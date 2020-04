Jalandhar si sveglia alla vista dell’ Himalaya

L’ Himalaya è visibile a più di 200 km di distanza, per la prima volta in trent’anni grazie al calo dell’inquinamento atmosferico.

È un dato di fatto: le misure di contenimento adottate in diversi paesi per arginare l’epidemia da coronavirus hanno, nei grandi centri urbani, un impatto sull’inquinamento. È il caso dell’India, dove la città di Jalandhar, situata nel Nord-Ovest del Paese, può ancora una volta ammirare uno dei tesori della natura: quello di poter contemplare l’ Himalaya.

In un mondo distopico, in cui l’essere umano è confinato, gli animali selvatici passeggiano per le strade e la natura riconquista gli spazi strappati dalla mano dell’uomo, un’ Himalaya vuota di alpinisti ha voluto avere la sua parte di rilievo . Per la prima volta da decenni, la più grande catena montuosa del pianeta è visibile dalle città dell’India a circa 200 km di distanza. Grazie alla drastica riduzione della contaminazione causata dalle misure di confinamento adottate dal governo indiano di fronte alla pandemia di coronavirus.

Le vette dell’ Himalaya, liberate dall’inquinamento atmosferico, tetto del mondo sono così ancora una volta visibili ad occhio nudo. Cime innevate che raggiungono 8.848 metri sul livello del mare: ciò che si evince dalle foto scattate dagli abitanti dello stato del Punjab, che circolano da alcuni giorni sui social network.

Dal Pakistan ad Ovest al Tibet ad Est, l’ Himalaya, letteralmente “casa delle nevi“, attraversa cinque paesi per oltre 2.400 chilometri di lunghezza. Le sue cime sono ora perfettamente visibili fino a 200 chilometri di distanza. Prova dell’immagine che l’India, il paese più inquinato al mondo con la Cina, respira di nuovo, grazie all’arresto dell’attività umana.

Con le misure di contenimento e le molte industrie chiuse, il paese, che ha quasi 1,4 miliardi di abitanti, ha potuto beneficiare di una marcata riduzione dell’inquinamento atmosferico . Il suo indice di qualità dell’aria, infatti, è migliorato del 33% . Va annoverato che l’India è tra i paesi più inquinati al mondo. La paralisi di attività non essenziali, hanno portato ad una riduzione del 44% dei livelli di inquinamento atmosferico secondo lo standard PM10 .

1,2 milioni di morti ogni anno a causa dell’inquinamento atmosferico

Il paese ospita sei delle 10 città più colpite al mondo da polveri sottili . Queste particelle microscopiche, note anche come PM 2.5, misurano meno di 2,5 micrometri di diametro. Possono entrare nei polmoni e nei sistemi cardiovascolari di chiunque le inspiri. Causando potenzialmente gravi problemi di salute. A livello globale, la Società Cardiovascolare Europea mette la cifra di 8.800.000 vittime ogni anno. La prova che la lotta – essenziale – contro il coronavirus non è purtroppo l’unica lotta che varrà la pena nel 2020.

L’attuale miglioramento della qualità dell’aria sottolinea le devastazioni dell’inquinamento in India. Secondo uno studio pubblicato nel 2019, l’inquinamento atmosferico ha causato 1,2 milioni di morti premature lì nel 2017. Ghaziabad, ad esempio, è stata classificata come la città più inquinata del mondo nei dati di IQ Air . E, nei soli primi tre giorni di blocco si è vista una riduzione dell’indice del 57% .









Delhi, nel frattempo, ha visto il suo AQI (Air Quality Index) scendere da 162 a soli 79, con miglioramenti simili osservati in tutto il Paese. I dati mostrano che, in media, le città indiane avevano un AQI di 115 tra il 16 e il 24 marzo. Sceso a 75 nei primi tre giorni del blocco.

Molti dei maggiori miglioramenti sono stati osservati negli stati settentrionali come il Punjab e il Rajasthan. Entrambi i quali ospitano numerosi centri industriali che finora avevano vomitato abbastanza inquinamento atmosferico per bloccare l’ Himalaya. Bhiwadi in Rajasthan ha subito una riduzione dell’80% del suo AQI durante i primi tre giorni di blocco dell’India, mentre la città produttrice di acciaio del Punjab, Mandi Gobindgarh, ha registrato una riduzione del 64% nello stesso periodo.

La diffusione globale del coronavirus ha causato una caduta colossale nei trasporti e nell’industria in tutto il mondo, con conseguente aria più pulita in molte grandi città e aree altamente popolate. All’inizio di marzo, i satelliti della NASA anno registrato un calo significativo dei livelli di biossido di azoto in Cina mentre il paese si fermava e le emissioni diminuivano.

Felicia Bruscino

Photo by Bisesh Gurung on Unsplash