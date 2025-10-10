Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, il Governo israeliano ha ratificato la prima fase dell’accordo di tregua a Gaza, che prevede dunque il cessate il fuoco con Hamas, segnando un nuovo tentativo di porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. La decisione, annunciata dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, arriva dopo intense pressioni diplomatiche da parte del presidente statunitense Donald Trump e dei mediatori egiziani e qatarioti.

L’intesa, siglata poche ore prima al Cairo, stabilisce un cessate il fuoco immediato e la liberazione progressiva degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza, in cambio della scarcerazione di prigionieri palestinesi e dell’apertura dei corridoi umanitari. La tregua dovrebbe entrare ufficialmente in vigore entro 24 ore, dando inizio a una nuova fase di negoziati politici sul futuro della Striscia.

I punti principali dell’intesa

Scambio di prigionieri e parziale ritiro dell’esercito israeliano

Secondo quanto comunicato dalle autorità israeliane, la prima fase dell’accordo di tregua a Gaza prevede il rilascio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui 250 ergastolani, in cambio della restituzione di tutti gli ostaggi israeliani, vivi o deceduti. L’operazione dovrebbe concludersi entro 72 ore dall’inizio della tregua.

Nel frattempo, le forze di difesa israeliane inizieranno a ritirarsi da alcune aree della Striscia, pur mantenendo il controllo di circa la metà del territorio. I media israeliani parlano di un 53 per cento, mentre alcune fonti arabe stimano un’occupazione leggermente superiore. Questo ridispiegamento militare rappresenta un passaggio cruciale per consentire l’ingresso di aiuti umanitari e la ripresa dei movimenti civili.

L’intervento di Washington e il “piano Trump”

Un programma in tre fasi per la stabilità regionale

Il piano di pace, annunciato da Trump a fine settembre, si articola in tre fasi. La prima, ora approvata, riguarda il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri. La seconda prevede la creazione di un “corpo di pace” internazionale, composto anche da 200 militari statunitensi, incaricati di monitorare il rispetto dell’accordo. La terza, la più complessa, dovrebbe portare a una nuova amministrazione politica palestinese a Gaza e alla completa smilitarizzazione del territorio.

Fonti diplomatiche riferiscono che la Casa Bianca intende presiedere un “comitato di pace” guidato dallo stesso Trump, con la partecipazione di figure come l’ex premier britannico Tony Blair. L’obiettivo dichiarato è garantire una transizione ordinata verso una gestione civile, riducendo progressivamente la presenza militare israeliana.

Le reazioni israeliane e palestinesi

Accordi, dubbi e caute speranze

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha definito l’accordo di tregua a Gaza “un passo necessario verso la fine della guerra”, mentre da Hamas sono arrivate dichiarazioni più prudenti. Il capo negoziatore Khalil al Hayya ha spiegato che il movimento palestinese ha ricevuto “garanzie credibili” da Stati Uniti, Egitto e Qatar per una cessazione definitiva delle ostilità.

Anche il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, ha commentato positivamente la svolta, auspicando un futuro di “pace, sicurezza e stabilità” tra i due popoli. Tuttavia, alcune voci interne a Israele restano scettiche: il ministro della sicurezza interna Itamar Ben Gvir, rappresentante dell’ala più radicale del governo, ha votato contro l’intesa, giudicandola troppo concessiva nei confronti di Hamas.







Aiuti umanitari e condizioni sul campo

Corridori aperti e prime misure di allentamento dell’assedio

Con l’entrata in vigore del cessate il fuoco, Israele riaprirà i principali punti di accesso alla Striscia di Gaza. Secondo il diplomatico palestinese Osama Hamdan, nei primi giorni dovrebbero arrivare circa 400 camion di aiuti alimentari e sanitari al giorno, cifra che potrebbe salire a 600 nei giorni successivi.

L’intensità dei bombardamenti israeliani è già diminuita nelle ultime ore, mentre alcune truppe hanno iniziato a ripiegare dietro la cosiddetta “linea gialla”, una fascia di sicurezza interna alla Striscia. Sul terreno, la situazione resta tuttavia critica: la guerra iniziata nell’ottobre 2023 ha causato oltre 67.000 vittime palestinesi, secondo fonti locali, e una devastazione diffusa delle infrastrutture civili.

Le incognite delle prossime fasi

Disarmo di Hamas e futuro politico della Striscia

Resta da definire il punto più delicato del piano: il disarmo di Hamas e la struttura politica che governerà Gaza al termine della transizione. L’ipotesi avanzata dagli Stati Uniti prevede un’amministrazione riformata dell’Autorità Nazionale Palestinese, ma né Hamas né Israele sembrano ancora disposte ad accettare pienamente questa soluzione.

Il gruppo islamista, pur dichiarandosi pronto a cedere parte del controllo amministrativo, rivendica il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e chiede il ritiro completo delle truppe israeliane. Dal canto suo, Netanyahu ha espresso l’intenzione di mantenere una “zona di sicurezza interna” sotto supervisione militare, finché non saranno garantite condizioni di stabilità duratura.

Dopo la ratifica dell’accordo di tregua a Gaza, rimane un fragile equilibrio

Tra diplomazia e realtà sul terreno

L’approvazione dell’accordo di tregua a Gaza rappresenta un traguardo significativo dopo due anni di guerra, ma la sua attuazione resta incerta. Le prossime settimane saranno decisive per verificare la tenuta della tregua e la capacità delle parti di rispettare i termini dell’intesa.

La presenza statunitense e il coinvolgimento dei mediatori regionali potranno favorire il processo, ma la complessità del conflitto e le divergenze interne a entrambe le parti lasciano aperti molti interrogativi. Per ora, la speranza di una pace stabile nella Striscia di Gaza resta legata al fragile equilibrio tra diplomazia, sicurezza e umanità.

