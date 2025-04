Una delle scoperte più suggestive nel campo dell’astrobiologia arriva da una regione relativamente vicina in termini astronomici: a 124 anni luce da noi, nell’orbita di una nana rossa situata nella costellazione del Leone, si trova K2-18 b, un esopianeta che ha recentemente attratto l’attenzione della comunità scientifica per le sue potenziali caratteristiche abitabili. A rendere il pianeta così interessante sono stati i risultati delle ultime osservazioni condotte dal telescopio spaziale James Webb (JWST), che hanno rivelato nella sua atmosfera la presenza di composti chimici che, sulla Terra, sono inequivocabilmente legati all’attività biologica.

Una firma biologica nella composizione atmosferica

Gli scienziati che collaborano al progetto hanno infatti individuato tracce di dimetil solfuro (DMS) e dimetil disolfuro (DMDS), due molecole organiche la cui origine sul nostro pianeta è esclusivamente biologica. Questi composti vengono sintetizzati in particolare da microrganismi marini, come le alghe, e non sono noti per essere prodotti attraverso processi chimici non biologici. La loro individuazione su K2-18 b ha quindi destato un immediato interesse, aprendo nuove ipotesi sull’eventuale presenza di forme di vita microbica extraterrestre.

Il ruolo cruciale del James Webb Space Telescope

Il JWST, lanciato nel dicembre del 2021 e pienamente operativo dall’estate del 2022, è attualmente il più potente osservatorio spaziale mai costruito. Grazie alla sua sofisticata strumentazione a infrarossi, è in grado di analizzare con altissima precisione la composizione delle atmosfere planetarie. Questo è reso possibile osservando lo spettro della luce stellare che attraversa l’atmosfera del pianeta durante i transiti. I dati spettroscopici ottenuti da Webb su K2-18 b hanno rivelato firme chimiche che non solo comprendono vapor d’acqua e metano, ma anche i già citati DMS e DMDS, segnali considerati estremamente promettenti.

La natura di K2-18 b: un mondo “Hycean”

K2-18 b non è un pianeta simile alla Terra nel senso tradizionale del termine. Ha una massa circa 8,6 volte superiore a quella del nostro pianeta e un raggio che è più del doppio. Si colloca nella categoria dei cosiddetti Hycean worlds — mondi ricoperti d’acqua con atmosfere ricche di idrogeno — che costituiscono un tipo relativamente nuovo di pianeta nella classificazione astronomica. Si ritiene che questi mondi possano ospitare oceani liquidi sotto dense atmosfere, condizioni che in teoria potrebbero supportare forme di vita.

Il concetto di pianeti Hycean è stato proposto negli ultimi anni proprio per ampliare la ricerca di vita oltre i limiti della zona abitabile tradizionale. In effetti, K2-18 b non si trova troppo lontano dalla sua stella, una nana rossa, ma grazie alla sua atmosfera densa e alla possibile presenza di oceani, potrebbe comunque mantenere una temperatura superficiale compatibile con la presenza di acqua liquida.







I limiti delle attuali conoscenze

Nonostante l’entusiasmo che circonda la scoperta, gli scienziati mantengono un atteggiamento prudente. L’interpretazione dei dati spettroscopici è un processo complesso e suscettibile di molteplici letture. I segnali osservati potrebbero, infatti, avere altre spiegazioni ancora sconosciute o derivare da meccanismi chimici rari ma non biologici. La rilevazione del DMS e del DMDS, pur rappresentando un forte indizio, non costituisce di per sé una prova definitiva dell’esistenza di vita.

Inoltre, va considerato che la nostra comprensione dei processi biologici è basata su un solo esempio: la Terra. Non possiamo escludere che altrove, in condizioni molto diverse, la chimica della vita segua percorsi differenti o utilizzi molecole diverse da quelle note a noi.

Implicazioni scientifiche e filosofiche

Il significato di una scoperta come quella su K2-18 b va ben oltre il campo della scienza. L’eventualità di individuare prove concrete di vita al di fuori del nostro pianeta rappresenterebbe un cambiamento di paradigma senza precedenti nella storia umana, toccando profondamente anche le nostre concezioni filosofiche, religiose e culturali.

Già oggi, la sola possibilità che un altro mondo possa ospitare organismi viventi spinge a riflettere sul nostro posto nell’universo e sulle forme che la vita può assumere. In tal senso, l’astrobiologia sta diventando una disciplina chiave, non solo per la scienza planetaria, ma anche per il pensiero umano nel suo complesso.

La comunità scientifica

La scoperta ha generato un forte fermento negli ambienti scientifici internazionali. Numerosi istituti di ricerca, università e agenzie spaziali stanno analizzando i dati rilasciati, cercando di confermare e interpretare al meglio i segnali rilevati. La NASA, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la Canadian Space Agency (CSA), che hanno contribuito alla realizzazione del JWST, ha annunciato che ulteriori osservazioni di K2-18 b sono previste nei prossimi cicli operativi del telescopio.

Anche altri strumenti, come i futuri telescopi terrestri di nuova generazione — tra cui l’Extremely Large Telescope (ELT) dell’ESO — potrebbero contribuire a chiarire la natura di questo affascinante esopianeta.

Le scoperte su K2-18 b non rappresentano soltanto un traguardo scientifico, ma anche una tappa fondamentale nel percorso di esplorazione del cosmo. Dimostrano come la tecnologia moderna ci stia avvicinando sempre di più a risposte che l’umanità cerca da secoli: siamo soli nell’universo? Esistono altre forme di vita, magari intelligenti, là fuori? E se sì, come comunicherebbero, come si evolverebbero?

Patricia Iori