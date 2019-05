Joker: lo spin-off con Joaquin Phoenix

Per i fan di Joker sarà un’occasione di vedere il leggendario comico criminale prima degli epici scontri con Batman. Alla regia del progetto si trova Todd Phillips, regista di Starsky e Hutch con Owen Wilson e Ben Stiller, che vira completamente verso un film della DC tragico, cupo e slegato dagli altri della serie.

Già dalle prime info riguardo il soggetto, il film su Joker sarebbe stato un caso isolato nel panorama DC: dopo Justice League ed il suo insuccesso clamoroso, si era comunque rinsaldato l’interesse della fanbase per la nemesi di Batman ed un film interamente dedicatogli aveva cominciato a profilarsi.

Phoenix aveva già mostrato interesse per il personaggio senza volersi legare però ad un contratto pluriennale: alla fine, lui è riuscito ad entrare nel progetto ed era fortunatamente tra i primi pensieri del regista, autore della sceneggiatura con Scott Silver.

Come produttore si parlava già da tempo di Martin Scorsese, poi uscito dal progetto. Il regista newyorchese ha comunque lasciato un segno nell’impianto narrativo: Taxi Driver, Re per una notte e Toro scatenato sono state delle importanti ispirazioni per lo script.









1981, Gotham: come il Norman Bates di Psycho il Arthur Fleck/Joker è estremamente legato alla madre (interpretata da Frances Conroy), cui bada con premura e affetto costanti. Malriuscito come comico da stand-up, Arthur è umiliato dalla vita e da un presentatore televisivo intepretato da Robert DeNiro (rimando scorsesiano assai lampante). Come love-interest, Zazie Beets interpreta Sophie Dummond, madre single di cui Joker s’innamorerà.

Tra i grandi nomi della produzione figura l’attore Bradley Cooper e come location è stata scelta New York con i sobborghi del New Jersey e del Queens. Le riprese si sono concluse il 3 dicembre 2018.

In America il film sarà distribuito in Italia il 3 ottobre di quest’anno, pronto per essere uno dei titoli più importanti del botteghino autunnale.

Antonio Canzoniere