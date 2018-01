Il Primo Ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, e il suo partner Clarke Gayford hanno annunciato che attendono la nascita del loro primo figlio.

Jacinda Ardern, 37 anni e leader del Partito Laburista, aveva prestato giuramento lo scorso 26 ottobre ed attualmente è il quarantesimo Primo ministro della Nuova Zelanda, paese che vanta diversi primati sull’uguaglianza di genere; durante la campagna elettorale aveva fortemente difeso i diritti delle donne (nel suo programma elettorale vi era anche l’intenzione di depenalizzare l’aborto) e criticato duramente il sessismo in politica e nel mondo del lavoro.

In particolare fecero scalpore alcune interviste rilasciate dalla Ardern, subito dopo essere stata nominata a capo del suo partito e quindi probabile candidata premier alle elezioni per i labouristi, a programmi di attualità quali “The Projec” e “The AM Show”.









I giornalisti le avevano domandato come avesse affrontato, vista la sua età, il dilemma tra carriera o maternità e se non le sembrasse giusto che i neozelandesi fossero a conoscenza di un’eventuale intenzione di prendere un congedo di maternità durante il mandato prima di decidere se darle o no il loro voto per diventare primo ministro.

Jacinda Ardern non aveva nascosto l’indignazione replicando:

“È totalmente inaccettabile nel 2017 dire che le donne dovrebbero rispondere a quella domanda sul luogo di lavoro. Inaccettabile. Devono essere le donne a decidere quando scegliere di avere figli e ciò non dovrebbe predeterminare l’offerta o meno di un posto di lavoro o precludere loro delle opportunità professionali. Dovremmo essere giudicate per ciò che sappiamo fare, non per la nostra vita privata, invece tutte le donne affrontano questo pregiudizio continuamente”.









Il 18 gennaio Jacinda Ardern ha pubblicato un post su Facebook con la foto di tre ami da pesca, due grandi e uno piccolo all’interno, metafora della gravidanza e omaggio al suo compagno Gayford, giornalista e presentatore appassionato di pesca, dove ha annunciato:

“E pensavamo che il 2017 fosse stato un grande anno! Clarke ed io siamo davvero entusiasti del fatto che a giugno la nostra squadra s’ingrandirà da due a tre e che ci uniremo ai molti genitori che ricoprono due ruoli. Sarò il primo ministro E una mamma, e Clarke sarà il “first man of fishing” e resterà a casa a fare il papà.”.

La coppia, rilassata e sorridente, ieri mattina ha dato una conferenza stampa per discutere della notizia “inaspettata ma entusiasmante” dell’arrivo del loro primo bambino.

Jacinda Ardern ha rivelato di aver scoperto di essere incinta solo sei giorni prima di sapere che sarebbe diventata il primo Ministro (non hanno divulgato prima la notizia per precauzione, data la delicata fase iniziale della gravidanza); ha aggiunto che è stata una fantastica sorpresa, perché i medici avevano detto loro che avrebbero avuto grosse difficoltà a concepire in modo naturale.

Il Primo Ministro ha dichiarato ai media:

“Clarke ed io siamo davvero entusiasti di dirvi che a giugno speriamo di dare il benvenuto al nostro primo figlio. Dobbiamo ancora abituarci a dirlo ad alta voce, perché l’abbiamo nascosto per un bel po’ di tempo. […] Abbiamo la fortuna che lui possa rimanere a casa, quindi sarà il nostro principale caregiver: sapendo che tanti genitori si destreggiano per la cura dei neonati, ci consideriamo molto fortunati.”.

Sarà il suo Vice Primo Ministro, Winston Peters, chi la sostituirà durante le sei settimane di congedo di maternità che prenderà dopo la nascita del suo bambino. Jacinda Ardern ha dichiarato che anche durante il congedo sarà “in contatto e disponibile” e che durante la gravidanza sarà “ugualmente concentrata” sul suo lavoro e sulle sue responsabilità come Primo Ministro.









Ha aggiunto che “non c’è dubbio che i tempi siano cambiati”, oggi c’è finalmente la possibilità di combinare la maternità con una carriera in prima fila nella politica; ha minimizzato inoltre quella che molte persone ancora giudicano un’impresa impossibile, affermando di non essere una pioniera:

“Non sono la prima donna a svolgere più attività, non sono la prima donna a lavorare e ad avere un bambino. So che queste sono circostanze speciali, ma ci sono molte donne che l’hanno fatto molto prima di me.”.

Ardern ha avuto una predecessora: Benazir Bhutto, due volte Primo Ministro del Pakistan e primo capo del governo donna in un paese musulmano, ha dato alla luce il suo primo figlio solo un mese e mezzo prima di diventare primo ministro e il secondo nell’esercizio del suo ufficio nel 1990.

Il co-leader del partito dei Verdi, James Shaw, ha detto che l’annuncio di Jacinda Ardern è significativo per molte donne:

“Il fatto che una donna possa essere il primo ministro della Nuova Zelanda e scegliere di avere una famiglia mentre è in carica, dice molto sul tipo di paese che siamo e che possiamo essere: moderno, progressista, inclusivo e ugualitario.”.

Dal primo momento Jacinda Ardern ha dato l’impressione di avere una personalità innovativa e coraggiosa: informale (è stata anche Dj prima di entrare in politica), femminista e intraprendente la donna non solo è il Primo Ministro più giovane della storia della Nuova Zelanda, ora sarà anche la prima a prendere un congedo di maternità durante il mandato.

L’annuncio di questa gravidanza pare voler dimostrare l’infondatezza degli stereotipi di genere: non esiste nessun dilemma tra carriera o maternità, nessuna scelta obbligata da fare; il lavoro, anche se si tratta di politica, e la famiglia possono coesistere, soprattutto quando nella coppia i ruoli non sono prestabiliti e ci si aiuta reciprocamente.

Fadua Al Fagoush