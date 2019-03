Si è tenuta oggi l’ottantanovesima edizione del Salone di Ginevra per la corsa al premio di Auto dell’Anno in Europa, assegnato annualmente dal 1964. La vincitrice dell’edizione Car of the year 2019 è la Jaguar l-Pace, protagonista delle preferenze assegnatele da 60 giurati di 23 paesi europei.

La Jaguar l-Pace si è impostata al fotofinish su Alpine A110, terza posizione per la Kia Ceed. Tra le altre auto in gara: Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Mercedes Benz Classe A e Peugeot 508. Vetture tra l’altro molto diverse fra di loro. Per la prima volta all’evento due vetture si sono classificate a pari merito con 250 punti: si tratta proprio della Jaguar l-Pace e della Alpine A110. Per stabilire il vincitore, il regolamento prevede il conteggio dei giornalisti che hanno preferito in assoluto la prima classificata, portandola alla vittoria.

Al Salone di Ginevra 2019 le auto elettriche sono state le vere protagoniste dell’evento!

Mai prima d’ora si erano viste tante auto elettriche a contendersi il premio, segno che la rivoluzione della mobilità verso le zero emissioni non è più così lontana. (Finalmente!) La Jaguar l-Pace inoltre, è la seconda auto elettrica nella storia del premio, la precedente auto a zero emissioni invece è stata la Nissan LEAF , di precedente generazione.

In che modo la Jaguar l-Pace ha convinto la giuria? Con originalità stilistica, tecnologia e prestazioni. Sicuramente nuova, diversa. La nuova auto di casa Jaguar ha tutte le carte in regola per far parte della famiglia dei felini made in UK, un piccolo SUV raffinato e sportivo ma soprattutto elettrico. La Jaguar l-Pace infatti, è la prima della famiglia Jaguar ad essere completamente elettrica che ha affascinato la borghesia rivoluzionaria. Le sue linee armoniche, il mix tra le linee classiche e la voglia di futuro oltre che la stessa performance di un’auto sportiva, hanno fatto della Jaguar l-Pace la regina del Salone di Ginevra.