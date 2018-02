Un ragazzo di soli 27 anni è stato assassinato assieme alla sua ragazza. Stiamo parlando di Jan Kuciak e Martina Kusnirova, lui era un giornalista investigativo. Il duplice omicidio sarebbe avvenuto tra il 22 ed il 25 febbraio, nella loro abitazione di Velka Macva, a 65 chilometri di distanza dalla capitale Bratislava. Lui ha ricevuto un colpo al petto e lei uno alla testa, accanto ai loro corpi sono stati trovati dei proiettili, una sorta di “firma” lasciata dai loro assassini. Il caso del reporter slovacco ucciso ha creato molto scalpore nel Paese, ma anche a livello europeo, al momento indagano la polizia, l’intelligence e la magistratura.

Cosa faceva Jan Kuciak

Pur essendo molto giovane, Jan Kuciak aveva già esperienza di investigazioni ed indagini, lavorava per la testata giornalistica Aktuality.sk, edita dal colosso tedesco Springer, da cui è giunta una dura condanna del “crudele assassinio”. Nell’ultimo periodo, il ragazo si stava occupando di irregolarità fiscali e frodi da parte di aziende in qualche modo collegate a Marian Kocner, imprenditore edilizio, che dal 2017 è finito sotto inchiesta. Le indagini provocarono uno scandalo così grave da portare alle dimissioni del ministro delle attività immobiliari Ladislav Bastrenak, anch’esso indagato per frodi fiscali. E infatti questo potrebbe essere il movente dietro la morte di Jan Kuciak e della sua compagna, proprio le indagini giornalistiche che stava svolgendo su questi temi.









La risposta del governo

Non si è fatta attendere la replica del governo, sospettato in qualche modo di essere il mandante o il complice della morte dei due giovani. Il premier Robert Fico ha annunciato che

“se sará provato che Kuciak è stato assassinato per la sua attività di giornalista investigativo, saremo di fronte a un grave attacco alla libertà di stampa e informazione in Slovacchia, grave attacco cui il mio governo risponderà duramente, con ogni mezzo, in nome della democrazia e dello Stato di diritto. Tutto cio’ che puo’ contribuire a catturare il colpevole o l’assassino sara’ molto prezioso“.

Il governo ha offerto un compenso di 1 milione di euro a chi fornirà informazioni utili al risolvimento del caso.

Inoltre il capo dello Stato, Andrej Kiska ha fatto sapere: “Dobbiamo agire d’urgenza per punire i responsabili e garantire nel nostro Stato di diritto che tutti i giornalisti lavorino in condizioni di assoluta sicurezza“, ha dichiarato il capo dello Stato.

La morte di Jan Kuciak è un duro colpo alla democrazia e alla libertà d’espressione e aspre critiche sono arrivate anche dall’Unione Europea, che, attraverso il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, ha precisato: «L’Ue non può accettare che un giornalista venga ucciso per aver fatto il suo lavoro. Chiedo alle autorità slovacche di avviare un’indagine approfondita con il supporto internazionale, se necessario».









L’ombra della ‘ndrangheta

Al momento ci sono diverse ipotesi dietro la morte del giornalista e della sua ragazza, una delle possibili piste investigative sembrerebbe condurre alla ‘ndrangheta. Un suo collega inglese, Tim Nichols, ha parlato di una delle inchieste svolte assieme a Jan Kusiak così: «L’ultima, l’avevamo condotta sulla probabile presenza della mafia italiana nella Slovacchia orientale. Il sospetto era che quei tizi avessero rubato fondi europei per spedirli in Italia. Poi il capo aveva scritto sulla sua pagina Facebook i nomi di tre candidati, gente dello Smer. Credo che l’abbia fatto perché quel partito si era rivelato utile». Ma Nichols ha specificato che: “Il crimine slovacco non ha mai ucciso i giornalisti. Jan stava preparando un’inchiesta sul pagamento fraudolento di fondi UE a cittadini italiani residenti in Slovacchia che avevano presunti legami con la ‘ndrangheta calabrese”.

Jan Kuciak stava investigando su Maria Troskova, assistente del premier slovacco Robert Fico. Questa donna ha creato una società commerciale, la Gia Management, assieme ad un imprenditore calabrese sospettato di collegamenti con la ‘ndrangheta, Antonino Vadala. La Gia Management sarebbe poi passata nelle mani di un altro imprenditore italiano, Pietro Catroppa, a sua volta proprietario della Prodest, società già indagata dei serivizi segreti slovacchi. Tra i soci di Catroppa vi era anche Viliam Jasan: un ex deputato di Smer, il partito del primo ministro Fico.









Difatti, il premier Fico ha espressamente chiesto all’opposizione di non strumentalizzare l’assassinio del giovane reporter per screditare il suo governo.

Nel frattempo, in Slovacchia si è svolta la veglia funebre per i due giovani fidanzati con centinaia di candele accese accanto alle loro foto e sul web si levano le proteste indignate per la morte di due ragazzi. Morte provocata da quacuno che non accetta la libertà di stampa e d’informazione e si è sentito minacciato dal lavoro di reportage svolto da Jan Kuciak.

Carmen Morello