Jack Ma, celebre imprenditore e figura di spicco nel mondo della tecnologia, è stato coinvolto in una vicenda che solleva interrogativi sull’uso della pressione politica da parte del governo cinese per ottenere la collaborazione di cittadini residenti all’estero. Al centro della vicenda vi è un uomo d’affari, identificato con la sola iniziale “H”, che ha denunciato una campagna di intimidazione orchestrata da Pechino per costringerlo a rientrare in patria.

La telefonata di Jack Ma e la pressione cinese su H

H, cittadino di origine cinese naturalizzato a Singapore, si trovava in Francia quando è diventato il bersaglio di una complessa operazione di coercizione. Le autorità cinesi avrebbero fatto leva su una combinazione di minacce, pressioni familiari e strumenti legali internazionali per spingerlo a tornare in patria e contribuire alla condanna di Sun Lijun, ex viceministro della sicurezza pubblica, caduto in disgrazia presso la leadership del Partito Comunista Cinese.

Tra le azioni più gravi adottate contro H si registra l’arresto della sorella rimasta in Cina, una serie di chiamate insistenti da parte di amici e funzionari, e la diffusione di un “red notice” tramite Interpol, che ha impedito a H di lasciare la Francia. Secondo le trascrizioni presentate alla corte francese, la pressione è culminata in una telefonata da parte di Jack Ma stesso, il quale, con tono incerto, avrebbe detto di essere stato incaricato di convincerlo a rientrare in patria.







Questi dettagli emergono nell’ambito di un’inchiesta condotta da un consorzio internazionale di giornalisti investigativi, che ha raccolto prove sulle pratiche di “repressione transnazionale” esercitate da Pechino in almeno 23 paesi. In molti casi, familiari dei dissidenti sono stati detenuti o interrogati, mentre le persone all’estero ricevevano pressioni psicologiche affinché tornassero “volontariamente”.

Il controllo statale cinese oltre i confini internazionali

Il caso di H ha attirato particolare attenzione perché dimostra come strumenti legali, come i mandati Interpol, possano essere strumentalizzati da governi autoritari. La procedura, pensata per fermare criminali internazionali, si è rivelata un efficace mezzo di controllo, se usata in modo mirato contro chi ha perso il favore del regime.

Il tribunale di Bordeaux, dove il caso di H è stato esaminato, ha respinto la richiesta di estradizione, ritenendola motivata politicamente. In seguito, la notifica internazionale è stata ritirata. Tuttavia, le conseguenze personali per H sono state devastanti: impossibilitato a lavorare o commerciare in Cina, ha accumulato debiti per milioni di dollari e ha perso l’accesso ai suoi beni.

Sun Lijun, il funzionario che le autorità volevano incastrare con la collaborazione di H, è stato infine condannato senza l’aiuto di quest’ultimo. È stato riconosciuto colpevole di corruzione e altri reati, ricevendo una pena sospesa che, in Cina, può tradursi in ergastolo.

L’avvocata di H ha dichiarato che il ritorno in Cina avrebbe probabilmente significato la sua incarcerazione e la tortura fino a ottenere la collaborazione forzata. Una sorte già toccata a molti altri sospettati all’interno del sistema giudiziario cinese, dove il tasso di condanna sfiora il 100%.

Il coinvolgimento di Jack Ma nella vicenda ha acceso ulteriori riflettori su di lui, specialmente dopo la sua temporanea scomparsa dal panorama pubblico in seguito a critiche rivolte ai regolatori finanziari cinesi nel 2020. Dopo mesi di silenzio, il magnate è ricomparso applaudendo il presidente Xi Jinping in un evento ufficiale, segno interpretato come atto di riabilitazione pubblica.

Secondo esperti di diritto internazionale, l’uso strategico delle red notice da parte di regimi autoritari è una tendenza allarmante. Non si tratta di semplici richieste di arresto, ma di strumenti che immobilizzano gli individui, rendendoli vulnerabili alla pressione diplomatica o psicologica. La Cina, a differenza di altri stati, sembra preferire l’intimidazione diretta piuttosto che seguire lunghi processi di estradizione.

Il caso di H resta un esempio chiaro di come la portata del controllo statale cinese possa estendersi ben oltre i propri confini, trasformando il dissenso in un bersaglio globale e mettendo in discussione l’integrità di meccanismi internazionali nati per favorire la cooperazione giudiziaria, non la repressione politica.

La vicenda, infine, lascia un interrogativo aperto: quanti altri casi simili sono avvenuti, e quanti continuano nell’ombra, senza che l’opinione pubblica internazionale ne venga mai a conoscenza?

Elena Caccioppoli