La Sardegna diventa palcoscenico della Joint Stars 2025, un’esercitazione militare che si maschera da evento benefico e festaiolo. Tra screening pediatrici su navi da guerra e sagre con pastasciutta militare cresce l’indignazione: oltre 90 associazioni denunciano una pericolosa commistione tra sanità e propaganda bellica

Joint Stars 2025: la guerra che si nasconde dietro la festa

A partire dall’8 maggio, la Sardegna ospita l’ennesima esercitazione militare sul suo territorio. Ma questa volta c’è qualcosa di diverso. La Joint Stars 2025 non si limiterà alle solite simulazioni di guerra, ma coinvolgerà i cittadini in una serie di attività benefiche e di intrattenimento. Il progetto Joint Stars for Charity prevede attività aperte al pubblico in cui si mangia, si beve e si balla al pari di una sagra paesana, ma non solo.







Sanità e propaganda bellica

L’iniziativa che più sta scatenando l’indignazione dei cittadini è rivolta alle bambine e ai bambini: uno screening pediatrico gratuito sulla nave Trieste (costata più di un miliardo) ormeggiata a Cagliari. Quegli screening che, in tempi lontani e quasi dimenticati, si facevano a scuola. E che oggi, a causa della cronica mancanza di pediatri nell’isola, molti bambini saltano.

Una cosa buona quindi? Forse a un primo sguardo. Ma a pensarci bene si avverte una certa dissonanza tra le parole “guerra” e “sanità”. E la dissonanza cresce a leggere lo slogan dell’evento: “un gesto meraviglioso come il sorriso di un bambino”. Impossibile non pensare ai sorrisi dei bambini spenti dalla guerra a Gaza, che sta colpendo in maniera spropositata proprio i più piccoli.

Il NO delle associazioni

Sono oltre 90 le associazioni a dire no a questa propaganda bellica travestita da carità. Lo fanno attraverso un comunicato che invita i cittadini a boicottare la manifestazione:

«non possiamo accettare che si faccia becera propaganda sulla testa delle bambine, dei bambini e dei loro genitori, quelli che preoccupati per un bene essenziale come la salute potrebbero accorrere in massa nella pancia d’acciaio della portaerei per usufruire proprio dello screening pediatrico, un tempo svolto regolarmente nelle scuole elementari e negli appositi dispensari (da anni chiusi e abbandonati) ed ora servito dai militari all’interno di un’operazione occasionale dai chiari intenti pubblicitari. È inoltre inaccettabile che le scuole del territorio siano state sollecitate a pubblicizzare l’iniziativa presso i bambini e i genitori anche mediante la pubblicazione dell’immagine della nave da guerra sui siti web istituzionali, venendo così meno alla fondamentale attenzione pedagogica che richiede che i piccoli non vengano esposti ad armi e violenze. La distribuzione della pastasciutta a cura dei cuochi militari, di piantine da parte dell’ente regionale Forestas, insieme agli spettacoli all’interno dell’ospedale Brotzu completeranno il quadretto dell’imbonimento dei sardi, nello stile “panem et circenses”, firmato da enti pubblici che dovrebbero farsi apprezzare per la qualità dei loro servizi e non certo per simili messe in scena»

Le associazioni firmatarie chiedono inoltre alla Presidente della Regione Sarda Alessandra Todde, all’Assessore alla Sanità Armando Bartolazzi e al Sindaco di Cagliari Massimo Zedda di rivedere le proprie posizioni rispetto all’iniziativa e di revocare il patrocinio (gratuito).

L’ambiguità politica tra patrocinio e presa di distanza

I partiti della maggioranza di centro-sinistra che guida regione e comune, pur prendendo le distanze dall’iniziativa, hanno dichiarato di non poter revocare il patrocinio a causa dei regolamenti istituzionali. Inoltre, all’interno della stessa maggioranza non tutti sembrano vederla allo stesso modo. Il presidente del Consiglio Comunale di Cagliari Marco Benucci (PD) sentito da Italia che cambia loda l’iniziativa in un contesto di sanità disastrata:

«noi come istituzione reputiamo l’iniziativa benefica lodevole in un periodo in cui la sanità è in forte crisi […] sì ci sono altri modi per investire nella salute come assumere più medici, togliere numero chiuso e altri; questa sarebbe la risposta, ma non sono cose che possono cambiare da un giorno all’altro. Sono in difficoltà su alcune posizioni prese, secondo me ancora non si riesce a scindere le cose: l’esercito è un organo dello Stato, istituzione che non mi risulta faccia propaganda bellica, anzi. Quando interviene lo fa sempre in missioni di pace, non bombardiamo nessuno ».

Gli sponsor

Oltre al patrocinio di Regione e Comune, a promuovere l’evento di beneficenza è il COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze) con il finanziamento di numerose aziende: Terna Driving Energy, Amazon, Barilla, Medea, Leonardo, MBDA, Reale Foundation, UniCredit, Conad, RWM Italia, Fondazione Grimaldi e Poste Italiane. La RWM è proprietaria della fabbrica di armi di Domusnovas e Leonardo è il colosso italiano dell’industria militare. Senz’altro un variopinto miscuglio di realtà diverse. Una miscela di interessi economici e strategici che fa discutere sulla reale natura dell’evento.

Comunque la si pensi sull’evento, una domanda dovrebbe sollevarsi urgentemente da entrambe le parti: è accettabile che i vuoti della sanità pubblica vengano riempiti dai militari? E cosa accade quando la guerra si presenta con il volto buono della beneficenza? La Sardegna è da sempre luogo d’elezione per esercitazioni pericolose e inquinanti. Ma ora sembra essere stata scelta come laboratorio di una nuova strategia comunicativa: sotto un’ambigua patina festosa, si tenta di normalizzare la presenza militare nella vita quotidiana, sfruttando le fragilità del territorio per costruire consenso. Una propaganda sottile, che sfrutta i bambini nella parte fortunata del mondo mentre li uccide in quella sfortunata.

Sara Pierri