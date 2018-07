Istat, aumenta la disoccupazione. A giugno il calo è di 49 mila unità

Non arrivano buone notizie dal mercato del lavoro. Come sottolinea l’Istat, a giugno la disoccupazione torna a salire, attestandosi al 10,9%, in aumento di 0,2 punti su base mensile. Registra però un lieve aumento il numero di persone in cerca di occupazione che sfiorano le 60 mila unità (+2,1%). Nel complesso, i livelli di disoccupazione restano tuttavia stabili e si mantengono sugli standard del 2012. Complessivamente, il numero totale dei disoccupati a giugno è di 2 milioni e 866 mila unità.









Sfortunatamente a risalire è anche la disoccupazione giovanile. Tra i giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni la disoccupazione sale al 32,6%, registrando un aumento di 0,5 punti su maggio. Il tasso di disoccupazione giovanile si mantiene anch’esso più o meno stabile. Esso appare nettamente inferiore al livello massimo raggiunto nel marzo 2014 (43,5%) ma di 13 punti superiore al minimo raggiunto nel febbraio 2007 (19,5%).

Dopo tre mesi di lieve crescita, in totale sono circa 49 mila le persone ad avere perso un impiego, cioè -0,2%. L’Istat fa notare che la diminuzione congiunturale dell’occupazione coinvolge per lo più gli uomini (-42 mila unità) e le persone dai 35 anni in su (-56 mila). Il calo coinvolge prevalentemente i dipendenti permanenti (-56 mila) e in misura minore tra gli indipendenti (-9 mila). Prosegue invece l’aumento dei dipendenti a termine, che a giugno hanno toccato le 16 mila unità, toccando così la soglia di 3 milioni e 105 mila.









L’aumento dei contratti a termine è anche la spiegazione del lieve aumento dell’occupazione a giugno su base annua, segnando un +1,4% (+330 mila unità). Risultano anche in lieve ripresa gli indipendenti (+19 mila) mentre calano i dipendenti permanenti (-83 mila). A crescere sono per lo più occupati cinquantenni (+355 mila) e chi rientra nella fascia d’età 15-34 anni (+119 mila), mentre calano i 35-49enni (-145 mila).

Calano anche gli inattivi, cioè coloro che non hanno un lavoro e non lo cercano: tra i 15 e i 64 anni il calo è stato del 2,6% (-344 mila).

Nicolò Canazza