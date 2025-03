L’Italia si posiziona al secondo posto in Europa per la percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle società quotate nel settore finanziario, con una quota che raggiunge il 43,1%. Lo rivela l’EY European Financial Services Boardroom Monitor, che analizza semestralmente l’esperienza e le competenze dei membri dei CDA delle istituzioni finanziarie e assicurative. Questo dato è di grande rilevanza in quanto colloca il nostro Paese appena dietro alla Francia (47,9%) e alla Spagna (45,1%), posizionandosi alla pari con i Paesi Bassi.

Questa evoluzione non riguarda solo la maggiore inclusività delle donne, ma anche l’adattamento alle sfide del futuro, come l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. Le aziende del settore finanziario stanno integrando competenze specifiche in questi ambiti all’interno dei loro consigli di amministrazione, per affrontare le sfide globali e promuovere un governo aziendale più resiliente. Come sottolinea Stefano Battista, leader di EY per il mercato dei servizi finanziari in Italia, l’inclusività e l’orientamento all’innovazione sono diventati elementi chiave nelle nomine recenti.

Aumenta la presenza femminile e diminuisce il gender pay gap

Un altro aspetto significativo dell’evoluzione dei CDA nel settore finanziario è la progressiva riduzione del gender pay gap. Negli ultimi cinque anni, la remunerazione mediana delle donne nei CDA europei è aumentata di quasi il 30%, passando da 128.912 dollari nel 2019 a 167.421 dollari nel 2023. Questo incremento è superiore a quello delle retribuzioni medie degli uomini, che nello stesso periodo sono aumentate del 22,5%.

In Italia, il divario retributivo di genere nei CDA delle società finanziarie si è ridotto ulteriormente, attestandosi al 12% nel 2023. Le donne ora guadagnano l’88% del salario mediano degli uomini, un dato che segna un miglioramento significativo rispetto al 83% del 2019. Questo ridimensionamento del gender pay gap in Italia è migliore rispetto alla media europea, dove il divario retributivo di genere mediano è del 15%.

Inoltre, la crescente presenza di donne in ruoli di leadership, come presidenti di CDA o presidenti di comitati endoconsiliari, ha contribuito al miglioramento della situazione. Infatti, dal 2021 al 2024, la percentuale di donne in posizioni di leadership nei CDA è passata dal 42,9% al 44,0%, dimostrando un impegno concreto verso una governance più inclusiva.







Competenze tech e ESG: l’Italia tra i leader europei

Oltre alla crescente presenza di donne nei CDA, l’Italia si sta distinguendo anche per l’integrazione di competenze tecnologiche ed ESG (ambientali, sociali e di governance) nei consigli di amministrazione del settore finanziario. La trasformazione digitale e l’adozione di politiche sostenibili sono due delle principali sfide con cui le aziende devono confrontarsi nel contesto economico attuale. In questo scenario, la formazione specifica dei membri del CDA è un aspetto fondamentale per garantire un’adeguata risposta alle richieste del mercato.

Nel 2023, il 24,3% dei membri dei CDA italiani ha competenze tecnologiche, una percentuale che colloca il nostro Paese al secondo posto in Europa, dietro solo alla Spagna (28,2%). Inoltre, l’Italia è al terzo posto per competenze ESG, con il 14,6% dei consiglieri finanziari che ha esperienza in questo ambito, un dato che sale al 23,8% tra i consiglieri nominati negli ultimi dodici mesi. A livello europeo, solo la Francia (20,4%) e la Spagna (15,5%) superano l’Italia in termini di rappresentanza di competenze ESG nei CDA.

La crescita delle remunerazioni nei cda europei

Un altro elemento che emerge dall’analisi delle dinamiche dei CDA nel settore finanziario è la crescita delle remunerazioni. La remunerazione mediana dei membri dei CDA in Europa ha registrato un aumento generale negli ultimi anni. In Italia, il compenso mediano è salito dai 150.323 dollari nel 2019 ai 173.894 dollari nel 2023, segnando un miglioramento che colloca il nostro Paese in una posizione intermedia rispetto ad altre economie europee. A titolo di confronto, in Svizzera, il compenso mediano si attesta a 338.621 dollari, mentre in Spagna e Regno Unito le retribuzioni medie sono rispettivamente di 252.570 dollari e 199.856 dollari.

In questo contesto, l’Italia si distingue per aver saputo bilanciare l’aumento della retribuzione con l’implementazione di politiche di inclusività e diversità, che favoriscono l’ingresso di nuove competenze e la riduzione delle disuguaglianze salariali di genere. Questo approccio contribuirà sicuramente a migliorare la competitività del settore finanziario italiano, rendendolo più allineato con le esigenze di un mondo in continua evoluzione.

Le prospettive future e la direttiva “Women on Boards”

Nel futuro, le politiche di inclusività nel settore finanziario europeo sono destinate a crescere ulteriormente. L’introduzione della direttiva europea “Women on Boards”, prevista per il 2026, contribuirà a rafforzare l’equilibrio di genere nei ruoli di leadership aziendali. La normativa si propone di favorire un migliore accesso delle donne ai ruoli apicali dei CDA, accelerando i progressi già visibili in diversi Paesi.

Questo movimento verso una maggiore equità non riguarda solo il genere, ma anche la crescente attenzione alla sostenibilità e alla tecnologia, che si stanno affermando come aspetti centrali nelle scelte strategiche dei consigli di amministrazione. Le prossime sfide richiederanno, quindi, una governance sempre più qualificata, inclusiva e orientata al futuro.

Vincenzo Ciervo