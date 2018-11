Vola alto la tecnologia italiana. Vola alla velocità della luce nel cuore della navicella Orion e del Modulo di servizio europeo, il sistema che ci porterà sulla Luna e ci su Marte grazie anche alle abilità dei nostri scienziati.

La tecnica italiana, infatti, è parte del progetto che spingerà la navicella della Nasa nella sua ispezione spaziale.

Il Kennedy Space Center, in Florida, ha accolto con entusiasmo l’arrivo del Modulo partito alla volta degli Stati Uniti lo scorso 5 novembre. L’Mse consentirà di fornire elettricità, energia, controllo termico, propulsione, acqua e aria alla navicella Orion. Essa, infatti, ha il compito di raccogliere tutti i parametri necessari per portare a compimento la nuova missione Nasa. La possibilità di riportare l’uomo sulla Luna e di farlo approdare su Marte è un progetto chiave nell’avanzamento delle nostre conoscenze della realtà spaziale.

Per la prima volta la Nasa, quindi, avrà a disposizione un prodotto di costruzione interamente europea, che ha visto protagoniste Italia e Germania.

L’Agenzia spaziale europea dal canto suo aveva già prodotto l’Atv, una navetta automatica predisposta per i rifornimenti della Stazione spaziale internazionale. Per chi non lo sapesse, il progetto Orion aveva rischiato di trasformarsi in una navetta di salvataggio per la Stazione spaziale sotto la presidenza Obama. Invece, l’Orion Multi-Purpose Crew Vehicle basato, sul Crew Exploration Vehicle del programma Costellation, oggi sarà impiegato per il trasporto di astronauti in orbita lunare e sarà utilizzato nell’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari, in vista di un futuro sbarco su Marte.

La notizia ha avuto una eco straordinaria nell’ambito degli addetti ai lavori e l’Italia ha festeggiato l’ennesimo riconoscimento scientifico con il Thales Alenia Space.

“Thales-Leonardo ha contribuito attivamente allo sviluppo del Modulo in merito ai sistemi termomeccanici, alla struttura, allo scudo contro i micro-meteoriti, al sistema di controllo termico e, infine, al sistema di accumulo e distribuzione di acqua e gas. Questo dimostra che le nostre eccellenze, nel campo astronautico, ma anche in altri settori scientifici, meritano di essere promosse attraverso investimenti mirati”.

Ogni impresa di questo genere rappresenta il frutto di una coesione di intelligenze ed esperimenti da parte di uomini e donne che credono nella ricerca scientifica e nella collaborazione fra eccellenze. D’altra parte però, la perfetta rispondenza è quella di uno sforzo coniugato del Paese che parta da politiche d’investimento e da governanti che credono fermamente nel progresso scientifico.

Lo sguardo a lungo termine, infatti, come nel caso di Marte 2020, dovrebbe considerare un progetto che passa attraverso l’investimento nella scuola e il sostegno alla cultura e alla ricerca. Solo così l’Italia, luogo di coraggiosi sperimentatori, potrà continuare ad avere un ruolo nella scalata del Pianeta rosso e in tutte le altre sfide scientifiche del futuro.

Jenny Canzonieri