Mai, negli ultimi anni, gli Istituti penali per minorenni italiani avevano registrato una presenza tanto consistente di ragazzi privati della libertà personale. Al 31 dicembre 2025, i giovani detenuti risultavano essere 572. Un dato che segna un incremento di circa il 50% rispetto al 2022, quando le presenze si attestavano a 381 unità.

La fotografia scattata alla fine dello scorso anno restituisce l’immagine di un sistema sotto pressione, in cui l’aumento dei numeri appare difficilmente attribuibile a un’improvvisa impennata della criminalità giovanile. Secondo l’associazione Antigone , che ha dedicato a questo tema l’ottavo rapporto sulla giustizia minorile, la crescita delle presenze sarebbe piuttosto l’effetto diretto di un mutamento normativo intervenuto nel 2023: il cosiddetto “decreto Caivano”.

Il quadro del 2025: una crescita che rallenta ma non si arresta

Nel corso del 2025 la presenza media giornaliera si è attestata a 587,8 ragazzi. Rispetto all’anno precedente, quando la media era stata più bassa, l’aumento si è rivelato più contenuto rispetto ai picchi iniziali, ma comunque significativo: +7,4%.

Se il confronto viene esteso all’ultimo biennio e rapportato al 2022, la crescita si colloca attorno al 16,6%. Il dato di fine 2025 – 572 presenze effettive – rappresenta comunque una delle soglie più alte registrate nell’ultimo decennio, e certifica un consolidamento del fenomeno.

Il rallentamento della crescita, osservato nell’ultimo anno, non cancella tuttavia il salto strutturale verificatosi tra il 2023 e il 2024. Proprio in quel periodo, infatti, si è registrata l’impennata più evidente.

L’impennata dopo il 2023

Tra il 2023 e il 2024, secondo quanto riportato nel dossier di Antigone, la presenza media giornaliera è passata da 425 a 556 ragazzi, con un incremento del 30,9% in appena dodici mesi. Si tratta di una variazione percentuale che, da sola, spiega buona parte del divario complessivo rispetto ai livelli del 2022.

Parallelamente, anche il numero degli ingressi negli istituti ha conosciuto un aumento superiore al 10%. Questo significa non soltanto più presenze stabili, ma anche un maggiore flusso di entrata nel circuito penale minorile.

L’incremento non è stato dunque lineare né graduale: si è concentrato in un arco temporale ben definito, coincidente con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo. È proprio su questo punto che si concentra l’analisi dell’associazione.







Il ruolo del decreto Caivano

Per Antigone, la spiegazione principale non risiede in una crescita dei reati commessi da minorenni. L’organizzazione contesta apertamente la narrazione emergenziale che negli ultimi anni ha accompagnato il dibattito pubblico sulla devianza giovanile, definendola caratterizzata da toni allarmistici e non supportati da dati oggettivi.

Secondo l’associazione, il fattore determinante sarebbe invece l’entrata in vigore del cosiddetto “decreto Caivano”, adottato nel 2023. Il provvedimento ha introdotto modifiche significative nell’ambito delle misure cautelari e nella gestione dei procedimenti penali a carico dei minori, ampliando in alcuni casi la possibilità di ricorrere alla custodia in istituto.

L’effetto combinato di queste disposizioni avrebbe inciso direttamente sulla durata delle permanenze e sul numero complessivo dei ragazzi trattenuti nelle strutture penali minorili. In altre parole, il sistema avrebbe iniziato a trattenere più a lungo e con maggiore frequenza i giovani sottoposti a procedimento, con una conseguente crescita delle presenze medie.

Criminalità giovanile

Un altro aspetto centrale del rapporto riguarda la distanza tra percezione e realtà. Negli ultimi anni, episodi di cronaca particolarmente gravi hanno incrementato l’idea di un’escalation della violenza minorile. Tuttavia, secondo Antigone, i dati disponibili non supporterebbero l’ipotesi di un aumento generalizzato dei reati commessi da adolescenti.

La crescita delle presenze negli istituti, dunque, non sarebbe il riflesso di una generazione più incline al crimine, bensì il risultato di scelte legislative e giudiziarie che hanno modificato l’accesso e la permanenza nel circuito detentivo.

Questa distinzione non è soltanto teorica: ha ricadute concrete sulla valutazione dell’efficacia delle politiche adottate. Se il problema non è un aumento dei reati, ma una diversa gestione delle misure cautelari e delle sanzioni, allora la risposta non può limitarsi a rafforzare l’apparato repressivo.

Le conseguenze sul sistema penitenziario minorile

L’incremento delle presenze comporta inevitabili ripercussioni sulle condizioni di vita all’interno degli istituti. Sebbene il numero complessivo di 572 ragazzi possa apparire contenuto rispetto alla popolazione carceraria adulta, per il circuito minorile si tratta di un carico rilevante.

Gli Istituti penali per minorenni sono strutture concepite non solo per la custodia, ma soprattutto per la rieducazione e il reinserimento sociale. Laboratori, percorsi scolastici, attività formative e supporto psicologico rappresentano pilastri del modello italiano di giustizia minorile, tradizionalmente orientato alla funzione educativa più che a quella punitiva.

Un aumento significativo delle presenze rischia di comprimere questi spazi, rendendo più difficile garantire un trattamento individualizzato. L’affollamento può incidere sulla qualità delle attività, sulla disponibilità del personale e, in prospettiva, sull’efficacia dei percorsi di recupero.

Un confronto con il 2022

Il confronto con il 2022 offre un punto di riferimento utile per comprendere la portata del cambiamento. In quell’anno, le presenze si attestavano a 381 unità. Il salto a 572 in tre anni equivale a quasi duecento ragazzi in più all’interno del circuito detentivo minorile.

Se si osserva il dato in termini percentuali, l’aumento di circa il 50% rappresenta una trasformazione strutturale, non una semplice oscillazione congiunturale. Il 2022 appare oggi come l’ultimo anno di una fase relativamente stabile, prima dell’accelerazione registrata nel biennio successivo.

Se la crescita delle presenze non è il prodotto di una maggiore criminalità, bensì di un diverso assetto normativo, allora la questione si sposta dal terreno dell’emergenza a quello delle scelte politiche. E proprio su questo terreno si giocherà, nei prossimi anni, il futuro degli Istituti penali per minorenni e delle centinaia di ragazzi che vi transitano ogni anno.

Patricia Iori