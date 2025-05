Una nuova ondata di scoperte straordinarie proviene dalle profondità del sistema solare esterno grazie alla missione Juno della NASA, che continua a svelare aspetti sconosciuti di Giove e del suo sistema di lune. L’attenzione si è recentemente concentrata su due elementi distinti ma altrettanto affascinanti: l’attività vulcanica iperattiva della luna Io e la furia climatica dei cicloni polari del gigante gassoso. I dati, presentati nel corso dell’assemblea generale dell’Unione Europea di Geoscienze, delineano un panorama estremo, dove le leggi fisiche sembrano piegarsi alle condizioni estreme del più grande pianeta del nostro sistema solare e dei suoi satelliti.

Cicloni polari: mostri atmosferici più grandi dell’Australia

Juno ha rivelato dettagli sempre più precisi sui giganteschi cicloni che si agitano alle regioni polari di Giove. Queste formazioni, la cui dimensione supera in molti casi l’intero continente australiano, sono organizzate in strutture geometriche quasi perfette, con un ciclone centrale circondato da altri disposti a formare una sorta di corona atmosferica. Le immagini a infrarossi e le misurazioni radar hanno permesso di studiare la composizione e la dinamica interna di questi cicloni, che si mantengono stabili per anni, in un equilibrio dinamico ancora non del tutto compreso.

Secondo Scott Bolton, direttore scientifico della missione Juno presso il Southwest Research Institute di San Antonio, in Texas, “tutto su Giove è estremo”: non solo i cicloni, ma anche le correnti a getto che avvolgono il pianeta, simili a quelle terrestri ma molto più potenti e persistenti, e i campi magnetici che generano le aurore più luminose ed energetiche dell’intero sistema solare. Giove si conferma dunque come un laboratorio naturale senza pari per lo studio dei fenomeni atmosferici e magnetici.

Fasce di radiazione e aurore: il volto energetico del gigante

Un altro elemento che conferma la natura estrema di Giove sono le sue aurore, che si manifestano con un’intensità senza precedenti, visibili anche nei raggi X e nei raggi gamma. Questi bagliori polari sono causati dall’interazione tra il campo magnetico gioviano – il più potente tra tutti i pianeti del sistema solare – e le particelle cariche provenienti dal Sole. L’energia sprigionata in queste interazioni è tale da generare fasce di radiazione così intense da rappresentare un pericolo per qualsiasi veicolo spaziale che si avventuri troppo vicino all’equatore del pianeta.

Juno, con la sua orbita altamente ellittica, riesce a evitare le zone più pericolose, raccogliendo dati preziosi a ogni passaggio ravvicinato. Le osservazioni delle aurore gioviane non solo arricchiscono la nostra comprensione dei meccanismi magnetosferici, ma potrebbero fornire indizi fondamentali su fenomeni simili in esopianeti lontani.

Io: il vulcano del sistema solare

Ma forse la scoperta più affascinante degli ultimi mesi riguarda Io, una delle lune più interne di Giove e, allo stesso tempo, il corpo celeste con l’attività vulcanica più intensa mai osservata. Secondo le recenti analisi dei dati raccolti da Juno, quasi il 10% della superficie di Io è percorsa da magma ancora caldo. Questa attività geologica incessante, alimentata da un enorme serbatoio di calore interno, si manifesta attraverso centinaia di vulcani attivi, alcuni dei quali in continua eruzione.

La sonda Juno è riuscita a compiere diversi flyby ravvicinati della luna, osservandone la superficie in dettaglio grazie agli strumenti infrarossi. Le immagini mostrano zone incandescenti, crateri colmi di lava e regioni in cui il calore interno riesce a emergere in superficie in modo spettacolare. In particolare, si è osservato come questo calore venga trasferito verso l’esterno in un processo simile a quello di un enorme radiatore naturale, con il magma che agisce da veicolo di trasmissione termica.







Un laboratorio naturale di geofisica estrema

La geologia di Io è una conseguenza diretta delle forze mareali esercitate da Giove. La gravità del pianeta, combinata con quella delle altre lune galileiane (Europa, Ganimede e Callisto), genera una deformazione costante della crosta di Io, comprimendola e stirandola in un ciclo perpetuo. Questo stress meccanico produce un riscaldamento interno così intenso da fondere le rocce, dando origine ai numerosi vulcani che punteggiano la superficie.

Queste condizioni rendono Io un caso unico nel nostro sistema solare. Nessun altro corpo celeste, compresa la Terra, presenta una tale densità di fenomeni vulcanici attivi. Le eruzioni possono raggiungere altezze superiori ai 300 chilometri e le colate laviche si estendono per centinaia di chilometri quadrati. L’atmosfera stessa della luna, sottilissima e composta principalmente da anidride solforosa, è in costante mutamento a causa dell’attività vulcanica.

Implicazioni per l’esplorazione spaziale

Le scoperte compiute da Juno su Giove e Io non sono solo di interesse teorico. Esse hanno profonde implicazioni pratiche per il futuro dell’esplorazione del sistema solare esterno. Comprendere i meccanismi che regolano l’attività vulcanica su Io può fornire preziose informazioni per identificare segnali di attività geologica su altri mondi, inclusi i pianeti rocciosi in orbita attorno ad altre stelle.

Allo stesso tempo, lo studio dei cicloni gioviani potrebbe migliorare i modelli climatici terrestri, soprattutto per quanto riguarda la comprensione delle tempeste di lunga durata e delle dinamiche atmosferiche nei pianeti giganti. Infine, le osservazioni delle aurore e delle fasce di radiazione gioviane sono essenziali per la progettazione di missioni spaziali future, che dovranno affrontare condizioni ambientali estreme per poter studiare da vicino questi mondi affascinanti.

Il futuro della missione Juno

La missione Juno, inizialmente concepita per durare poco più di un anno, ha superato ogni aspettativa. Lanciata nel 2011 e arrivata in orbita gioviana nel 2016, ha esteso la sua operatività fino al 2025 grazie all’efficienza degli strumenti e all’ingegno ingegneristico. In questi anni ha raccolto un tesoro di dati che sta rivoluzionando la nostra comprensione dei giganti gassosi.

Patricia Iori