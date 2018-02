Javier Bardem e il progetto Greenpeace volano in Antartide

Javier Bardem si lancia in una spettacolare avventura insieme al team di Greenpeace per un progetto davvero importante. L’attore premio Oscar ha deciso di partecipare e dare un contributo grazie anche alla sua visibilità come stella del cinema. Questo progetto, uno dei tanti di Greenpeace, ha avuto luogo nei mari più freddi del mondo, in Antartide.









Javier Bardem e il progetto Greenpeace

Il progetto al quale ha partecipato l’attore si chiama “Protect the Antarctic“, lo scopo è quello di creare un vero e proprio Santuario nell’Oceano Antartico. Al momento sono state raccolte più di un milione di firme (per firmare anche tu clicca qui) e le donazioni continuano ad andare avanti. Ma di cosa si tratta esattamente? La volontà è quella di conservare la vita di alcuni esemplari unici al mondo che purtroppo rischiano di estinguersi. Questi sono i pinguini imperatori, i più grandi del mondo, le balene blu e le foche.

Questi animali e l’Oceano Antartico purtroppo stanno subendo dei danni sia a causa dell’innalzamento delle temperature del Pianeta che della pesca aggressiva industriale che oramai sta raggiungendo ogni angolo della Terra. Il viaggio di Greenpeace vuole arrivare a salvaguardare almeno una parte di questo oceano in modo tale da impedire sia ai pescatori che a qualsiasi altro male intenzionato di varcare la soglia. Per lasciare in pace l’ambiente e chi vi abita. La zona, o meglio il Santuario, dovrà essere di almeno 1,8 milioni di chilometri, tenendo in considerazione che l’Antartide è uno dei continenti più grandi del nostro Pianeta (14 milioni di km).

L’immersione

Il team di Greenpeace, insieme all’attore Javier Bardem, in compagnia della nave rompighiaccio Arctic Sunrise e un sottomarino utile a documentare l’impresa sono stati i primi ad aver visitato una parte dell’Oceano Antartico ancora inesplorata. Lo scopo era quello di monitorare la fauna selvatica che abita le acque gelide dell’Antartide. Il team inoltre si occuperà anche di analizzare alcuni campioni di acqua al fine di scoprire la presenza di inquinamento.











L’attore spagnolo, anche se per lui era la prima immersione, ha vissuto questa esperienza in modo molto rilassato. L’ha confermato anche il biologo marino che guidava il sottomarino, John Hocevar, al fianco di Bardem. Il sottomarino è andato molto in profondità, a circa 270 metri. La spedizione è durata circa due ore nelle quali l’attore si è potuto godere da vicino le meraviglie che abitano i nostri mari.

Estoy junto a mi hermano @carlosbardem y @greenpeace_esp en el espacio natural más intacto del planeta : el océano Antártico. Juntos queremos pedir su protección y que se cree la mayor área protegida del mundo. ¿Nos ayudas? Firma en https://t.co/mRfIkNaqLB #SantuarioAntartico pic.twitter.com/ErL1aewip4 — Javier Bardem (@BardemAntarctic) January 29, 2018











L’esperienza

La cosa più affasciante ed importante che ha detto Javier Bardem è stata che proteggere l’Oceano Antartico è di fondamentale importanza. Ma soprattutto ha esortato tutti ad avere più rispetto del nostro Pianeta. Tanti pensano che ogni mala azione non abbia conseguenze. Buttare un sacchetto di plastica nel mare (e da qualsiasi altra parte) è un danno incredibile sia per l’ambiente stesso che per i suoi abitanti. La palstica, per esempio, ci mette dai 100 ai 1000 anni per decomporsi, immaginiamo dunque in tutti questi anni dove può arrivare. È facile che riesca a fare il giro del mondo più volte.

Prima o poi tutte le azioni negative che abbiamo imposto al nostro Pianeta ci torneranno indietro. Ma la cosa più assurda è che l’uomo non è in grado di comprendere che comportarsi in questo modo, danneggiando il Pianeta, fa male soltanto a se stesso. Alla fine la Terra è la nostra casa, per cui, dovremmo averne più cura. Altrimenti dove andremo quando sarà troppo tardi?

Rebecca Romano