Kaczynski vuole difendere la Polonia dalle «malattie sociali» dell’UE

Jarosław Kaczynski, presidente del primo partito polacco, ha paragonato l’estensione dei diritti civili in Europa a malattie sociali da cui la Polonia deve difendersi.

Jarosław Kaczynski è il presidente di Diritto e Giustizia (PiS), un partito di destra radicale, al governo dal 2015, di ispirazione conservatrice clericale e leggermente euroscettica. Il partito e il suo presidente non sono mai stati in buoni rapporti con l’Europa, dal momento che hanno approvato diverse leggi contro la libertà di stampa, i diritti delle donne e soprattutto dopo la riforma giudiziaria che consentirà al governo di controllare i giudici della Corte Suprema.

Sotto la leadership di Kaczynski, la Polonia è cresciuta sempre più isolata all’interno dell’Unione Europea e addirittura il governo PiS è stato accusato dai suoi opponenti di autoritarismo. Nonostante questo, il partito Diritto e Giustizia è ancora molto popolare in Polonia e al momento è considerato il favorito per le elezioni europee di maggio 2019, oltre che delle elezioni presidenziali del 2020.

Fuori dai riflettori per lungo tempo a causa di problemi di salute, Jarosław Kaczynski è tornato sulla scena apparentemente in ottima salute e ha tenuto il suo discorso durante un comizio di ieri. Qui, ha affermato che la Polonia non lascerà l’Europa, ma che continuerà a difendere i propri valori tradizionali. Kaczyński non è stato esplicito nel dichiarare a cosa si riferisse in particolare ma con ogni probabilità il suo era un riferimento ai diritti concessi alle coppie gay e alla possibilità per le donne di interrompere la gravidanza.









Restare nell’Unione Europea, ma…

Molti sono i Paesi che vedono nell’Unione Europea sicurezze e vantaggi, soprattutto economici. Eppure, molti di questi vorrebbero un’Europa cucita su misura per le proprie esigenze. L’Unione Europea, però, non è un’organizzazione da cui si possono prendere solo i profitti e lasciare da parte le incombenze. Davvero, poi, si può parlare di incombenze davanti a diritti civili che migliorano la vita dei cittadini? Si può restare ancorati, ancora oggi, a idee obsolete e a giochi politici per riscuotere successo?

Questa è l’Unione Europea che Jarosław Kaczynski vorrebbe: un mezzo per crescere senza svilupparsi, un modo per arricchirsi senza dare nulla in cambio.

I polacchi vogliono restare nell’Europa e nell’Unione Europea […]. La Polonia è pronta a portare il carico che ne consegue […] Ma questo non significa che dobbiamo ripetere gli errori dell’Occidente e infettarci con le malattie sociali che la consumano.

Jarosław Kaczynski ribadisce la necessità della Polonia di restare nell’UE, ma che l’Europa sta forzando i suoi stati membri a conformarsi a degli standard che ostacolano i valori familiari tradizionali della Polonia. Quindi, se da un lato, «La Polonia è una nazione ambiziosa e che l’Unione Europea è il cammino più breve per migliorare le sue condizioni di vita», dall’altro il presidente del PiS afferma che «Siamo attaccati dall’interno e dall’esterno […] in modi che non tengono in considerazione la realtà e puntano a umiliare […] la Polonia».

Margaret Petrarca