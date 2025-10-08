L’anno accademico 2024/2025 segna un traguardo storico per l’istruzione universitaria italiana: il numero complessivo degli studenti iscritti ha superato la soglia dei due milioni. Si tratta di un incremento senza precedenti, che riflette profondi cambiamenti nella domanda formativa, nelle modalità di fruizione dei contenuti didattici e nella struttura stessa del sistema universitario.

Secondo quanto evidenziato dagli open data resi pubblici dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), negli ultimi dieci anni il numero di iscritti agli atenei italiani è aumentato di oltre 300.000 unità. Un’espansione graduale ma costante, che trova un impulso decisivo nella crescita esponenziale delle università telematiche. Queste ultime, spesso al centro del dibattito sulla qualità dell’offerta formativa, si confermano come motore principale dell’attuale espansione.

L’ascesa delle università online: 305.000 immatricolati

Se da un lato le università tradizionali registrano una crescita più contenuta, dall’altro le istituzioni telematiche stanno vivendo una vera e propria impennata di immatricolazioni. Nel solo anno accademico 2024/25, gli studenti che hanno scelto di intraprendere un percorso accademico online sono stati circa 305.000. Una cifra che, se comparata a quella di appena un decennio fa, mostra un incremento percentuale a doppia cifra, a testimonianza del consolidamento di un trend ormai strutturale.

Le università online, infatti, offrono una flessibilità che si adatta perfettamente alle esigenze di una popolazione studentesca sempre più diversificata per età, provenienza geografica e impegni lavorativi.

Fattori alla base del cambiamento

A determinare questa crescita sono molteplici fattori. In primo luogo, la diffusione delle tecnologie digitali e l’evoluzione delle piattaforme di e-learning hanno reso più accessibile e qualitativamente competitiva la formazione a distanza. Le università telematiche, che un tempo venivano percepite come soluzioni marginali o secondarie, oggi possono vantare un’offerta formativa ampia, articolata e in costante aggiornamento.

In secondo luogo, l’emergenza pandemica del 2020 ha accelerato in maniera decisiva la digitalizzazione della didattica anche negli atenei tradizionali. Se da un lato molti corsi sono tornati in presenza una volta superata la fase critica della crisi sanitaria, dall’altro la didattica a distanza ha lasciato un segno indelebile, sia negli studenti che nei docenti. L’esperienza di uno studio più autonomo e modulabile ha fatto crescere l’interesse per i modelli formativi flessibili, di cui le università online sono massime interpreti.







L’identikit del nuovo studente universitario

Un altro elemento significativo emerso dai dati del MUR riguarda il profilo degli studenti. L’età media degli iscritti si sta progressivamente alzando, con un aumento marcato della fascia tra i 25 e i 35 anni. Si tratta spesso di persone che rientrano nel percorso formativo dopo un periodo di lavoro, oppure di professionisti che intendono acquisire nuove competenze per migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro.

In questo contesto, le università telematiche rappresentano una risposta ideale alle esigenze di chi non può frequentare fisicamente le lezioni, ma non vuole rinunciare a un percorso di formazione accademica strutturato. La possibilità di gestire in autonomia tempi e modalità di apprendimento, unita all’assenza di vincoli territoriali, rende l’offerta online estremamente attrattiva per questa nuova tipologia di studenti.

La tenuta degli atenei tradizionali

Nonostante la crescita delle telematiche, anche le università statali e non statali tradizionali continuano a giocare un ruolo centrale nel sistema dell’istruzione superiore. La loro capacità di innovarsi, pur mantenendo radici profonde nella didattica in presenza, consente loro di rispondere alle sfide poste dalla trasformazione digitale.

Molti atenei hanno investito in piattaforme ibride, corsi blended e percorsi personalizzati, proprio per intercettare le esigenze di una platea più ampia e variegata. In questo modo, il confine tra università “in presenza” e università “online” sta progressivamente sfumando, aprendo la strada a un modello formativo sempre più integrato e adattivo.

Il superamento dei due milioni di iscritti è sicuramente un dato positivo per il sistema universitario, ma impone anche una riflessione sulle criticità che una tale espansione può comportare. Il rischio di un’iper-differenziazione dell’offerta, la necessità di garantire standard qualitativi omogenei, e la crescente competizione tra atenei, sono temi centrali nel dibattito tra istituzioni, docenti e studenti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, attraverso la pubblicazione degli open data, fornisce strumenti preziosi per monitorare l’andamento del sistema e orientare le politiche future.

In questo contesto, sarà cruciale che le politiche pubbliche sostengano sia l’innovazione didattica sia l’inclusione sociale, assicurando che l’espansione dell’università non si traduca in una mera crescita numerica, ma in un reale miglioramento delle competenze, delle opportunità e della coesione del Paese.

Patricia Iori