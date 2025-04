Nel panorama educativo italiano, un segmento post-diploma sta guadagnando terreno con determinazione, affermandosi come una delle strade più promettenti per l’inserimento lavorativo giovanile. Si tratta degli ITS Academy, acronimo di Istituti Tecnologici Superiori, percorsi formativi biennali o triennali alternativi all’università che si stanno rivelando un autentico motore di professionalizzazione e di collegamento tra istruzione e tessuto produttivo. Gli ultimi dati disponibili, riferiti al 2023, confermano e rafforzano questa tendenza: l’84% dei diplomati ha trovato un impiego entro un anno dal termine del corso, spesso in posizioni coerenti con la specializzazione acquisita e con contratti stabili.

Occupazione e coerenza formativa: i punti di forza del modello ITS

Il principale motivo d’interesse verso gli ITS Academy risiede nell’elevatissimo tasso di occupazione che riescono a garantire ai diplomati. Secondo il più recente monitoraggio effettuato da INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), il sistema ITS ha non solo mantenuto le performance positive degli anni precedenti, ma le ha addirittura superate, facendo segnare un aumento dell’1% nel tasso di occupazione rispetto all’anno precedente. Una cifra che, se letta nel contesto di un mercato del lavoro giovanile spesso caratterizzato da precarietà e disallineamento tra formazione e occupazione, assume un significato particolarmente rilevante.

Non si tratta solo di occupazione in senso generico, ma anche di un’integrazione professionale qualitativamente significativa. Una larga maggioranza degli studenti trova impiego in ruoli direttamente collegati al percorso formativo seguito. Questo significa che gli ITS non solo funzionano come catalizzatori per l’ingresso nel mondo del lavoro, ma lo fanno in modo mirato, costruendo competenze effettivamente richieste dal mercato.

La struttura dei corsi e la sinergia con il mondo produttivo

Un elemento centrale nel successo degli ITS Academy è la loro architettura didattica, che si fonda su una stretta connessione con le imprese del territorio. I percorsi formativi si sviluppano in stretta collaborazione con aziende, enti pubblici e privati, e sono progettati per rispondere in modo puntuale alle esigenze di specifici settori produttivi. Questa logica di co-progettazione consente agli ITS di essere estremamente reattivi rispetto ai cambiamenti del mercato del lavoro, modellando l’offerta formativa sulla base di esigenze concrete e aggiornate.

I corsi, di durata biennale o triennale, prevedono un’alternanza sistematica tra lezioni teoriche e attività pratiche, con un minimo del 30% delle ore svolte in stage o tirocini aziendali. Questa formula consente agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili e una familiarità con l’ambiente lavorativo che raramente è riscontrabile nei percorsi universitari tradizionali.







Crescita delle iscrizioni e riconoscimento sociale

L’efficacia dimostrata degli ITS Academy sta determinando un progressivo aumento delle iscrizioni. Sempre più studenti scelgono questa opzione, attratti dalle prospettive occupazionali concrete e da un modello formativo dinamico e professionalizzante. L’interesse crescente è sostenuto anche da una maggiore attenzione istituzionale e mediatica, che sta contribuendo a modificare la percezione, storicamente marginale, di questa tipologia di formazione post-secondaria.

Per lungo tempo considerati come una sorta di “piano B” rispetto all’università, gli ITS stanno oggi acquisendo una nuova dignità educativa. Complice anche l’evidente efficacia occupazionale, il loro profilo sta gradualmente emergendo come una scelta di pari valore – se non addirittura preferibile – rispetto ai percorsi accademici, soprattutto per coloro che mirano a una rapida e qualificata entrata nel mondo del lavoro.

Settori trainanti e profili professionali richiesti

Gli ITS Academy operano in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico nazionale. Tra i settori maggiormente rappresentati si segnalano l’Information Technology, la meccatronica, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, l’agroalimentare, il turismo e i beni culturali. In ciascuna di queste filiere, i corsi sono progettati per formare profili altamente specializzati, in grado di rispondere a una domanda di competenze sempre più articolata e specifica.

L’industria italiana, spesso alla ricerca di figure tecniche difficili da reperire, guarda con favore crescente ai diplomati ITS, considerati risorse preziose per affrontare le sfide dell’innovazione e della competitività globale. Non a caso, molte aziende coinvolte nei percorsi formativi assumono direttamente gli studenti al termine dello stage, a conferma della validità del modello.

Un modello da potenziare

Nonostante i risultati incoraggianti, il sistema ITS deve ancora affrontare importanti sfide. La prima riguarda la diffusione territoriale e l’omogeneità dell’offerta. In alcune aree del Paese, in particolare al Sud, l’accesso a questi percorsi è ancora limitato, con una conseguente penalizzazione in termini di equità formativa. Inoltre, è necessario potenziare le risorse destinate alla formazione, sia in termini di strutture che di personale docente altamente qualificato.

Altro nodo critico riguarda la comunicazione e l’orientamento scolastico: molti studenti e famiglie continuano a ignorare l’esistenza degli ITS o a non comprenderne appieno le potenzialità. È fondamentale, in tal senso, rafforzare le attività di informazione e sensibilizzazione, valorizzando le storie di successo e il ruolo strategico di questa filiera formativa per il futuro del Paese.

Un investimento sul capitale umano

Gli ITS Academy si configurano come un investimento ad alto rendimento sul capitale umano, capace di coniugare sviluppo personale e crescita collettiva. Offrono ai giovani non solo un lavoro, ma una prospettiva, un percorso di crescita professionale costruito su competenze solide e su relazioni dirette con il mondo produttivo.

Patricia Iori