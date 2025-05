Dopo l’arresto e la condanna definitiva di Joaquín “El Chapo” Guzmán, storico leader del Cartello di Sinaloa, l’organizzazione criminale più potente del Messico non ha cessato le sue attività. Al contrario, ha cambiato volto e si è divisa in fazioni rivali. Tra queste, una delle più temute è quella capeggiata dai “Chapitos”, i figli dell’ex boss, tra cui spicca Iván Archivaldo Guzmán Salazar, oggi considerato il successore diretto del padre e guida indiscussa della fazione più influente.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, il volto nuovo del narcotraffico messicano

Nato nel 1983, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, soprannominato “El Chapito”, è il più anziano tra i figli maschi del Chapo ed è oggi l’uomo più ricercato dalla polizia messicana e dagli Stati Uniti. La sua posizione al vertice dell’organizzazione non è frutto solo della sua discendenza: è temuto per la capacità di manovrare l’organizzazione criminale con astuzia, violenza e alleanze strategiche.

Secondo le autorità, El Chapito coordina operazioni transnazionali di traffico di droga e gestisce un’estesa rete di corruzione istituzionale, sulle orme di suo padre.

Tecnologie, tunnel e informatori: la fuga perfetta

Un recente tentativo di cattura di Iván Archivaldo Guzmán Salazar ha rivelato le sofisticate strategie messe in campo per sfuggire alla giustizia. La polizia, dopo l’arresto di due suoi fedeli collaboratori — il contabile José Ángel Canobbio Inzunza (detto “El Güerito”) e il capo della sicurezza Kevin Alonso Gil (“El 200”) — aveva localizzato uno dei suoi rifugi a Culiacán.

L’operazione si è scontrata con porte blindate e sistemi di fuga sotterranei: un tunnel nascosto dietro un armadio, sufficientemente alto da permettere il passaggio di una persona, ha permesso a Guzmán di dileguarsi senza lasciare traccia. Una tecnica non nuova, che ricalca quanto fatto dal padre in passato, inclusa la fuga cinematografica dal carcere nel 2015.







Una città ostaggio dei narcotrafficanti

Culiacán, capitale dello stato di Sinaloa, è da anni il cuore pulsante delle operazioni del cartello. In questa città, lo Stato fatica a esercitare il controllo, lasciando spazio a un clima di guerriglia urbana. Emblematici i fatti del 2019 e del 2023, quando le forze armate arrestarono Ovidio Guzmán López, fratellastro di Iván. Le reazioni furono immediate: assalti armati, blocchi stradali e scontri a fuoco portarono le autorità a rilasciare il giovane nel primo caso, mentre nel secondo riuscirono a trattenerlo fino all’estradizione negli USA.

La forza del cartello non si limita al potere militare. Fondamentale è la rete di informatori che include venditori ambulanti, dipendenti aeroportuali, personale alberghiero e perfino membri delle forze dell’ordine. Queste figure monitorano i movimenti di polizia e militari, avvisando tempestivamente i narcotrafficanti. Secondo documenti trapelati grazie al gruppo hacker “Guacamaya”, infiltrazioni del cartello sono state individuate anche all’interno della Segreteria della Sicurezza Pubblica delle forze armate, con funzionari che fornivano informazioni privilegiate a Iván tramite un collaboratore noto come “Valerio”.

La corruzione al vertice del potere

Il livello di collusione tra criminalità organizzata e istituzioni ha raggiunto anche le più alte sfere del governo. Nel 2024, l’ex ministro della Sicurezza messicano Genaro García Luna è stato condannato negli Stati Uniti per aver accettato tangenti dal Cartello di Sinaloa. La sua condanna rappresenta uno dei casi più eclatanti di complicità istituzionale nella storia recente del Messico, sottolineando quanto sia difficile per le autorità smantellare un sistema così pervasivo.

Una ricompensa da dieci milioni di dollari

Iván Archivaldo Guzmán Salazar è al centro dell’attenzione delle forze di sicurezza internazionali. Gli Stati Uniti hanno offerto una taglia di dieci milioni di dollari per la sua cattura. Un’azione che testimonia l’urgenza con cui viene percepita la sua pericolosità: le accuse spaziano dall’importazione di enormi quantitativi di cocaina, marijuana, metanfetamine e fentanil, al riciclaggio di denaro, passando per corruzione e violenze armate.

El Chapito non è solo il simbolo della continuità del potere del Chapo: ne è l’evoluzione. Con una presenza social vistosa e uno stile di vita lussuoso, ostenta potere ma mantiene la prudenza necessaria per sfuggire alla cattura. Nonostante le fratture interne al cartello, dovute alla divisione in fazioni dopo l’arresto del padre, Iván è riuscito a consolidare la propria posizione e a mantenere una rete stabile ed efficiente.

La guerra continua

Dalla “guerra al narcotraffico” lanciata nel 2006 dall’allora presidente Felipe Calderón a oggi, la situazione si è solo aggravata. La militarizzazione della risposta statale ha portato i cartelli ad armarsi pesantemente e a elaborare strategie sempre più sofisticate. Il Cartello di Sinaloa, sotto la guida dei figli del Chapo, non ha perso forza. Al contrario, è diventato più frammentato ma anche più pericoloso, capace di adattarsi e resistere a ogni tentativo di annientamento.

Lucrezia Agliani