Istruzioni per il voto consapevole: intervista a Manfredi Mumolo di IV

Per la prima puntata del ciclo “”Istruzioni per il voto consapevole”, abbiamo intervistato Manfredi Mumolo. Ecco un breve identikit: romano, 21 anni non ancora compiuti, studente di scienze politiche presso l’università Luiss e giovane coordinatore territoriale di Italia Viva. Con lui abbiamo affrontato diversi argomenti, cominciando dalle politiche giovanili per arrivare poi alla questione energetica e alle scelte politiche prese dal Terzo polo.

Quello che posso dire è che ci sono diversi fattori che influiscono sull’allontanamento dei giovani dalla politica. Il primo è che i movimenti o i partiti giovanili sono “poco accattivanti”. Un partito all’interno del partito in cui è facile perdersi. Ma, aldilà dei giovani che sono attivi in politica, la vera carenza riguarda i giovani che si interessano alla politica.

Ci sono delle cause culturali, sociali e storiche, ma è soprattutto il dibattito politico ad essere poco accattivante. Dei giovani si parla poco e male. Basti pensare a tutto il periodo del Covid-19. Se qualcuno ha sofferto più degli altri, quel qualcuno sono sicuramente i giovani. L’Italia è il Paese che, dopo la Cina, ha tenuto le scuole chiuse per più tempo. Inoltre, abbiamo un problema di analfabetismo informatico che riguarda sia i professori che gli studenti: uno dei principali motivi per cui la didattica a distanza ha fallito.

Un po’ i miei genitori, che mi hanno sempre parlato di politica dentro casa. Poi, devo dire che quando, a 16 anni, ho visto in televisione un “ragazzotto” di meno di quarant’anni che era Presidente del Consiglio (Matteo Renzi, ndr), ne sono rimasto colpito. Io sono fiero di pensare che Matteo Renzi sia stato un grandissimo Presidente del Consiglio, anche perché è riuscito a dare un nuovo stimolo alla mia generazione. Ricordo un discorso in cui sottolineò esattamente questo: il fatto che lui fosse riuscito a diventare primo ministro, alla sua età, dimostrava a noi giovani che potevamo realizzare le nostre aspirazioni. Mi ha dato la fiducia di cui avevo bisogno per credere nei miei progetti.

Grazie per la domanda. Sono le redazioni come la vostra che permettono di andare oltre le narrazioni dei grandi giornali e che danno la possibilità di approfondire. Per quanto riguarda il nostro programma elettorale, penso siano due i grandi punti di forza: la logica e il metodo con cui è stato scritto, che sono riassunti nella premessa del programma.

Aldilà delle soluzioni “tampone” per i vari problemi di questo Paese, serve “prendere il toro per le corna” e affrontare i problemi strutturali dell’Italia, dalla sanità all’istruzione, passando per le pensioni e il debito pubblico. Serve un approccio diverso, post-ideologico. Il nostro è un Paese un po’ particolare: siamo in una situazione così deficitaria che la rottura non è più tra destra e sinistra, come è stato per tanto tempo, ma è uno scontro di approccio. Da una parte sovranisti, populisti e il resto, dall’altra un approccio pragmatico, in grado non solo di cogliere le istanze dei cittadini, ma anche di saperle risolvere, concretamente.

A dimostrazione di ciò, noi abbiamo inserito il “foglio del come”, ovvero ad ogni proposta è allegata anche la copertura finanziaria con cui sostenerla. Vogliamo uno Stato forte ma solo in alcuni campi, come in quelli di sanità ed istruzione. Su questi non effettueremo mai alcun taglio, al contrario di alcuni esecutivi del passato.