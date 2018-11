Jin Yong, il rinomato romanziere di Kung Fu, è morto

Jin Yong – all’anagrafe Louis Cha – uno degli scrittori più amati della Cina è morto lo scorso 30 ottobre, all’età di 94 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dal genero – il dott. Ng Wai-cheong – al South China Morning Post. Notizia riportata anche sul quotidiano di Hong Kong: Hong Kong Ming Pao. Jin Yong (Louis Cha) nome famoso in tutto il mondo della lingua cinese, massimo esponente della moderna letteratura di arti marziali (detta anche dei «cavalieri erranti»), ha scritto numerosissimi romanzi di genere.

La scomparsa di Cha ha suscitato una grande risposta da parte dei suoi fan. Il fondatore di Alibaba, Jack Ma, un fan di lunga data che ha incontrato l’autore nel 2000, è stato uno dei primi a parlare. “È una grande perdita per i cinesi di tutto il mondo”. “Lo spirito wuxia promosso da Cha è diventato un valore fondamentale di Alibaba. Ho ammirato a lungo Cha e lui è stato una fonte di profonda ispirazione per me. Sarà sempre nel mio cuore “.

Senza Cha, dichiara Ma, non sarebbe nato Alibaba. Ha anche preso in prestito il proprio soprannome, Feng Qingyang, da un maestro spadaccino nel romanzo del 1967 The Smiling, Proud Wanderer . Ha spinto i dipendenti a scegliere i propri personaggi dalle sue opere.









“Era un uomo dotto e uno scrittore acclamato”, ha dichiarato Carrie Lam – Capo Esecutivo di Hong Kong. ‘Profondamente addolorata’ per la sua morte. Aggiungendo: “Le opere del professor Cha hanno ereditato la tradizione dei classici cinesi con l’integrazione di storia e cultura, inoltre erano influenti in tutto il panorama letterario”. Il critico culturale Oliver Chou al South China Morning Post dice: Jin Yong può essere paragonato a William Shakespeare.

Andy Lau – star del cinema di Hong Kong apparso nell’adattamento televisivo di “Legends of the Condor Heroes” negli anni ’80 – ha descritto la morte di Cha come una “enorme perdita”. La rivista The Paper ha confermato la morte del romanziere con Ma Ka-fai: ‘Il mondo ha perso il Maestro Jin’. Anch’egli scrittore di Hong Kong. People’s Daily, quotidiano di proprietà statale, martedì sera ha scritto un editoriale elegiaco al gigante della narrativa del Kung Fu.

Apprezzati da un pubblico internazionale e variegato i suoi romanzi sono ambientati con puntigliosa ricostruzione storica. Dove, in una Cina antica dominata dal caos, scandagliano temi e valori che attingono allo spirito della cultura confuciana, buddhista e taoista. Animati da personaggi, in parte reali in parte fantastici, tratteggiati con grande psicologia. Non a caso, oltreoceano i suoi romanzi hanno disegnato parallelismi con la serie del “Signore degli Anelli“.

Tra le sue molte opere, di datazione incerta, si ricordano: Volpe volante della montagna innevata (1955). Il cervo e il calderone. Gli arcieri che colpivano le aquile. Semidei e semidemoni. Le leggende degli eroi del condor – pubblicato in inglese per la prima volta a febbraio. Jin Yong fondò anche il giornale in lingua cinese Ming Pao – attualmente uno dei quotidiani più importanti di Hong Kong.

Lo scrittore cinese più letto

Cha ha avuto una profonda influenza sulle giovani generazioni della Cina. Raccontando storie su avventure fantastiche nell’antica Cina, ha combinato sequenze d’azione con coinvolgimenti romantici ed emotivi, dando zavorra alle acrobazie ad alta quota di combattimento con la spada. Nel mondo di Jianghu (traduzione letterale: “fiumi e laghi”) – la sfera liminale in cui cavalieri esperti e principesse letali cercano amore e giustizia – Jin Yong ha raccontato storie complesse che a volte rispecchiavano le complicate vite dei cinesi che vedevano la loro società trasformarsi sotto il presidente Mao.

I romanzi di Cha sono stati enormemente influenti nel genere wuxia e sono stati reinventati in innumerevoli film, programmi TV, fumetti e videogiochi nel corso degli anni. Si svolgono nel mondo immaginario di Jianghu , dove artisti marziali, cavalieri e banditi vagavano per la Cina. Hanno dato il tono a gran parte di ciò che vediamo oggi come immagini del kung fu: vecchi maestri, eroi cavallereschi, medicina cinese, tè, filosofia, religione e molto altro hanno trovato il loro posto nel lavoro di Cha.

Nel famoso esempio della complessità nascosta – trovata nel lavoro di Cha – le prime lettere dei titoli dei suoi 14 romanzi di arti marziali creano un distico acrostico. Secondo una traduzione di Chow, si legge:

La neve vorticosa copre il cielo, io caccio il cervo bianco.

