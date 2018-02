Italia a tutto gas: è boom di veicoli a metano e gpl. Bene l’ibrido, male l’elettrico

Buoni i segnali che arrivano dal mercato dell’auto. Se in Europa il tasso delle vendite di veicoli a febbraio segna un +6,8% rispetto allo stesso mese del 2017, l’Italia non è da meno: il tasso delle immatricolazioni cresce del 3,4% con 177.822 veicoli registrati. Ma il dato ancor più interessante riguarda il tipo di veicolo venduto. L’Italia ha infatti il primato in Europa nelle vendite di veicoli ad alimentazione alternativa, in particolare a gas, mentre l’ibrido e l’elettrico stentano a decollare.

Italia a tutto gas

Stando al rapporto dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), anche nel 2017 l’Italia si è guadagnata il podio in Europa nelle vendita di vetture eco-compatibili. I cinque mercati più rappresentativi sono: Italia (24,1%), Gran Bretagna (16,6%), Germania (12,4%), Francia (11,4%) e Norvegia (8,7%).

L’Italia nel 2017 ha venduto 161.785 unità sul totale europeo di 205.667, pari al 78,7%. Un vero e proprio boom di veicoli eco-compatibili che hanno letteralmente fatto schizzare le vendite di auto a metano e gpl. In pratica, un’auto su quattro ad alimentazione alternativa vendute in Europa lo scorso anno è stata immatricolata in Italia. La crescita è stata del 24% rispetto al 2016, per un totale di 230.010 unità.









Ibrido e elettrico ancora non convincono

Come detto, il mercato dei veicoli ibridi ed elettrici fatica a prendere piede nel nostro paese. Se da un lato l’Italia primeggia fra i veicoli a gas, dall’altro lato è fanalino di coda rispetto al resto d’Europa per i veicoli elettrici. Se nel 2016 le immatricolazioni di auto elettriche sono state di 287.270 unità, solo 4.827 sono state immatricolate in Italia, cioè lo 0,2% del mercato europeo.

Alla luce di questi dati dobbiamo praticamente capovolgere la classifica mostrata poco sopra. Al primo posto troviamo la Norvegia con 62.313 vetture elettriche vendute, seguita da Germania (54.617), Regno Unito (47.298) e Francia (36.835). In pratica, in Norvegia un’auto ogni 2,5 abitanti è elettrica quando il rapporto europeo è una ogni 65 abitanti. Altre virtuose proporzioni si registrano in Svezia, con un’auto elettrica ogni 19 abitanti, Belgio e Paesi Bassi (1/38) e Finlandia (1/39). Chiudono la classifica l’Italia, con un’auto elettrica ogni 408 abitanti, e la Grecia, con un’auto ogni 443 abitanti.

Va un po’ meglio il mercato delle vetture ibride. Su un totale di 460.418 unità vendute in Europa, 63.398 ne sono state vendute in Italia, pari al 27,6% della quota delle vetture eco-compatibili nel mercato italiano.

Nicolò Canazza