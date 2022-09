Just Mercy: dichiarata legale la legge intrisa di razzismo dell’era Jim Crow

Mercoledì scorso, una Corte d’Appello federale americana ha dichiarato legale una norma dell’era Jim Crow nella costituzione del Mississippi che strappa i diritti di voto alle persone condannate per specifici reati, volta a scoraggiare gli elettori neri.

Di cosa si tratta?

Gli afroamericani, reduci da un periodo segnato dal terrore della milizia suprematista bianca che minava l’emancipazione dei loro diritti, in seguito all’era della ricostruzione della Guerra Civile statunitense e all’abolizione della schiavitù, riuscirono ad ottenere importanti conquiste politiche in tutto il Sud.

Tuttavia, questa libertà fu ridotta da norme razziste, come appunto le leggi di Jim Crow del 1887, che istituivano un regime suprematista bianco che negava opportunità e diritti civili ai residenti neri dello Stato, criminalizzandoli.

“Non serve equivocare o mentire sulla questione”, spiegò all’epoca il rappresentante dello stato del Mississippi James K Vardaman. “Il convegno costituzionale del Mississippi del 1890 si tenne esclusivamente per eliminare i negri dalla politica. Non gli ‘ignoranti e i viziosi’, come vorrebbero farti credere, ma i negri”.

Più nello specifico, la costituzione dello Stato del Mississippi faceva riferimento a 10 reati: omicidio, stupro, corruzione, furto, incendio doloso, ottenimento di denaro o beni con false pretese, falsa testimonianza, contraffazione, appropriazione indebita o bigamia (reputandole infrazioni che con maggiore probabilità gli afroamericani avrebbero commesso).

L’ennesima dimostrazione di una repubblica ancora “intrisa di razzismo”

Sebbene la stesura della legge fosse intrisa di razzismo, l’opinione della maggioranza ha ritenuto che, con la riscrittura del 1968, nel ventesimo secolo, non vigeva più il contesto razzista del momento in cui era nata, e che dunque era stata rimossa la contaminazione discriminatoria dalla legge. Pertanto al giorno d’oggi non avrebbe senso annullarla sulla base dell’intento segregazionista che connotava la forma più antica della legge.

Durante la sentenza del 24 agosto inoltre, la corte ritenne che nessuno tra i querelanti sia stato in grado di dimostrare che invece l’attuale versione della legge, promulgata nel 1968, sia ancora fortemente intrisa di razzismo.

Questo di certo denota come, ancora oggi, l’imponente ombra del sogno americano, che fa della libertà il suo slogan da milioni di dollari, si ritrovi talvolta a celare abusi e soprusi giuridici, e sia carente di compassione di fronte alla possibilità di cambiamento e redenzione delle persone.

Roy Harness: un esempio di redenzione

Fortunatamente, c’è chi lotta per redimersi e per riappropriarsi di un voto iniquamente estirpato. È questo il caso di Roy Harness.

Nativo dell’era del Vietnam, prestò servizio nell’esercito per tre anni, prima di ottenere un buon lavoro presso la Edison Power Company in California. Durante il corso della sua vita, grazie anche a suo padre, acquisì un forte senso di lavoro e di disciplina. Ironia della sorte, potremmo dire che fu proprio il connubio di questi due elementi a condurlo nel vortice dei guai.

Per reggere i ritmi lavorativi con più energia, divenne fortemente dipendente dalla cocaina. Questo lo condusse ad indebitarsi profondamente con più spacciatori.

Così, dissennatamente, iniziò a falsificare assegni per risolvere il problema. Fu così condannato a ventitré mesi, tre settimane e tre giorni nelle prigioni del Mississippi sotto accusa di contraffazione.

Quando fu rilasciato, riprese in mano la sua vita con una determinazione senza eguali; sconfisse la dipendenza, continuò gli studi conseguendo sette lauree e varie certificazioni, si riconciliò con la famiglia, ed iniziò a dedicare la sua vita all’aiuto degli altri.

Harness è ora concentrato su un’ulteriore forma di redenzione. Vuole riottenere il diritto di voto, perso nella sua condanna, proprio perché è consapevole ormai di essere, anche in nome delle sue esperienze, un cittadino pulito, istruito e produttivo, e dunque in grado di fare la differenza, partecipando nuovamente al processo decisionale dello Stato.

A tal proposito, ha intentato una causa nell’agosto 2019 , al fine di contestare la perdita del diritto di voto ai sensi della clausola di pari protezione, a nome di tanti altri nella sua situazione.

Il suo obiettivo, è infatti quello di ripristinare il diritto di voto a migliaia di abitanti del Mississippi a cui è stato negato sulla base a questa legge arcaica ed intrisa di razzismo.

“Perché ognuno di noi vale più della cosa peggiore che abbia mai fatto”

In un simile contesto, appare estremamente significativo il richiamo al discorso in Senato di Bryan Stevenson del 1993, nonché monologo finale del lacerante film di Cretton tratto dal libro di memorie scritto dallo stesso Stevenson, avvocato e co-protagonista del lungometraggio.

Quest’ultimo descrive le ingiustizie subite da uomini innocenti, condannati senza prove materiali e senza possibilità di accesso ad un processo realmente equo;

persone messe dunque dietro le sbarre sotto l’alibi di un colore di pelle differente, e solo perché “basta guardarli in faccia”.

“Just Mercy”-Il diritto di opporsi-, ci fa infatti riflettere su come “la speranza consenta di andare avanti anche quando la verità viene distorta da chi ha il potere”; che talvolta, “l’opposto di povertà non è ricchezza, ma giustizia”, dimostrando così come, “il carattere di una nazione, non si riflette in come vengono trattati ricchi e privilegiati, ma in come sono trattati poveri, svantaggiati e condannati”.

Pertanto, soltanto “se riusciamo a guardarci più da vicino, con onestà, capiremo che abbiamo tutti un gran bisogno di giustizia e un gran bisogno di pietà e, magari, anche di qualche forma di grazia immeritata.”

Angelica Di Carlantonio