Ridere mentre scrivo leggende di cavalleria e romanticismo.

I romanzi scritti da Jin Yong cominciarono ad apparire in forma seriale nel 1955, con Il libro e la spada. Negli anni che seguirono, le storie comparvero spesso nel giornale di Cha. Noto soprattutto per la sua serie di fiction di arti marziali The Condor Trilogy “.









La trilogia di Condor include anche uno dei personaggi più memorabili di Cha: Huang Rong, che fugge dalla sua famiglia, si mette in posa come un mendicante, impara le complicazioni del micidiale kung fu e usa il suo intelletto e astuzia per aiutare il suo amante, Guo Jing, sconfiggere i suoi nemici. Le sue abilità spaziano dalla cucina succulenta alla padronanza dello stile di combattimento segreto del cane bastonato.

Jin Yong: dalle masse ai capi, il suo dominio sulla Cina era completo

Jin Yong è nato nel 1924 a Hangzhou in una distinta famiglia con una discendenza risalente a funzionari di alto rango della dinastia Qing. Ha iniziato la sua carriera di scrittore come giornalista e traduttore per il quotidiano Ta Kung Pao a Shanghai -uno dei giornali di sinistra di maggior successo di Hong Kong. Successivamente si è trasferito a lavorare nell’ufficio di Hong Kong del giornale. Qui pubblicò un romanzo di arti marziali, “Il libro e la spada“, con lo pseudonimo di Jin Yong, nel 1955.

Dopo aver lasciato Ta Kung Pao , ha iniziato a scrivere i romanzi di wuxia che alla fine lo avrebbero reso l’autore più popolare nella storia moderna cinese. Nel 1957, fondò il giornale Ming Pao di Hong Kong , che divenne una voce centrale per gli intellettuali della città. Rispettava il commento socio-politico equilibrato e perspicace di Cha. Ming Pao – ora una delle principali pubblicazioni quotidiane – ha alimentato i suoi lettori iniziali con la serializzazione dei suoi romanzi.

Oltre ai suoi romanzi, era anche conosciuto per il suo coinvolgimento nella politica. Ha fatto parte del comitato di Hong Kong che ha monitorato il trasferimento della sovranità del territorio in Cina nel 1997. Anni prima, si è dimesso da una commissione separata per protestare contro la repressione del 1989 nella piazza Tiananmen di Pechino.

‘Era un sostenitore della democrazia e della libertà. Una delle sue battute più famose è: ‘La vita è come una lotta, poi te ne vai tranquillamente’.









Sebbene relativamente sconosciuta in Occidente, la prolifica opera di Cha era di immensa importanza per gran parte della diaspora cinese globale. Trascorse la maggior parte della sua vita ad Hong Kong, ma il suo giornalismo, i suoi commenti sociali e romanzi furono in grado di trascendere i confini ideologici e politici. Colpendo un cuore nel cuore dell’identità cinese con il pubblico internazionale. Solo i suoi romanzi di wuxia hanno venduto più di 100 milioni di copie in tutto il mondo. Senza contare un vasto assortimento di edizioni pirata.

Dopo che The Deer And The Cauldron fu pubblicato (sempre in forma seriale) nel 1972, Cha smise di scrivere romanzi sulle arti marziali. E negli ultimi decenni della sua vita, l’autore ha affrontato un problema fastidioso: la costante richiesta da parte della sua legione di fan di scrivere più libri da leggere per loro.

“Sto invecchiando e la mia immaginazione non è la stessa di quando ero giovane”, ha riferito Jin Yong al New York Times nel 1989″.

All’inizio di quest’anno, ha riconosciuto l’uso di allegorie politiche per descrivere gli eventi della Rivoluzione culturale, in un’intervista con The New Yorker . Paragonando Cha a Shakespeare, l’ex scrittore del Morning Post Oliver Chou ha dichiarato: “Nessun altro autore cinese avrebbe fatto appello così tanto ai lettori cinesi, a prescindere dai dialetti e dalle opinioni politiche“. Il defunto capo dei parenti, Deng Xiaoping, avrebbe inviato agenti segreti per procurargli una serie di romanzi di Cha ad Hong Kong nei primi anni ’80. ”

È facile cogliere l’azione e il fascino delle storie di kung fu. Ma senza comprendere la cultura tradizionale cinese e sistemi di pensiero come Confucianesimo, Buddismo e Taoismo, un lettore medio potrebbe non essere in grado di apprezzare i concetti completi del lavoro di Jin Yong. Egli ha descritto le arti marziali come uno strumento, o un rivestimento di zucchero, che potrebbe essere usato come mezzo per esprimere la sua visione artistica più ampia.

Felicia Bruscino