Jordan Air 1 Mid: le Air Jordan più amate al mondo

Il meraviglioso e coloratissimo mondo delle sneakers si arricchisce ogni giorno di nuovi modelli sempre più avanzati a livello tecnologico e di materiali. Un mondo in cui recentemente sono entrati anche i brand dell’alta moda, creando versioni di lusso di quelle che fino a poco tempo fa erano considerate soltanto calzature da tutti i giorni. Ci sono, però, modelli che non passano mai di moda e che hanno creato un vero e proprio fenomeno di collezionismo. Un esempio su tutti? Le Jordan Air 1 Mid. E oggi parleremo proprio di loro, della loro storia, di alcuni dei modelli più belli e delle ultime uscite.

La storia delle Jordan Air 1 Mid

Le prime Air Jordan 1 della storia videro la luce addirittura nel 1985, anno in cui Michael Jordan decise di legare la sua carriera sportiva al marchio Nike. Circa 20 anni dopo il brand del “baffo” diede vita alle Air Jordan 1 Mid, la sneakers pensata per uscire dal parquet e conquistare il mondo della moda e dello street style.

Inizialmente, però, non fu un successo. Per molto tempo le Nike Jordan Mid erano viste come un semplice ripiego per chi non riusciva a mettere le mani sui pochi esemplari di Air Jordan 1 che arrivavano nei negozi. Oggi la situazione si è decisamente equilibrata e le Mid sono diventate un vero must have per chi ama gli outfit urban. Ma soprattutto tra i collezionisti. Nike ha deciso di puntare moltissimo su questa sneakers, creando nel corso degli anni decine e decine di modelli davvero imperdibili.

Jordan 1 mid Chicago: il modello storico che si rinnova

Era il 1994 quando Michael Jordan annunciò il suo ritiro dal basket per dedicarsi al baseball. Un evento storico che Nike decise di celebrare rilanciando sul mercato le rivisitazioni delle prime 3 Air Jordan: tra queste le Air Jordan 1 “Chicago”, diventate le prime Air Jordan Retrò della storia.

Arrivò anche la versione Mid e in pochi mesi divenne una delle più vendute di sempre. Oggi possiamo trovare nei negozi e negli store online la Jordan 1 Chicago Black Toe, praticamente identica alla Air Jordan 1 con toe e outsole rigorosamente nere.

Molti anni dopo sono arrivate anche le Jordan 1 Mid Chicago modello “White Heel”. Inserti in rosso su forefoot, ankle e suola. Lacci e collare nero. Linguetta, tallone e rifiniture rosse. Ovvero la stessa colorazione delle prime scarpe indossate da His Airness nella sua prima uscita su un parquet NBA.

Per ammirare questi modelli possiamo visitare Zalando.it e scoprire tutte le altre varianti delle Jordan Air 1 Mid disponibili

Air Jordan 1 Mid Nike: le sneakers che cambiano colore

Nel corso degli anni l’impegno di Nike sulle Jordan 1 Mid si è spesso tradotto nella scelta di materiali e colorazioni davvero innovative. Uno dei modelli più interessanti sono le Air Jordan 1 Mid Heat Reactive, la prima versione delle sneaker sensibile al calore. Estetica minimal con toe bianca e nera sul davanti e sui lacci, questa scarpa presenta una notevole particolarità sul tallone. Ovvero la presenza di piccoli pannelli che avvicinati a punti di calore cambiano di tonalità.

La scarpa in grado di adattarsi a tutte le situazioni climatiche.

I modelli più belli di Jordan 1 Mid donna

Le Mid hanno riscosso un enorme successo anche nel pubblico femminile. Abbiamo provato a selezionare 3 dei modelli più belli usciti negli ultimi anni. Le prime sono le Jordan Mid GS multicolor. Una scarpa in cui è il colore a farla da padrone con la tomaia bianca, blu e verde e il retro con un motivo multicolor che copre il tallone e arriva a metà scarpa. Il logo rosa sulla linguetta e lo swoosh in verde tenue la rendono la sneaker perfetta per chi ama gli outfit sgargianti e appariscenti.

Cerchiamo delle Jordan 1 Mid Azzurre? Il modello che fa per noi sono le bellissime Purple Aqua. Il colore di base è un irresistibile azzurro tenue che si abbina alla perfezione con le rifiniture lilla presenti sulla tomaia. Un design fresco perfetto per la primavera in arrivo.

Terzo modello must have le Jordan 1 Mid donne versione University Gold. Realizzate in giallo brillante con una sfumatura University Gold a impreziosire il tallone e il logo Wings Nero, queste scarpe sono ideali da abbinare ai gioielli e regalano un tocco di casual anche agli outfit più eleganti.

Le ultime Jordan 1 Mid sono un’esplosione di colori

Ultime arrivate in casa Air Jordan 1 sono le Holiday, lanciate poco prima di Natale 2021. Sul retro troviamo un tema natalizio su pelle rossa formato da una serie di numeri “23” alternati a palloni da basket. Sulla parte superiore una stampa natalizia nera con il logo delle ali in verde. I lacci neri e le suole rosse completano il tutto creando una vera e propria esplosione di colori.

Jordan 1 mid Milan: la sneaker dedicata a Milano

Qualche anno fa Nike ha deciso di celebrare la settimana della moda di Milano con una scarpa dedicata al capoluogo lombardo. Una calzatura di gran classe questa Jordan 1 Mid bianca con sfumature beige che ricordano simboli della città come il Duomo e Galleria Vittorio Emanuele. Meraviglioso, infine, il tag in pelle con la sigla “MLN”.

