prima del 7 ottobre, non avrebbe concesso ad Hamas o a qualunque forza armata palestinese lo stesso diritto? E ancora, Israele ha dal momento della sua fondazione più e più volte espanso i propri confini in violazione del diritto internazionale. Le violenze avvenute in quelle occasioni non dovrebbero garantire ai palestinesi diritto alla legittima difesa?

La situazione è chiaramente complessa e ogni tentativo di risposta finirebbe inevitabilmente con il ripercorrere a ritroso l’intera storia dello stato di Israele: giustamente sponsorizzato dalla comunità internazionale per cercare rimedio al genocidio nazista di 6 milioni di ebrei; ingiustamente fondato sul territorio di una popolazione estranea a quel massacro.

Proprio la complessità della situazione sembrerebbe, però, non poter giustificare la compatta reazione dell’Occidente.

Non rimane, allora, che osservare l’altro fattore di distinzione tra i due conflitti in questione: l’identità delle forze in campo. Tanto la Russia quanto Israele hanno, dall’inizio dei rispettivi conflitti, più e più volte violato il diritto internazionale. A separarli non sono tanto le azioni compiute, quanto la loro posizione rispetto all’Occidente. All’Ucraina venne riconosciuto il diritto di difesa perché la Russia è considerata dall’Occidente un nemico. Alla Palestina non venne riconosciuto il diritto di difesa perché Israele è un alleato dei Paesi occidentali.

L’Occidente, che ha sempre cercato di giustificare il proprio dominio o influenza sul mondo vantando una sorta di superiorità morale sugli altri Paesi della comunità internazionale si è, negli ultimi tre anni, rivelato un groviglio di ipocrisia. Si è mostrato pronto a impugnare l’arma del diritto internazionale contro i propri nemici e di essere disposto a chiudere un occhio se non entrambi davanti ai crimini perpetrati dai propri alleati.

I limiti del diritto alla difesa

Nelle zone più colpite dagli attacchi israeliani a Gaza oltre il 70% degli edifici è stato distrutto. Almeno 50mila palestinesi sono stati uccisi da bombe e proiettili israeliani. Di questi una buona parte sono civili. A essi si devono aggiungere più di un milione di persone rimaste senza casa, lavoro, acqua e alimenti. Tutto ciò è legittimato del diritto alla difesa? Si riconoscono alla legittima difesa prevista dall’articolo 51 delle Carata dell’ONU due grandi limiti: proporzionalità e immediatezza.

Proporzionalità

Il principio di proporzionalità non è da intendersi come una moderna legge del taglione, a edificio distrutto non deve corrispondere edificio distrutto. Capire se c’è proporzionalità nella risposta dell’aggredito non è una scienza precisa, ma una valutazione. L’autorità responsabile di effettuarla, l’ONU, ha quasi immediatamente giudicato la risposta israeliana all’attacco del 7 Ottobre eccessiva. L’Occidente, la forza capace di far valere tale valutazione, non si è trovato concorde. Nonostante alcune condanne verbali, il mondo Occidentale, specialmente Stati Uniti ed Europa hanno continuato a sostenere materialmente Israele.

Solo oggi, con 50mila morti a fronte di una popolazione di poco più di 2 milioni e sempre più credibili accuse di genocidio, l’Europa sembra rendersi conto di quanto ha non solo permesso ma aiutato a perpetrare.

Immediatezza

Il principio di immediatezza è quanto sembra avvicinare, nella mente di cittadini, politici e intellettuali la legittima difesa internazionale a quella riconosciuta alle persone.

Una delle reazioni che un essere umano può istintivamente esibire quando attaccato è attaccare a sua volta. Per questo quasi tutti gli Stati riconoscono ai propri cittadini il diritto chiamato: legittima difesa. Parte integrante di questo riconoscimento sta nell’istintività della reazione, gli animali quando confrontati con atti violenti possono scappare, immobilizzarsi o contrattaccare. A legittimare la difesa non è il fatto che la decisione di reagire violentemente è presa rapidamente dall’aggredito, ma dal fatto che la reazione violenta nasce da un istinto primordiale, cioè dall’assenza di pensiero. Ciò ha portato molti a convincersi che, seguendo lo stesso meccanismo istintivo, la risposta di Israele al 7 ottobre sarebbe stata inevitabilmente sanguinosa.

Quando uno stato subisce un attacco, il suo governo deve riunirsi, decidere quale sarà la risposta, sbrigare le necessarie pratiche burocratiche, a seconda della struttura statale deve informare l’assemblea legislativa o un altro organo costituzionale, preparare o spolverare dei piani d’attacco e mobilitare l’esercito. Sebbene la reazione politica possa sembrare istintiva, mettendo nero su bianco i passi necessari alla risposta, sembra chiaro che l’istinto abbia ben poco a che fare con l’intero processo.

Uno stato che risponde a un attacco con un altro attacco sceglie di perseguire la strada della violenza. Ciò non significa che la scelta sia necessariamente errata ma che sia meritevole di giudizio politico e strategico.

La reazione di Israele

La reazione israeliana all’attacco di ottobre è stata nella migliore delle ipotesi incompetente e non professionale. Nella peggiore, un tentativo di distruggere la popolazione di Gaza con un crudele progetto genocida.

A sostegno di questa interpretazione sembrano muoversi da una parte la Corte Penale Internazionale e dall’altra le Nazioni Unite. António Guterres, segretario generale dell’ONU, dopo più di un anno di condanne alle azioni israeliane a Gaza e di richiesta di rispetto del diritto internazionale, all’inizio di Aprile ha definito Gaza un campo di sterminio. Inoltre, una commissione indipendente dalle Nazioni Unite, in un rapporto dal nome More than a human can bear ha accusato Israele di aver compiuto atti che costituiscono genocidio. La CPI ha, da parte sua, emesso un mandato di cattura per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e per l’ex ministro della difesa Yoav Gallant per crimini contro l’umanità e di guerra.

L’esercito israeliano ha senza sosta bombardato edifici civili, impedito la fornitura di acqua e di alimenti. Medici volontari hanno denunciato di aver prestato soccorso a numerosi bambini colpiti alla testa da proiettili. Più e più volte i bombardamenti israeliani si sono concentrati sulle strutture sanitarie della Striscia. Le autorità israeliane hanno costretto migliaia e migliaia di civili ad abbandonare le proprie case per poi distruggerle. L’esercito israeliano è stato accusato di praticare atti di violenza sessuale, riproduttiva e altre forme di violenza di genere. Più recentemente il governo Netanyahu sembra aver accolto con favore la proposta di Donald Trump di deportare l’intera popolazione palestinese.

Tutto ciò è stato giustificato tramite un ipocrita e disonesto utilizzo del diritto internazionale. Israele e i suoi sostenitori, nascondendosi dietro un inesistente diritto di esistere hanno cercato di mettere a tacere ogni critica e opposizione; sfruttando il diritto alla difesa lo stato israeliano ha commesso atti la cui gravità è desinata, col passare del tempo, a divenire sempre più innegabile. L’Occidente, tradendo ogni suo principio ha, per mera convenienza politica, supportato Israele nei suoi crimini.

Un giorno il mondo ci chiederà come è potuto succedere? Cosa gli risponderemo?

Simone Sannai