L’Italia si trova oggi in una posizione preoccupante nella classifica dei diritti civili per le persone Lgbt. Secondo il rapporto Rainbow Europe 2024, realizzato dall’organizzazione Ilga Europe, che monitora la situazione dei diritti Lgbt nei paesi europei, il nostro paese si trova ora più in basso della già critica Ungheria. Questo scenario evidenzia la crescente difficoltà dell’Italia nel garantire diritti fondamentali alle persone Lgbt e pone una riflessione sulla direzione che il governo di Giorgia Meloni sta prendendo rispetto alle politiche di uguaglianza e diritti civili.

Il ruolo dell’Italia nel panorama europeo

L’Italia è ora una delle nazioni più criticate in Europa per il suo approccio verso le persone Lgbt, posizionandosi tra la Lituania e la Georgia. Questi dati, che suscitano grande preoccupazione a livello internazionale, non si limitano a una mera descrizione della situazione giuridica del paese ma toccano anche aspetti quotidiani di vita, come le violazioni dei diritti fondamentali in ambito sociale e legale.

In particolare, uno degli episodi più gravi riportati riguarda un caso di discriminazione nell’ambito dell’affitto a Modena, dove a una coppia gay è stato rifiutato l’accesso a un appartamento a causa della loro orientamento sessuale.

Le azioni legislative e politiche contro i diritti Lgbt

Il governo italiano ha intrapreso diverse iniziative legislative che hanno destato preoccupazione all’interno della comunità internazionale. In particolare, il decreto sull’immigrazione ha suscitato allarme per la sua previsione di considerare come “sicuri” paesi dove l’omosessualità è ancora criminalizzata.

Paesi come Bangladesh, Egitto e Marocco, che rientrano nella lista dei paesi di origine sicura, non prevedono alcuna eccezione per le persone Lgbt+, esponendole a potenziali gravi rischi. A questo si aggiungono le dure critiche rivolte a ministre e politici del governo Meloni per le loro posizioni critiche nei confronti delle persone transgender e delle politiche di educazione affettiva nelle scuole.







Le prese di posizione contro le persone Lgbt

Numerosi sono i riferimenti alle politiche contro le persone Lgbt esplicitamente adottate dal governo. Le figure politiche che maggiormente si sono distinte in queste posizioni sono la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, che ha espresso opinioni esplicitamente critiche nei confronti delle persone transgender.

Il caso della pugile olimpionica Imane Khelif, accusata erroneamente di essere una persona transgender, e gli attacchi all’atleta trans Valentina Petrillo, hanno messo in evidenza come il clima di ostilità istituzionale verso la comunità Lgbt sia ormai una realtà concreta. A questo si aggiungono i tentativi di alcune figure politiche di criminalizzare la cosiddetta “teoria di genere” e di ostacolare l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

Le vittime di questa discesa nei diritti civili

Le conseguenze di queste politiche sono tangibili nelle vittime dirette di questa situazione. Il rapporto di Ilga segnala un preoccupante aumento delle aggressioni fisiche, con episodi di violenze che hanno colpito in particolare le persone omosessuali e transgender. È anche tragico il dato relativo ai suicidi di giovani Lgbt, spesso vittime di bullismo e discriminazione, come nel caso del ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita nel 2024 dopo aver subito vessazioni omotransfobiche da parte dei compagni di classe.

Le soluzioni proposte dalla comunità Lgbt

Mentre la situazione in Italia peggiora, la comunità Lgbt e le organizzazioni internazionali come Ilga Europe propongono soluzioni concrete per migliorare la condizione delle persone Lgbt nel nostro paese. Tra le azioni più urgenti, il riconoscimento del matrimonio egualitario per le coppie dello stesso sesso, la depattologizzazione delle identità trans e il divieto di interventi chirurgici non necessari sui minori intersessuali sono indicati come punti fondamentali per migliorare il quadro legislativo. Tuttavia, tali proposte sono state rigettate dal governo italiano, confermando una resistenza politica che sembra solo aumentare le disuguaglianze.

Il supporto di Ilga Europe e le proposte per l’Italia

Ilga Europe, oltre a monitorare la situazione, svolge un ruolo attivo nella formazione e nella diffusione di buone pratiche per la tutela dei diritti delle persone Lgbt. Le sue raccomandazioni per l’Italia vanno nella direzione di un rafforzamento delle leggi contro la discriminazione e della promozione di politiche inclusive. Purtroppo, la situazione attuale indica che le politiche del governo Meloni vanno nella direzione opposta, con una continua emarginazione della comunità Lgbt. Non solo l’Italia sembra aver abbandonato le istanze di uguaglianza, ma si colloca anche accanto a paesi con politiche chiaramente ostili, come Ungheria e Polonia.

L’Italia contro la comunità Lgbt: una sfida per il futuro

Il rapporto Rainbow Europe ha tracciato un quadro allarmante per l’Italia, un paese che sembrava aver fatto importanti passi verso l’inclusività, ma che ora rischia di retrocedere in maniera preoccupante. Le azioni politiche in corso mettono a rischio la vita e la sicurezza di molte persone Lgbt e impediscono loro di godere dei diritti fondamentali. Se il governo italiano continuerà su questa strada, l’Italia rischia di allontanarsi sempre più dai valori di uguaglianza e libertà che dovrebbero rappresentare il fondamento di una società democratica.

Vincenzo Ciervo