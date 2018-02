Italiani scomparsi in Messico: indagati trentatré poliziotti

Raffaele Russo, il figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino sono spariti in Messico il 31 gennaio scorso senza lasciare tracce: trentatré poliziotti di Tecalitlan, un comune del Messico situato nello stato di Jalisco, sono ora sotto inchiesta.

Raul Sanchez, il procuratore dello Stato di Jalisco, ha finalmente dato ascolto alle testimonianze dei famigliari ed ha annunciato l’indagine sulla polizia locale di Tecalitlan in una conferenza stampa: i trentatré agenti coinvolti nella scomparsa dei tre cittadini italiani saranno portati a deporre a Guadalajara, la capitale.









Nel frattempo però, le autorità messicane hanno richiesto a Roma un controllo penale su sei cittadini italiani; Sanchez ha dichiarato:

“Stiamo chiedendo all’Italia documenti per tutti e sei gli italiani, non solo per i tre che sono scomparsi.”.

Il procuratore ha centrato dall’inizio la propria attenzione sul fatto che Jjotlan è diventato un importante centro di raffinazione degli stupefacenti, punto d’incontro degli interessi illegali del “Cartel Jalisco Nueva Generación”, un clan che controlla alcune aree della zona e che, secondo Sanchez, potrebbe aver preso contatti con i tre desaparecidos italiani.

Anche la Procura di Roma ha avviato un’indagine sul caso, coordinata dal Pm Sergio Colaiocco.

La famiglia, angosciata, chiede giustizia, ripetendo l’estraneità dei loro famigliari al narcotraffico e a organizzazioni criminali e affermando:

“La procura di Guadalajara indugia su dicerie legate agli interessi dei nostri cari in Messico per coprire il loro insuccesso e la situazione di stallo nelle operazioni di ricerca. Il procuratore di Guadalajara in Messico è a conoscenza di questo caso fin dal primo giorno e, anziché attivarsi nelle ricerche facendo tesoro delle nostre indicazioni riguardanti il coinvolgimento della polizia locale, continua a concentrarsi sui precedenti di Raffaele Russo, di suo figlio Antonio e di suo nipote Vincenzo Cimmino. Raffaele, siamo costretti a ripeterlo sperando di non doverlo fare più, è solo un ambulante, un ’magliaro’, non un camorrista e meno che mai un narcotrafficante.”.









Ma cos’è successo davvero quel giorno?

Il 31 gennaio Raffaele Russo, venditore ambulante di generatori elettrici, è uscito dall’Hotel Fuerte Real di Ciudad de Guzman per fare il consueto giro di lavoro nei paesi circostanti a bordo dell’Honda bianca che aveva noleggiato, ma non è più tornato.

Dopo diverse ore senza avere sue notizie, il figlio Antonio, 25 anni, e il nipote Vincenzo Cimmino, 29 anni, iniziano le ricerche del sessantenne: dopo aver ricostruito gli spostamenti della Honda grazie al GPS, lo cercano per ore in tutta l’area di Tecalitlan. Poi svaniscono nel nulla: tre uomini spariti in Messico nell’arco di poche ore.

Una traccia però c’è: prima di sparire, Antonio e Vincenzo inviano dei messaggi vocali su WhatsApp ai familiari, in cui raccontano di essere stati fermati da alcuni poliziotti in moto mentre erano fermi in una stazione di servizio a fare benzina.









Una delle ipotesi avanzate è stata che il GPS dell’auto noleggiata da Raffaele Russo, per qualche ignota ragione, sia stato intercettato da qualche membro della Polizia o militare corrotto e che in seguito l’uomo sia stato sequestrato; il nipote e il figlio di Raffaele avrebbero avuto la stessa sorte, forse proprio per aver cercato il sessantenne.

Spesso in Messico chi sparisce non fa mai più ritorno, vittime di una “sparizione forzata”. Speriamo che le indagini siano trasparenti e che facciano davvero chiarezza e giustizia sul caso dei tre napoletani spariti in Messico.

Fadua Al Fagoush