Si chiama “Italia Accessibile” ed è una rete nazionale di impresa sociale che ambisce a ridefinire in modo sistemico il concetto di inclusione nel nostro Paese. Non un semplice coordinamento tra organizzazioni, ma un progetto strutturato che punta a incidere concretamente su città, servizi pubblici e privati, mondo del lavoro e ambiente digitale. L’obiettivo è chiaro: superare l’approccio frammentario che troppo spesso ha caratterizzato le politiche in materia di disabilità, per promuovere un modello integrato capace di incidere sulle condizioni reali di vita di milioni di cittadini.

Oltre 13 milioni di persone con disabilità vivono in Italia; tra queste, circa 3 milioni presentano forme gravi. Si tratta di numeri che impongono una riflessione strutturale e non episodica, perché le barriere – fisiche, culturali, tecnologiche – continuano a limitare autonomia, mobilità, opportunità professionali e piena partecipazione alla vita.

I numeri di un’emergenza silenziosa

Le persone con disabilità non costituiscono una minoranza marginale, bensì una componente significativa della popolazione. Eppure, quotidianamente, si confrontano con ostacoli che incidono sull’accesso ai trasporti, ai servizi sanitari, alla formazione, al lavoro e alla fruizione degli spazi urbani.

Le difficoltà non sono solo architettoniche. Le barriere immateriali – pregiudizi, rigidità normative, mancanza di formazione del personale, digital divide – rappresentano un ostacolo altrettanto rilevante. L’assenza di progettazione universale nei sistemi digitali, ad esempio, può tradursi in esclusione dall’accesso a servizi essenziali. Analogamente, procedure amministrative non inclusive finiscono per generare dipendenza e limitare l’autodeterminazione.

“Italia Accessibile” si colloca proprio in questo scenario, proponendosi come piattaforma di coordinamento e sviluppo di soluzioni innovative, capaci di affrontare simultaneamente le diverse dimensioni dell’inclusione.

Una rete di competenze complementari

Il progetto prende forma grazie alla convergenza di dieci realtà provenienti da ambiti differenti ma accomunate da un medesimo orizzonte valoriale. Tra queste figurano Airri Clodio, impegnata nell’ambito della riabilitazione e del supporto specialistico, e Anglat – Associazione nazionale guida legislazioni autonomie trasporti per le persone con disabilità, storicamente attiva nella tutela del diritto alla mobilità.

Contribuiscono inoltre Anmic Riabilitazione, struttura dedicata ai percorsi riabilitativi, e Bil Benefit, che opera nell’ambito dell’impresa sociale e dell’innovazione organizzativa. Il mondo della cooperazione è rappresentato da Cooperativa sociale Nuova Dimensione, mentre il settore delle soluzioni per la guida adattata trova espressione in Guidosimplex.

La dimensione sanitaria e riabilitativa si rafforza con Mondo Riabilitazione e RiaH Salute, mentre la formazione professionale e l’alta specializzazione trovano spazio grazie a Intrecci – Accademia di alta formazione di sala. Completa il quadro Umass Adaptive Mobility, realtà impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità adattiva.

La pluralità delle competenze costituisce uno degli elementi distintivi della rete: sanità, mobilità, formazione, tecnologia e impresa sociale dialogano in un progetto unitario.







Dalla città al digitale

L’ambizione di “Italia Accessibile” è intervenire su più livelli. Sul piano urbano, il tema dell’accessibilità viene declinato non solo in termini di abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche come ripensamento complessivo della fruibilità degli spazi pubblici. Questo significa progettare ambienti inclusivi fin dall’origine, adottando criteri di universal design e coinvolgendo attivamente le persone con disabilità nei processi decisionali.

Nel settore dei servizi, l’attenzione si concentra sull’accesso equo a prestazioni sanitarie, sociali e amministrative. La rete punta a promuovere standard condivisi, protocolli innovativi e percorsi formativi per operatori pubblici e privati, affinché l’inclusione diventi parte integrante della qualità del servizio.

Bisogna però prestare attenzione all’evoluzione tecnologica, la quale offre opportunità straordinarie, ma può generare nuove forme di esclusione se non accompagnata da adeguati criteri di accessibilità.

Lavoro e autonomia

Uno degli assi strategici del progetto riguarda l’inserimento lavorativo. L’accesso al lavoro rappresenta infatti un fattore determinante per l’autonomia economica e la piena cittadinanza. Tuttavia, le persone con disabilità incontrano ancora ostacoli significativi nell’ingresso e nella permanenza nel mercato del lavoro.

La rete si propone di sviluppare modelli di collaborazione con imprese e istituzioni, promuovendo buone pratiche, percorsi di formazione mirati e soluzioni tecnologiche che favoriscano l’adattamento delle postazioni e dei processi produttivi. L’obiettivo è superare la logica dell’adempimento formale degli obblighi normativi, per approdare a una cultura organizzativa realmente inclusiva.

Impresa sociale come motore di innovazione

Investire in accessibilità significa ampliare la platea di utenti, migliorare la qualità dei servizi e generare benefici per l’intera collettività. Le città inclusive sono più vivibili per tutti; i servizi progettati secondo criteri universali risultano più efficienti; le imprese che valorizzano la diversità rafforzano competitività e reputazione.

“Italia Accessibile” si presenta dunque come un progetto destinato a incidere nel tempo. La complessità delle sfide richiede programmazione, monitoraggio e capacità di adattamento. La rete punta a costruire un modello replicabile, capace di dialogare con le istituzioni nazionali ed europee e di intercettare opportunità di finanziamento per progetti innovativi.