Joseph Reginella: il Banksy dei monumenti

Tutto inizia nel 2016 con una statua di Joseph Reginella di bronzo che commemora il tragico giorno del novembre 1963, quando un polpo gigante ha sollevato il traghetto di Staten Island, uccidendo circa 400 persone a New York. Un polpo gigante? Sì, avete letto bene.

L’anno successivo, un’altra statua è apparsa a Battery Park, sulla punta più bassa di Manhattan. Un monumento ai banchieri di Wall Street calpestato a morte nell’ottobre del 1929 quando gli elefanti del circo PT Barnum si sono fatti prendere dal panico mentre attraversava il ponte di Brooklyn.

Alcuni mesi fa, a New York, i passeggini lungo la riva del mare trovarono una nuova statua dedicata ai sei membri dell’equipaggio di un rimorchiatore, rapiti dagli alieni nel luglio del 1977.

I tre memoriali che raffigurano tre tragedie sono nati dalla vivida immaginazione di Reginella, scultore , un po’ burlone di 47 anni che realizza arte con monumenti commemorativi. Ovviamente di vittime inesistenti.









Di qui l’idea del falso evento storico, diventato presto un documentario, un sito web, e infine una statua alla memoria delle vittime.

E’ un hobby piuttosto particolare per Joseph Reginella, che si guadagna da vivere costruendo modelli e oggetti scenografici per film, parchi di divertimento e grandi magazzini. Realizza sculture di bronzo nel suo tempo libero, nel seminterrato della sua casa a Staten Island.

La sua scultura 2016 del polpo che affondò il traghetto fu un successo così popolare che decise di produrre un nuovo monumento ogni anno seguendo le stesse linee – e seguendo lo stesso sofisticato senso dell’umorismo.

Fonti per dare credibilità

Un modello con umorismo sofisticato. Inizia scegliendo la data di queste tragedie immaginarie: il traghetto sarebbe affondato il 22 novembre 1963, il giorno dell’assassinio di Kennedy. Gli elefanti del Circo di Barnum sarebbero impazziti il ​​29 ottobre 1929, il giorno del ” crollo ” di Wall Street; e i marinai sarebbero scomparsi il 13 luglio 1977, quando New York subì un enorme blackout. Eventi così enormi che avrebbero oscurato le tragedie inventate da Reginella.

Ogni statua reca una targa dandogli un sapore autentico: gli elefanti hanno sottolineato che l’evento è stato ” una delle tragedie più orribili che coinvolgono i mammiferi terrestri nella storia del nostro paese .”









Un particolare di una scultura dell’artista Joseph Reginella nel suo studio di Staten Island, a New York, raffigura l’immaginario disastro del polpo di Staten Island Ferry del 1963. In questi tempi, dove tutto è reperibile, grazie alla rete, l’artista Joseph Reginella spinge lo scherzo evocando una serie di documenti falsi, inclusi articoli di giornale e documentari online per rafforzare l’illusione.

Per il suo ultimo pezzo sul rapimento alieno del rimorchiatore, c’è anche una brochure turistica che offre gite in barca al sito in cui i marinai sarebbero stati rapiti. Un curioso osservatore può digitare “octopus” e “traghetto Staten Island” su YouTube e trovare un documentario in bianco e nero con filmati di repertorio di macerie putative, insieme a testimoni ed esperti che parlano del disastro.

Ogni evento ha il suo sito web con souvenir in vendita, comprese magliette vere, ciascuna e riproduzioni del modello originale. Diverse migliaia di fan del lavoro di Reginella, che condividono il suo eccentrico senso dell’umorismo, hanno acquistato un pezzo della sua storia alternativa, permettendogli di finanziare nuovi progetti, che in genere gli occorrono da sei a nove mesi per completare, con l’aiuto di sua moglie e dei suoi amici .

Non “notizie false”

Con un alto grado di sofisticazione, Reginella potrebbe passare per un pioniere delle “fake news” che hanno preso il controllo dei social media negli ultimi anni. Ma rifiuta il termine – uno slogan strettamente associato al presidente Donald Trump e ai suoi attacchi ai media.

Afferma: “Il mio è molto più divertente, non è malizioso”. “Molto più simile allo scherzo carnevalesco, che ti mostra l’attrazione per l’attrazione secondaria”. Nonostante il suo profilo crescente, Reginella rimane piuttosto umile a riguardo, e si considera un fornitore di “bufale” inoffensive per scopi di intrattenimento.









Le reazioni del pubblico di fronte al memoriale sono diverse: “Molte persone hanno la sensazione che si tratti di un falso, ma si divertono a crederci. Come un bambino che gioca alla caccia al tesoro”, spiega Joseph Reginella. Altri rimangono convinti della veridicità della storia. L’artista si diverte a raccogliere i loro commenti, appostandosi accanto alla statua in abiti da pescatore.

Naturalmente, nonostante i fantastici dettagli dei presunti eventi, alcune persone credono davvero di essere veri. Ma di solito questa convinzione viene rapidamente dissipata. Se qualcuno persiste nel loro credo, Reginella è il primo a pentirsene. Ammette che c’è “un rovescio della medaglia. E ‘sicuramente per mostrare alla gente,’ Non prendere le cose al valore nominale, fai la tua due diligence ‘.

Felicia Bruscino