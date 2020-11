Kamala Harris: chi è la prima donna vicepresidente USA della storia?

Kamala Harris, 56 anni, un carattere forte, deciso, sempre solare e sorridente. È lei la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti d’America.

Joe Biden il suo trampolino di lancio. Infatti, il neo-presidente, già testimone dell’insediamento alla Casa Bianca del primo presidente afroamericano, Barack Obama, si è fatto sostenitore di un’altra svolta, in queste elezioni presidenziali dal carattere epocale.

Dopo le precedenti candidature di Geraldine Ferraro nel 1984 e di Sarah Palin nel 2008, quella di Kamala Harris segna un risultato storico senza precedenti.

La notizia

Quando sopraggiunge la notizia della vittoria, Kamala si trova immersa nel verde, in tenuta sportiva, insieme al marito Douglas Emhoff.

“Ce l’abbiamo fatta, Joe! Sarai il prossimo Presidente degli Stati Uniti”

Dice al telefono Kamala, in una risata commossa.

Il primo “second gentleman” degli USA si dice orgoglioso e pronto a difendere e ad affiancare la sua Kamala nel momento del bisogno.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

La vita e la carriera politica

Kamala nasce a Oakland, da madre indo-americana, Shyamala Gopalan, e padre di origini giamaicane, Donald Harris.

Cresce a Berkeley, in California, insieme alla sorella minore Maya.

Incarna l’anima più progressista d’America e lo ha pienamente dimostrato in questi anni, ricoprendo gli incarichi di procuratrice generale dal 2010 al 2014 e successivamente in quanto eletta al Senato.

Cavalcando il consenso popolare ottenuto negli anni, Kamala arriva anche a proporre la propria candidatura per la Casa Bianca proprio nella sua città natale, Oakland. Tuttavia, in campagna elettorale non riesce a dare alla sua corsa alla Casa Bianca la sferzata decisiva.

Non sono mancati momenti di tensione anche con l’attuale Presidente, Joe Biden. Uno scambio accesissimo tra i due aveva, infatti, visto Harris attaccare Biden sulle questioni razziali, in occasione delle primarie democratiche.

Forte e decisa, fa sentire la sua voce su temi delicati e molto discussi in America: questioni razziali, pari opportunità e pari diritti… per questo suo essere sferzata e determinata, Kamala viene spesso ironicamente definita “a cop”, un poliziotto.

L’annuncio ufficiale

La neo-vicepresidente eletta sale sul palco di Wilmington, nel Delaware, e sceglie queste parole per rendere ufficiale la vittoria:









“Noi, la gente, abbiamo il potere di costruire un futuro migliore”

While I may be the first, I won’t be the last. pic.twitter.com/R5CousWtdx — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 8, 2020

Si apre così l’era di Kamala Harris. All’insegna della speranza di un futuro migliore, dell’uguaglianza e delle pari opportunità.

Giorgia Battaglia