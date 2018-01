L’ennesima carneficina colpisce l’Afghanistan, più precisamente la sua capitale.

Kabul è stata colpita da una potentissima esplosione intorno alle 5 del mattino ora locale, nei pressi dell’accademia militare Marshal Fahim National Defense University.

Secondo una fonte governativa, gli attentatori non sarebbero riusciti a entrare nella sede militare, di opposto avviso è un ufficiale della polizia afgana. Ha affermato che i terroristi sarebbero riusciti ad entrare nel primo perimetro difensivo dell’accademia. Secondo fonti ufficiali, i terroristi sono entrati in azione usando uno schema frequente: una esplosione, probabilmente dovuta ad un kamikaze. Una volta liberato l’ingresso dell’edificio hanno dato il via a diverse esplosioni e ad un prolungato scontro a fuoco con i soldati. Teoria consolidata dal fatto che, una volta cessato il fuoco, i militari hanno ripreso il controllo dell’area e hanno trovato un giubbotto da kamikaze, un AK-47 e munizioni.









Dalle stesse fonti è emerso che tutti i terroristi sono rimasti uccisi, tranne uno. Dopo aver tentato di resistere, si è arreso. Precisamente due sono rimasti uccisi nello scontro a fuoco dopo le esplosioni, due si sono fatti esplodere, il quinto è stato arrestato. È ancora impossibile stimare un quadro completo di vittime e feriti, perché il numero cresce costantemente, ma approssimativamente si contano 11 morti e 15 feriti.

Il portavoce del ministero della Difesa, Dawlat Waziri, ha indicato che l’attacco del commando riguarderebbe specificamente la 111/a Divisione dell’esercito di stanza accanto all’Università. Più precisamente ha affermato che: “l’obiettivo dell’attacco terroristico non era l’accademia in sè, ma l’unità militare dedicata alla sicurezza della struttura“.

Tre attacchi armati in soli dieci giorni

Una terra che non ha mai trovato pace, lo sfondo di numerose guerre. Questo è quello che succede in Afghanistan. Infatti la sua capitale è stata colpita ben tre volte in dieci giorni.









Lo scorso 20 gennaio infatti quattro uomini armati hanno colpito l’hotel Intercontinental. In quell’occasione un kamikaze si è fatto esplodere all’entrata dell’edificio, consentendo ad almeno 4 terroristi entrare e, una volta dentro, di aprire il fuoco contro tutti gli ospiti. Il risultato: 43 morti.

Sabato scorso, un ulteriore attacco. Un’ambulanza-bomba ha fatto oltre 100 vittime e più di 200 feriti, rivendicato dai Talebani

Lo scorso 24 gennaio un gruppo di kamikaze ha lanciato un attacco contro la sede di Save The Children, in cui ci sono stati 3 morti e 24 feriti.

Jessica Di Vita