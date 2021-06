Jeff Bezos fa un viaggio spaziale mentre la pandemia affligge le nostre economie

Da ormai un anno e mezzo, siamo immersi nella pandemia Covid. Una quantità esorbitante di persone ha perso la vita e allo stesso tempo la pandemia mette a serio repentaglio le nostre economie. Ma per una stretta categoria di persone non è andata poi così male: i ricchi sono divenuti ancora più ricchi. Jeff Bezos, patron di Amazon, coronerà questo momento di successo concedendosi un viaggio spaziale.

Il capitalismo dei disastri

Durante la pandemia, I patrimoni dei miliardari sono andati alle stelle. Come ricordato dal presidente americano Biden, 20 milioni di americani hanno perso il loro posto di lavoro mentre 650 miliardari hanno incrementato il loro patrimonio di $1 trilione. La storia è la stessa per tutto il mondo, compresa l’Italia. Oxfam dichiara che, in seguito al primo lockdown, metà delle famiglie italiane ha subito una contrazione del reddito del 15%, mentre da inizio pandemia 36 miliardari Italiani hanno accresciuto il loro patrimonio di 45,7 miliardi di euro, equivalenti a 7500 euro per ognuno dei 6 milioni di Italiani più poveri.

Naomi Klein ha descritto il nostro sistema economico come il capitalismo dei disastri. Durante i momenti di crisi, come una guerra, una crisi economica, o, per l’appunto, una pandemia, Klein sostiene che le classi economiche con più potere riescono a speculare, traendo ingenti profitti dalle crisi, economici e politici. Questa volta, a livello politico il mondo occidentale sembra essere andato in controtendenza. Gli USA e l’Europa stanno rispondendo alla crisi economica con investimenti, evitando, per adesso, le politiche di austerità che hanno seguito la crisi del 2007-2008. Ma le nostre società non si sono contrapposte alla speculazione economica e finanziaria: anche questa volta, le classi produttive hanno estratto valore dai sistemi economici in difficoltà.

I super-ricchi non pagano le tasse, ma vanno nello spazio

Il 20 luglio, Jeff Bezos, attraverso la navicella New Shepard della sua compagnia Blue Origin, si concederà un viaggio spaziale insieme al fratello ed a una terza persona ancora indefinita. Per quest’ultimo posto, Blue Origin ha aperto un’asta e l’offerta attuale è di $4,000,000.

Con una spiacevole coincidenza, lo stesso giorno in cui Bezos ha annunciato il suo imminente viaggio, Propublica ha svelato che i miliardari americani non pagano tasse sui loro redditi. Secondo il report, lo stesso Bezos nel 2007 e nel 2011 non avrebbe pagato un dollaro di tasse sulle sue entrate. Collettivamente, dal 2014 al 2018, i 25 americani più ricchi hanno accresciuto i loro patrimoni di $401 miliardi, ma hanno pagato solo $13.6 miliardi in tasse sui loro redditi: il 3.4%, molto meno del lavoratore americano medio.

Solitamente, il mercato è considerato il sistema economico che massimizza il prodotto complessivo che una società produce, così da poter aumentare progressivamente il livello di benessere di tutti cittadini. Tuttavia, negli USA, è dagli anni ’70 che il reddito reale della maggior parte della popolazione fatica a crescere. In Italia, dagli anni ’80 ad oggi, la povertà relativa è cresciuta di 5 punti, con i redditi reali fermi ai livelli degli anni ’90. Ma per un manipolo di persone il nostro sistema economico è efficiente per davvero: i super ricchi continuano ad accumulare ricchezza, non pagano tasse, e fanno viaggi spaziali.

Matteo Boccacci