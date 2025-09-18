Mercoledì sera, a poche ore dalla messa in onda di una nuova puntata, la rete televisiva ABC ha comunicato la sospensione a tempo indeterminato di Jimmy Kimmel Live!. Il talk show, in onda dal 2003 e tra i più seguiti della televisione statunitense, non tornerà dunque sugli schermi per un periodo imprecisato. Il provvedimento è arrivato dopo il monologo in cui il conduttore aveva commentato la morte di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA, ucciso durante un incontro pubblico nello Utah.

La frase che ha acceso la miccia

Il cinquantasettenne comico ha criticato duramente l’atteggiamento della destra americana nel programma Jimmy Kimmel Live!, accusando i sostenitori di Trump di voler manipolare la realtà intorno all’assassinio. «Abbiamo toccato nuovi minimi – ha detto Kimmel – con la gang MAGA che tenta disperatamente di presentare l’assassino come diverso da uno di loro e che sfrutta la tragedia per raccogliere punti politici». Ha poi ironizzato sulle bandiere a mezz’asta e sulla reazione dell’ex presidente, paragonandola al pianto infantile per la morte di un pesciolino rosso.

Il riferimento diretto era alla vicenda che ha scosso l’ala conservatrice americana. Charlie Kirk, noto per la sua vicinanza al trumpismo, è stato ucciso la scorsa settimana. L’autore dell’omicidio sarebbe Tyler Robinson, ventiduenne arrestato con l’accusa di aver sparato durante l’evento. Fin dall’inizio, i gruppi legati a Trump hanno tentato di dipingerlo come un oppositore della loro area politica, mentre Kimmel ha sostenuto la tesi opposta, ipotizzando addirittura un legame ideologico con gli stessi ambienti MAGA.







La reazione immediata della destra

Le sue parole hanno scatenato un’ondata di critiche. Diversi esponenti repubblicani hanno accusato il conduttore di sfruttare una tragedia per attaccare Trump e i suoi sostenitori. Brendan Carr, presidente della Federal Communications Commission, è arrivato a minacciare la possibilità di sanzioni severe contro ABC e la Disney, che ne è proprietaria, ventilando addirittura il rischio di revoca della licenza televisiva.

L’ex presidente non ha perso l’occasione per esprimere soddisfazione. Sul suo social Truth, ha scritto: «Ottima notizia per l’America. Kimmel non ha alcun talento, e gli ascolti erano pessimi. Congratulazioni alla ABC». Non è la prima volta che Trump si scaglia contro i conduttori dei late show americani: nei mesi scorsi aveva ironizzato sulla chiusura del Late Show di Stephen Colbert, alludendo al fatto che presto anche Kimmel e Fallon sarebbero stati “i prossimi a cadere”.

Il caso non arriva in un momento qualunque. La stessa ABC, solo pochi mesi fa, aveva patteggiato con Trump una causa per diffamazione, versando 15 milioni di dollari. Il rapporto fra l’emittente e l’ex presidente è quindi già complesso, e la vicenda Jimmy Kimmel non fa che aggiungere un ulteriore strato di tensione.

Un precedente pericoloso per la satira

La sospensione di Jimmy Kimmel Live! solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sui limiti della satira politica negli Stati Uniti. Kimmel, insieme a Colbert e Fallon, è tra i volti più noti del panorama televisivo serale, e ha spesso utilizzato i suoi monologhi per commentare con toni sarcastici le vicende politiche. L’ipotesi che le pressioni politiche abbiano influito sulla decisione della rete alimenta il dibattito sul ruolo dei media in un Paese polarizzato.

Da oltre vent’anni, Kimmel è un punto fermo dell’intrattenimento televisivo. La sospensione mette però in discussione la continuità della sua carriera e apre scenari incerti per il futuro dello show. Un portavoce della rete ha dichiarato che la decisione è stata presa “per tutelare la credibilità dell’emittente”, ma non ha chiarito se si tratti di una pausa temporanea o di un passo verso la cancellazione definitiva.

La chiusura del programma di Colbert, ufficialmente motivata con problemi di ascolti, è stata interpretata da molti come un segnale di cedimento alle pressioni politiche. La sospensione di Kimmel sembra confermare questa lettura: un progressivo ridimensionamento dello spazio per le voci più critiche nei confronti di Trump, proprio mentre si avvicinano nuove elezioni presidenziali.

Il caso Jimmy Kimmel non riguarda solo la sorte di un conduttore televisivo, ma si inserisce in una più ampia battaglia culturale e politica negli Stati Uniti. La decisione di ABC di sospendere il suo talk show è la cartina tornasole di un’epoca in cui le linee tra satira, informazione e propaganda si fanno sempre più sottili. Che sia una pausa momentanea o l’inizio della fine per Jimmy Kimmel Live!, il dibattito sulla libertà di parola nei media americani è destinato a rimanere acceso.

Lucrezia Agliani