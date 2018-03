Jennifer Nansubuga Makumbi, ritenuta troppo africana, vince uno dei premi letterari più importanti.

Kintu: una lettura avvincente e intima di Jennifer Nansubuga Makumbi

Jennifer Nansubuga Makumbi la scrittrice nata a Kampala, in ’Uganda, e trasferitasi nel 2000 in Gran Bretagna è la vincitrice del prestigioso premio letterario: il Windham-Campbell Literature Prize. Autrice Di romanzi per lungo tempo è rimasta ai margini della letteratura, senza mollare mai dopo vari tentativi il suo lavoro finalmente è stato premiato. Premiata accanto a poeti, artisti ed altri scrittori per il suo romanzo d’esordio Kintu, pubblicato nel 2014.

Infatti, dopo che gli editori britannici l’avevano rifiutato per essere “troppo africano”, il romanzo debutto di Jennifer Nansubuga Makumbi, in seguito alla vincita del progetto The Kwani? Manuscript Project è stato pubblicato per la prima volta in Kenya. Quattro anni fa, da Transit Books, a gennaio 2018 finalmente arriva anche in Inghilterra. Riuscendo così a vincere Windham-Campbell Literature Prize 2018 e 165 mila dollari.









Considerato, dopo il Nobel, uno dei premi letterari più importanti, istituito nel 2011 da Donald Windham Sandy M. Campbell, presso la Yale University, negli Stati Uniti. Offre premi, con i primi presentati nel 2013, in quattro categorie: fiction, saggistica, poesia e dramma. Sono ammessi gli scrittori di lingua inglese da qualsiasi parte del mondo.

In un’intervista alla BBC Jennifer, entusiasta del riconoscimento, ha commentato: “questo premio arriva dopo un lungo periodo di lavoro senza aver guadagnato nulla. Ho riposto tutto il mio impegno nella scrittura e quanto è accaduto è incredibile, sono senza parole!”.

Kintu, un romanzo straordinario che non teme di esaminare la ricca cultura dell’Uganda

Nessun termine fa rabbrividire più di un romanzo descritto come un “epopea multi-generazionale” (anche se “tempestivo” è vicino, dietro). E Kintu , il romanzo di Jennifer Nansubuga Makumbi, è uno di questi romanzi, epico e tentacolare. Si basa su cinque storie multi-generazionali che si disperdono, si scioccano e si fondono. La sua narrazione scorre dal passato lontano al presente al passato tangibile e viceversa

L’ambientazione è Kampala dei tempi moderni dove l’umore è cupo, racconta le storie parallele della caduta di una stirpe maledetta – il clan Kintu titolare – e l’ascesa dell’Uganda moderno. Con una voce narrativa straordinariamente ambiziosa e agile che mescola narrativa orale tradizionale con racconti popolari, mitologia e elementi biblici, Jennifer offre una critica incisiva della classe, della politica e della religione ugandesi contemporanee.

Il solo prologo di questo straordinario romanzo è devastante nella sua violenza. Ma a differenza di tanti romanzi generazionali donnesi, Kintu è una lettura divertente, avvincente e, soprattutto, intima. È un’epopea che non ignora il carattere per l’ambito. Piuttosto, Kintu è un romanzo che prospera sulla sua indagine compassionevole dell’individuo entro i confini di un’epica, entro i confini dell’identità in rapido mutamento di una nazione.

La bellezza del libro è che fornisce un’istantanea di diversi periodi della storia dell’Uganda attraverso personaggi dinamici e coinvolgenti, con storie personali interessanti. Kintu è stato salutato come il “grande romanzo ugandese”, e meritatamente. Mentre Makumbi documenta la storia ugandese, lei sovverte anche la comprensione da parte degli ugandesi di chi sono come persone, mettendo in discussione le concezioni popolari di genere, religione e malattia mentale. E guarda al patriarcato non attraverso le conseguenze che può avere per le donne, ma dal punto di vista maschile. Il risultato è un libro che esamina gli oneri del patriarcato sugli uomini africani senza incolpare le donne.

Jennifer Nansubuga Makumbi

Jennifer Nansubuga Makumbi è una scrittrice e romanziere ugandese che vive a Manchester, apre una visione audace e innovativa nella letteratura africana. Racchiudendo antiche ferite che inquietano il presente offrendo la restituzione che si trova nella memoria e nel rituale.

Ha conseguito un dottorato di ricerca alla Lancaster University. Ha insegnato scrittura creativa e inglese per dieci anni nelle università britanniche, al momento si sta concentrando sulla scrittura. Il suo primo romanzo, Kintu, ha vinto il Kwani Manuscript Project nel 2013. È stato pubblicato nel 2014 da Kwani, Transit (USA) 2017, Oneworld (Regno Unito / Commonwealth), gennaio 2018.









Un altro racconto di Jennifer “Let’s Tell This Story Properly” ha vinto il premio Commonwealth Short story 2014. La sua raccolta di racconti, Love Made In Manchester sarà pubblicata da Transit (USA) nel gennaio 2019. Nel 2015 ha vinto una borsa d’arti concessione per la ricerca del suo secondo romanzo, The Women. Attualmente in fase di completamento assieme ad una raccolta di racconti, Travel is to See, Return is to Tel.

Felicia Bruscino