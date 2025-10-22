Il 2025 conferma la tendenza degli ultimi anni di un calo delle nascite sempre più evidente: in Italia nascono sempre meno bambini. Secondo i dati provvisori dell’Istat relativi al periodo gennaio-luglio, le nuove nascite sono diminuite di circa 13mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024, con un calo del 6,3%. Nel 2024 i nati vivi erano stati 369.944, in flessione del 2,6% sull’anno precedente.

Il numero medio di figli per donna è sceso a 1,18 nel 2024 e si stima che nei primi mesi del 2025 il valore sia ulteriormente calato a 1,13, toccando un nuovo minimo storico. Si tratta di una riduzione che si protrae ininterrottamente dal 2008, anno in cui furono registrati oltre 576mila nati: da allora il Paese ha perso più di 200mila nascite, una flessione di quasi il 36%.

Le regioni più colpite e quelle che resistono al calo delle nascite in Italia

Il calo delle nascite non si distribuisce in modo uniforme nelle regioni italiane. L’Abruzzo e la Sardegna risultano le regioni più colpite, con un calo rispettivamente del 10,2% e del 10,1% nei primi sette mesi del 2025. Subito dietro si collocano Umbria (-9,6%), Lazio (-9,4%) e Calabria (-8,4%).

Solo alcune aree mostrano segnali di tenuta: la Valle d’Aosta registra un aumento del 5,5% delle nascite, mentre le Province autonome di Bolzano (+1,9%) e Trento (+0,6%) confermano una certa stabilità. La Provincia di Bolzano, in particolare, mantiene il primato nazionale con una fecondità di 1,51 figli per donna nel 2024, un valore comunque inferiore rispetto agli anni precedenti.







Fecondità ai minimi storici

Il numero medio di figli per donna in Italia continua a scendere, segnando una distanza crescente rispetto al tasso di sostituzione generazionale (2,1). Negli anni Duemila si era registrato un picco nel 2010, con 1,44 figli per donna, ma da allora il declino è stato costante.

La riduzione riguarda in particolare i primogeniti: nel 2024 sono nati 181.487 bambini al primo figlio, con un calo del 2,7% sull’anno precedente. Anche i secondogeniti diminuiscono (-2,9%), mentre le nascite successive si riducono in misura più contenuta (-1,5%).

Le donne italiane diventano madri per la prima volta sempre più tardi: nel 2024 l’età media al primo parto è stata di 31,9 anni, in aumento rispetto al 31,7 del 2023 e ben al di sopra dei 28 anni registrati nel 1995. L’età media complessiva al parto è salita a 32,6 anni. Lazio, Basilicata e Sardegna guidano la classifica della posticipazione con 33,2 anni.

Parallelamente si afferma un nuovo modello familiare: crescono i figli nati fuori dal matrimonio, che nel 2024 rappresentano il 43,2% del totale, e aumenta anche la quota di bambini registrati con il doppio cognome, introdotto dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2022.

Coppie miste e nati da genitori stranieri

L’unico segmento che sembra reggere è quello delle coppie con almeno un partner straniero. Nel 2024 i nati da genitori misti o stranieri rappresentano il 21,8% del totale, una percentuale stabile rispetto all’anno precedente. Tuttavia, anche in questo ambito si osserva un lento declino: dal 2012 le nascite da genitori stranieri sono diminuite di oltre 27mila unità.

La presenza di coppie miste è più diffusa nel Centro-Nord, dove la popolazione straniera è più radicata: in Emilia-Romagna e Liguria la quota supera il 21% del totale dei nati. Al Sud, invece, la natalità straniera resta marginale, ferma al 9,3%.

Le cause del crollo: formazione, lavoro e incertezza

Secondo l’Istat, le motivazioni del calo delle nascite restano le stesse di un decennio fa: prolungamento degli studi, precarietà lavorativa e difficoltà di accesso alla casa. Tutti fattori che ritardano l’indipendenza economica e di conseguenza la scelta di avere figli.

Un elemento meno visibile ma determinante è la riduzione del numero stesso di potenziali genitori. Le generazioni nate a partire dalla metà degli anni Settanta, quando la fecondità scese sotto la soglia dei due figli per donna, sono oggi troppo esigue per garantire un ricambio naturale.

A rendere più complessa la situazione è anche l’aumento dei casi di infertilità, che secondo l’OMS riguarda una persona su sei in età riproduttiva. In Italia circa il 15% delle coppie si trova in questa condizione, ma l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita resta limitato. Le normative consentono il ricorso solo alle coppie eterosessuali sposate o conviventi e la disponibilità di centri pubblici è disomogenea, con un evidente divario tra Nord e Sud.

Il calo delle nascite in Italia spinge il governo a interrogarsi su nuove politiche familiari e migratorie: se da un lato si promuovono incentivi per la genitorialità, dall’altro la rigidità sul fronte dell’immigrazione limita l’apporto di nuove generazioni. L’Italia si trova così a dover scegliere se basare la propria tenuta demografica su strumenti interni — sostegni economici, servizi per l’infanzia, parità di genere — o sull’inclusione di nuovi cittadini provenienti dall’estero.

La denatalità racconta più di ogni altra statistica lo stato d’animo del Paese: un’Italia che si percepisce fragile, precaria e poco fiduciosa nel futuro. In assenza di una visione di lungo periodo, la crisi demografica rischia di trasformarsi in un fattore strutturale, capace di influenzare le scelte economiche, sociali e persino identitarie dell’Europa mediterranea.

Lucrezia Agliani