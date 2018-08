La medaglia Fields torna italiana. Il premio, equiparabile al premio Nobel, viene assegnato ogni quattro anni a quattro matematici che non abbiano superato i 40 anni di età. Quest’anno, uno dei matematici premiati è Alessio Figalli, trentaquattrenne romano e professore ordinario al Politecnico di Zurigo. La commissione ha premiato Figalli per i suoi contributi al trasporto ottimale, alla teoria delle equazioni derivate parziali e alla probabilità. A soli 34 anni, Figalli ha già al suo attivo oltre 140 pubblicazioni.

I suoi studi affrontano una moltitudine di problemi, che non si limitano al puro interesse teorico: essi infatti hanno applicazioni ingegneristiche e fisiche, e consentono una maggiore comprensione di alcuni fenomeni naturali. Tra questi, la formazione delle nuvole, i fenomeni meteorologici fino addirittura alla dinamica delle bolle di sapone. L’ultimo e unico matematico italiano a vincere la medaglia Fields prima di Figalli fu Enrico Bombieri, nel 1974.









L’ennesimo cervello in fuga?

Ha dichiarato il giovane Alessio: “Questo premio mi dà tantissima gioia, è qualcosa di cosi grande che mi risulta difficile credere di averlo ricevuto. Un grande stimolo per il futuro, che mi motiverà a continuare a lavorare nei miei settori di ricerca per cercare di produrre studi di altissimo livello.”

Nonostante questo sembri essere l’ennesimo caso di cervello in fuga, è lo stesso Figalli a smentire questa ipotesi:

“Io non sono andato via perché l’Italia non mi ha voluto. Mi sono ritrovato ad essere cittadino del mondo più per caso che per altro, quando gli altri Paesi mi hanno dato occasioni ben prima di quando ci si potesse immaginare. Certo, l’Italia deve riuscire a dare a chi va all’estero le occasioni per poter ritornare con posizioni adeguate, cosa che al momento non succede.”

Eccellenza…d’esportazione!

Tuttavia, non manca di dare una piccola stoccata:

“Tornare in Italia? Al momento no, il supporto alla ricerca che c’è qui in Svizzera non c’è nel nostro Paese, a cui sono comunque riconoscente perché mi ha formato. I matematici italiani sono di livello internazionale, e questo è importante.”

Il presidente del Politecnico di Zurigo, Lino Guzzella, commenta:

“È un matematico estremamente creativo e una persona aperta e comunicativa. Sono convinto che sia una personalità importante non solo per il Politecnico di Zurigo, ma anche per la Svizzera come piattaforma di ricerca. Può inoltre avere un grande impatto come ambasciatore per la matematica.”

Roberto Bovolenta