Il ritorno di Jane Campion: un nuovo film con Benedict Cumberbatch

Jane Campion s’era data alla televisione con il suo Top of the lake, serie da due stagioni divisa tra Nuova Zelanda ed Australia con Elisabeth Moss e Nicole Kidman. L’americana Moss, già comparsa in Mad Men, deve aver fatto colpo sulla regista di Lezioni di piano, se il suo nome è stato tra i primi a saltare fuori per il nuovo progetto della Campion.

La sceneggiatura del nuovo film parte dal romanzo di Thomas Savage, The Power of the Dog, descritto così dalle parole della regista: “’The Power of the Dog’ è un romanzo sublime che merita la vita sul grande schermo. Non riuscivo a smettere di pensare alla storia, mi ossessionava davvero. I temi della mascolinità, della nostalgia e del tradimento sono un mix inebriante” ha detto la Campion su Variety. “Inoltre, è raro trovare una storia dove i temi, la trama e i personaggi creano tensione mentre si rivelano a vicenda e la fine è soddisfacente ed inaspettata. Sarà la prima volta che io lavorerò con un protagonista maschile, il che è eccitante. Quello di Phil è un personaggio carismatico e complesso che dichiara guerra alla nuova moglie ed il figlio adolescente di suo fratello.”









La storia si incentra su due fratelli, agricoltori del Montana, Phil e George Burbank. Dapprima uniti e di successo, i due si dividono alla notizia che George, il più timido dei due, ha sposato la vedova Rose (Elisabeth Moss), che ha già un figlio a carico. La lotta fratricida è alle porte.

Per il primo fratello, la Campion ha subito pensato a Benedict Cumberbatch e ha ottenuto i diritti del romanzo dal produttore Roger Frappier di Max Films a Cannes, sostenuta pure dalla BBC in produzione. La preproduzione del film inizierà questo inverno e per i fan della Campion l’appuntamento sarà immancabile.

Antonio Canzoniere